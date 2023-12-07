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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınına olumlu yansıdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınına olumlu yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretine geniş yer veren Yunan basını, ziyaretin olumlu bir iklimde geçtiğini ve ikili ilişkiler açısından yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebileceğini aktardı.

07.12.2023 - 21:18,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretine geniş yer veren Yunan basını, ziyaretin olumlu bir iklimde geçtiğini ve ikili ilişkiler açısından yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebileceğini aktardı.

OLUMLU ATMOSFERE VURGU YAPILDI

Gelişmeleri televizyon kanalları canlı yayınlarla duyururken haber siteleri ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verdi. Kathimerini gazetesinin internet sitesinde, "Erdoğan'ın ziyaretinin olumlu iklimi 12 klik'te" başlığıyla verdiği haberde, ziyaretin olumlu atmosferinin fotoğraf karelerine yansıdığına işaret etti. Gazete, bu olumlu atmosferi yansıtan 12 özel fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınında böyle yankılandı

"MİÇOTAKİS VE ERDOĞAN'DAN BİRLİK MESAJLARI"

Ülkenin en çok okunan haber portallarından "in.gr" ziyarete ilişkin yaptığı özel haberde "Miçotakis ve Erdoğan'dan birlik mesajları" başlığını kullandı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin dostane bir iklimde gerçekleştiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınında böyle yankılandı

TARİHİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

"CNN Greece" haber portalı ise "Erdoğan'ın Atina'daki 7 saati: Anlaşmalar ve verilen sözler" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirerek bunun her iki ülke için de olumlu değerlendirilebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınında böyle yankılandı

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA

Ethnos gazetesi ise Türkiye ve Yunanistan'ın yıllar süren gerginliğin ardından yeni bir sayfa açtığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin uluslararası basında da önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınında böyle yankılandı

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantıları çerçevesinde yapılan anlaşmalara ilişkin ayrıntıları paylaştığı haberinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ilkbaharda Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınında böyle yankılandı

"TÜRK VATANDAŞLARINA 7 GÜNLÜK TURİST VİZESİ VERİLECEK"

Görüşmenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Yunan hükümetinin Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için vize muafiyeti sağlama kararı oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" dedi.

Kaynak: AA
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