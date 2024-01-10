Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail\'in casusluk şebekesini ortaya çıkaran MİT bize cevabını çok net verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıl dönümü programında; " İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran Teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız vesaire. Dur bakalım, bu, bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkumsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MİT Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen "MİT 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri" programına katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"MİLLETİMİZİN MENFAATLERİ NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMANIN PEŞİNDEYİZ"

"MİT'in 97'nci kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Teşkilatımızın 97'nci yıl dönümünün canı gönülden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar teşkilatta emeği geçen herkese, tüm teşkilat mensuplarına, bütün isimsiz kahramanlara şükranlarımı sunuyorum. Görevleri sırasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilik ile şereflenen mensuplarımıza ise sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Ülkemizin 81 vilayeti ile birlikte dünyanın dört bir ucunda Türkiye için görev yapan teşkilatımızın tüm güzide mensuplarına teşekkür ediyorum.

Devleti için gerektiğinde hiç düşünmeden seve seve canını verecek nice kardeşlerimizle birlikte omuz omuza çalıştık. Dolayısıyla MİT'in gizli kahramanlarının nasıl bir özveri ile görevlerini ifa ettiklerini şahsen çok çok iyi biliyorum. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman sevdiklerinden, kimi zaman sağlığından feragat ederek görev yapan MİT mensuplarımızı burada ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Eskiden olduğu gibi başkaları ne der kaygısı ile hareket etmiyoruz. İç ve dış siyasette aldığımız her kararı hayata geçirdiğimiz her politikayı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz. Milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa kimin ne dediğine bakmadan onu yapmanın peşindeyiz. Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını, gerek diplomasi, gerekse askeri sahada cesaretle savunuyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonlarımız bunun açık bir örneğidir. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatlarımız bunun örneğidir. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir. Kadim bağlarımızın olduğu Libya'nın meşru hükümetine verdiğimiz destek bunlardan biridir. Ege'den Karadeniz'e ve Doğu Akdeniz'e kadar mavi vatanımızı koruma noktasında ortaya koyduğumuz güçlü irade bunlardan biridir.

"MALİYETİ YÜKSEK BİR ADIM ATILIYOR. AYAK TAKIMI İLE NE İŞİMİZ VAR?"

Geçmişte bizi eleştirenlerin tamamı şimdi ülkemizi takdir ediyor. İHA ve SİHA'ların sembol olduğu savunma sanayi hamlelerimiz bugün tüm dünyada hayranlıkla takip ediliyor. Bir dönem yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi bugün ülkemizin katma değeri en yüksek ihracat kalemi haline geldi. 2023 yılında 5,5 milyar dolar savunma ihracatı yaparak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İnsansız savaş uçağımız ANKA-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu alanda çarpan etkisi yapacak KIZILELMA'nın testleri devam ediyor. Savunma sanayimizin yerli milli ürün yelpazesi genişledikçe ordumuz ve emniyetimizle birlikte MİT Başkanlığımızın da imkan, kapasite ve kabiliyeti güçlenmektedir. Bunun müspet sonuçlarını özellikle terör örgütlerine karşı mücadelemizde çok net bir şekilde görebiliyoruz. İnsansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan kurumlarımızın en başında MİT Başkanlığımız var. MİT yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanları ile teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinde çıkamaz hale getirdik. Artık istihbarat teşkilatımız bunların ayak takımlarıyla uğraşmıyor. Tamamıyla lider kadrolarını yok etmenin gayretinde. Mücadele bu şekilde veriliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Maliyeti yüksek olan bir adım atılıyor. Ayak takımı ile ne işimiz var? Bu mücadeleyi bu şekilde sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BELKİ YARINA BIRAKIR AMA İHANETİ VE TERÖRÜ KİMSENİN YANINA KAR BIRAKMAZ"

Hemen her gün sınırlarımızdan yüzlerce kilometre ötede etkisiz hale getirilen bir caninin, bir alçağın haberini alıyoruz. Şehitlerimizin hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. Bölücü terör örgütü ile birlikte DEAŞ'a da çok ağır darbeler indiriyoruz. DEAŞ'ın sözde lideri el Kureyşi MİT tarafından Suriye'deki ininde etkisiz hale getirildi. Şunu çok net ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından DHKP-C'sine kadar milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. İster içeride ister dışarıda olsunlar. İsterlerse fizana kaçsınlar, devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır. Bilhassa 15 Temmuz gecesi 253 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı'nda teröre ve teröriste yer olmadığının bilinmesini istiyorum.

Bugüne kadar Suriye'den Irak'a ve Ukrayna'ya kadar çevremizde yaşanan çatışmaların kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. Gezi olaylarından 6-8 Ekim hadisesine, bekamızı hedef alan nice saldırıyı beraberce savuşturduk. Bundan sonra da mezhep, köken ve inanç üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara asla müsamaha göstermeyeceğiz.

"İSRAİL'İN ÜLKEMİZDEKİ CASUSLUK ŞEBEKESİNİ ORTAYA ÇIKARAN TEŞKİLATIMIZ BİZİ TEHDİT EDENLERE CEVABIMIZI ÇOK NET VERMİŞTİR"

Son dönemde ülkemize yönelik espiyonaj faaliyetlerinin yoğunlaşması bu rahatsızlığın tezahürlerinden sadece biridir. Bunlar karşısında elbette biz de boş durmuyoruz. MİT göğsümüzü kabartan operasyonları ile kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran Teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Nasıl oldu da bunları toparladınız, bunları aldınız, yakaladınız vesaire. Dur bakalım, bu bu işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkumsunuz.

MİT'in bölgemizdeki gerilimlerin düşürülmesinde geniş bir yelpazede sütre gerisinde yürüttüğü istihbarat diplomasisini de takdirle karşılıyoruz. Dış istihbarat alanında Teşkilatımız diğer ülkelerin terörle mücadelesine katkı sağlamaktan, rehine kurtarmaya, arabuluculuktan esir takasına kadar pek çok başarılı çalışmaya imza atıyor. Devlet görevlilerimize ve kritik kurumlarımıza yönelik siber saldırıların engellenmesi noktasında MİT'in başarılarını gururla takip ediyoruz."