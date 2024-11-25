Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Filistin halkı da bu zor günlerin sonunda feraha, barışa, huzura kavuşacak. Zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittikleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iklim krizinin yanında Gazze'deki İsrail barbarlığını da gündeme getirdiklerini belirten Erdoğan, burada ayrıca Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve bu mücadelede attığı adımları anlattığını, eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan ve kısa sürede küresel bir projeye dönüşen Sıfır Atık Hareketinin önemini ifade ettiklerini söyledi.

Her iki zirvede pek çok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptıklarını, bunların tamamında Gazze ve Lübnan'daki katliamlara dikkati çektiklerini aktaran Erdoğan, "14 Kasım'da ülkemize resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşmemizin ana konusu, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Gazzeli ve Lübnanlı kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılardı. Aynı şekilde 18-19 Kasım tarihleri arasında Brezilya'nın Rio şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde de Gazze soykırımıyla birlikte İsrail'in işgal ve istila politikasının ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla muhataplarımıza izah ettik." diye konuştu.

"Zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır"

Erdoğan, tüm bunlar apaçık ortadayken Filistin meselesi konusunda Türkiye'yi haksızca eleştirmenin, bir hassasiyetin değil kötü niyetin göstergesi olduğuna işaret etti.

"Şehit edilen her Filistinli kardeşimizin acısı herkes gibi bizim de yüreğimizi dağlıyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sıkıştırıldıkları 360 kilometrelik dar bir alanda bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerimizin dramları, herkes gibi bizi de hüzünlendiriyor. İnsan haklarında mangalda kül bırakmayanların katliamlarını sürdürmesi için İsrail'e verdiği koşulsuz destek, herkes gibi bizi de öfkelendiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden uluslararası medya kuruluşlarına kadar elimizi attığımız her yerde şahit olduğumuz iki yüzlülük, herkes gibi bizim de umutlarımızı kırıyor. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadan, siyonist lobinin baskılarına teslim olmadan, kimseden çekinmeden, korkmadan Filistin halkına ve Gazzeli kardeşlerimize destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi, 'men sabera zafera', sabreden zafere ulaşır. İnşallah Filistin halkı da bu zor günlerin sonunda feraha, barışa, huzura kavuşacak. Zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır."

Soykırım suçlularının döktüğü masum kanların hesabını mutlaka adalete vereceğini vurgulayan Erdoğan, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması, bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır. Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır. Bu kararın uygulanması, Roma Statüsüne taraf ülkeler için bir samimiyet testi teşkil ediyor. Kararı uygulamakla yükümlü ülkelerin çoğunun destek beyan etmesini bu bakımdan takdire şayan buluyoruz. Türkiye olarak biz de Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı bu cesur kararı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"3,5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BOTAŞ'ın kuruluşunun 50. yıl dönümü münasebetiyle Anadolu Ajansımızın öncülüğünde Enerji Bakanlığımızın desteğiyle tertiplenen İstanbul Energy Forumu, sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, madenciliğin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki hacmini 20 yıl gibi bir sürede 4 katına çıkarıp 2023'te 270 milyar liraya ulaştırdıklarını dile getirdi.

Maden ihracatını 7 kat artırarak 2023'te 5,7 milyar dolara çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "2024 yılında bor ürünlerinden yüzde 97'si ihracat olmak üzere toplam 1,3 milyar dolar satış rakamını yakalayacağız. Doğal gazda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz 7 milyon metreküpü buldu. Diğer sahalarımızla birlikte 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılıyoruz." bilgisini verdi.

"Türkiye'nin günlük ürettiği petrol 155 bin varili geçmiştir"

Erdoğan, bölücü terör örgütünden temizlenen bölgelerde petrol arama sondaj çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Muhalefetin keşfimizi açıkladığımızda, akıllarınca dalga geçtiği Gabar'daki petrol kuyularımızda günlük üretim miktarı 57 bin varile yükseldi. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajı tamamladık. Bu sondajlarda 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin şu an günlük ürettiği petrol miktarı 155 bin varili geçmiştir. Son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde 11 milyar dolarlık doğal gaz ithalatını önledik. Önümüzdeki 11 yılda rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 kat artışla 120 bin megavata yükseltmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin 70 yıllık hayali olan Nükleer Enerji Akkuyu Santrali Projemizi de gerçeğe dönüştürüyoruz. Akkuyu Santrali devreye girdiğinde inşallah Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu temin edecek. Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle artan enerji ve emtia fiyatlarından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldık."

Vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarına 2023'te 328 milyar lira, 2024 yılının ilk 10 ayında da 275 milyar lira destek olduklarını aktaran Erdoğan, halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede yüzde 40, doğal gaza ise yüzde 63 desek uygulandığını ifade etti.

Dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği kapsamında, hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilovatsaat kadar destekleme yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Yılbaşından beri 4,1 milyon haneye 8,1 milyar lira elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar liralık doğal gaz tüketim desteği verdik. Bu sene için de 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı yapıyoruz. Bir taraftan enerjide yeni atılımlar gerçekleştirirken diğer taraftan da sosyal devlet vasfımızın gereğini ifa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)