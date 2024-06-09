Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nargile Kullanımının Zararlarına Dikkat Çekti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nargile kullanımının çok popüler olduğunu belirterek, "Nargile içme olayı bize de Mısır'dan geçme. Şu anda biz de birçok yerlerde buna yasağı getirdik. Aldatıcı bir hali var. Biliyorsunuz 'meyveli nargile' diyorlar, o şekilde aldatıyorlar" dedi.

"Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında, yurttan ve dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluşan Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Vildan Sena Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2019'da TEKNOFEST'te sağlık alanındaki projesiyle Türkiye birincisi olduğunu ve ürettiği cihazla epilepsi nöbetlerinin önceden haber verilmesini sağladığını söyledi.

Kaya, elektronik sigara ve tütün kullanımının nöbet geçmişi olmayan kişilerde bile nöbet riski oluşturabildiğini gördüğünü ve yaptığı teknolojik çalışmalarla bu gibi problemlerin çözülmesi için destek sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çalışmalarından dolayı Kaya'yı tebrik etti.

Kırgızistan'dan gelen 14 yaşındaki bir öğrenci ise tütün üretiminin etik dışı endüstrilerden biri olduğunu, 2020'de dünya genelinde 14 yaş altı 1,3 milyon çocuğun tütün tarlalarında çalıştığının tahmin edildiğini ve bu durumun sağlıklarının zayıflamasına neden olduğunu dile getirdi. Sigara endüstrisinin faaliyetlerinin durdurulmasını talep eden öğrenciyi Erdoğan kutladı.

Programda söz alan 17 yaşında Ummanlı öğrenci, sigaranın kalp hastalığı, felç ve kanser riskini artırdığını, Ummanlı gençler arasında sigara içme oranlarının şoke edici derecede yüksek olduğunu ve gelecek nesillerin sağlığının tehdit altında olduğunu söyledi. Umman'a selamlarını ileten Erdoğan, "Temenni ederiz ki onlar da bu programı izlemiştir veya izliyor." diye konuştu.

Güney Koreli 16 yaşındaki bir diğer öğrenci, ülkesinde sigara karşıtı politikaların güçlendiğini, sigara içilmeyen alanlarda genişletilme olduğunu, sigara fiyatlarının artırıldığını ve sigara paketleri üzerinde resimli uyarıların kullanılmaya başlandığını kaydederek, bu önlemlerin dünya çapında iyi bir çözüm olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Erdoğan, "Güney Kore'ye bizden selam." dedi.

Genç nesillerin elektronik sigaraya kolaylıkla erişebildiğine, gençlerde hızla nikotin bağımlılığının geliştiğine ve geleceklerinin riske atıldığına dikkati çeken Kazakistanlı öğrenciye Erdoğan, "Kazakistan'a Türkiye'den selamlar." diye karşılık verdi.

Filistin'den gelen öğrenci ise tütün şirketlerinin insanlara zarar verdiğini, para hırsıyla çalıştıklarını, sigaranın mağazalarda şekerlemelerin yanına konularak gençlerin hedef alındığını dile getirdi. Filistinli gence teşekkür eden Erdoğan, "Filistin'e çok çok selamlar." şeklinde konuştu.

Endonezya'dan gelen bir diğer öğrenci ise ülkesindeki aromatik karanfilli sigaralar olduğunu ve pek çok kişinin bu sigarayı tercih ettiğini, aromalı sigaraların yasaklanmasının gençleri korumak için çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi. Erdoğan, öğrencinin açıklamalarına İngilizce teşekkür etti.

Pakistanlı öğrenci de ülkesinin dünyanın en büyük tütün kullanıcısı ve üreticilerinden biri olduğunu, tütün üretiminin sınırlandırılmasının hedeflendiğini ve bu doğrultuda Pakistan'ın 2005'te Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin bir parçası olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Teşekkürler, tütünsüz bir dünya için." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'dan gelen bir öğrencinin, ülkesinde 2020 itibarıyla 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 42'sinin tütün ürünleri içtiğini, ancak Şubat 2024'te bu oranın azalma eğilimi göstererek yüzde 28'e gerilediğini söylemesi üzerine İngilizce teşekkür etti.

"Tütünsüz bir dünya için Ermenistan'da da seferberliği başlatmış olalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara içmediğini ve sigara karşıtı kampanya ile politikalara destekçi olduğunu bildiğini hatırlatan Ermenistan'dan gelen bir diğer öğrenci ise sigaranın ülkesindeki erkekler için büyük sorun teşkil ettiğini, başta komşu ülkeler olmak üzere ülkelerin tütün ürünlerinin kullanımına karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ise "Ermenistan'a da bu güzel toplantı vesilesiyle bir mesajımız olsun. Tütünsüz bir dünya için Ermenistan'da da bir seferberliği başlatmış olalım." ifadelerini kullandı.

Venezuela'dan gelen bir başka öğrenci de tütün ürünlerinin, sigaraların ve puroların dünya sağlığını etkileyerek erken ölümlere sebep olduğunu, özellikle kanser riskini artırdığını dile getirdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostum (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun ülkesinden bu selamı aldık. Türkiye'den de Maduro'ya ve Venezuela halkına selamlar." diye konuştu.

Kamboçya'dan gelen 16 yaşındaki öğrenci ise Güney Doğu Asya ülkelerinin tütün ticaretinden kaynaklanan ciddi sorunlar yaşadığını, ülkesindeki erkeklerin yüzde 32'sinin, kadınların ise yüzde 3'ünün her gün sigara içtiğini, sigaranın yaşam kalitesini düşürdüğünü ve sağlık hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğunu anlattı. Erdoğan, öğrencinin bu sözlerine İngilizce teşekkür etti.

Ankara'da lise okuyan 17 yaşındaki Maya isimli Mısırlı genç kız, Orta Doğu ve Güney Asya'da popüler olan nargilenin daha az zararlı olduğu yönünde yanlış bir düşüncenin olduğunu ancak tıbbı çalışmaların nargilenin tütünden daha zararlı etkileri olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

"Maalesef gençlerimizi aldatıyorlar"

Genç kızın Mısır'da 17. yüzyıldan itibaren kullanılan nargilenin ülkesinde çok yaygın olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok çok popüler ve nargile içme olayı bize de Mısır'dan geçme. Şu anda biz de birçok yerlerde buna yasağı getirdik. Aldatıcı bir hali var. Biliyorsunuz 'meyveli nargile' diyorlar, o şekilde aldatıyorlar. Bunların hepsi maalesef gençlerimizi zehirliyor ve bunlar için de belli yerlerde, özellikle kıraathaneler diye ifade ediliyor, buraların hepsinde nargile içmeyi yaygın hale getiriyorlar. Fakat mücadelemiz var, başarıyoruz. Daha olumlu neticeler alacağımıza da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programda yer alan Lübnanlı bir öğrenci de nargile kullanımının ülkesinde de yaygın olduğunu kaydederek, nargilenin farklı aromalarla piyasaya sunulduğa dikkati çekti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meyveli nargile... Bu şekilde maalesef gençlerimizi aldatıyorlar." dedi.

Programda söz alan Nijeryalı öğrenci ise 200 bin hektar ormanın her sene tütün üretiminden dolayı tahrip edildiğini, bunun sadece doğayı değil aynı zamanda insanların sağlığını da etkilediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kıza teşekkür ederek, en güzelini söylediğini belirtti.

Parkta sigara izmariti görmekten üzüntü duyduğunu dile getiren 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mila Akmaz'ın, "Keşke dünyada hiç sigara olmasaydı. Sigara fabrikalarını acaba kaldırabilir miyiz?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olabilir." dedi.

Programın sonunda güzel sanatlar lisesi öğrencileri bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un, konser veren öğrencilerin sürpriz bir parça seslendireceği ve parçayı çalacak Ateş ve Zeynep isimli iki öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından programa katıldıklarını bildirmesi üzerine Erdoğan, öğrencilere "Nasıl geçti?" diye sordu. Öğrenciler ise sınavlarının iyi geçtiğini söyleyince Erdoğan, "Maşallah. Sürprizinizi şöyle bir dinleyelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın opera türündeki parçayı seslendiren genç kıza, "Sendeki diyafram da maşallah baya geniş" demesi üzerine Durgut, "Sigara içmeyince böyle oluyor Cumhurbaşkanım." dedi.

(Bitti)