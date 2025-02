Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Pakistan ile Filistinli Kardeşlerimizin Haklı Davalarına Gereken Desteği Vermenin Gayretindeyiz

Güncel

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

(İSLAMABAD) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan ile gerek BM gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretindeyiz. Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi. Şerif, Erdoğan'ı Başbakanlık Binası'na gelişinde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı yapıldı. Ardından anlaşmaların imza töreni yapıldı. İmza töreninden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Pakistan Başbakanı Şerif şöyle konuştu:

"Türkiye ve Pakistan öyle iki ülke ki, aralarında eşi benzeri olmayan bir ilişki vardır. Bu ikili ilişki sadece Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra tesis edilmiş olmakla kalmadı. Tam tersine yüzyıllar öncesine dayanan büyük bir dostluk ve kardeşlik ilişkisi gelişmiş bulunmakta. Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı esnasında alt kıtanın Müslümanları bağımsızlıkları için mücadele eden tüm halka desteklerini sunabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Türkiye Pakistan'ın her zor anında yanında olmaya devam etti. Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye'yi yanımızda bulduk.

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk her zaman güçlenmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz şartlar itibarıyla ikili ilişkilerimizin de yepyeni bir safhaya doğru evriliyor olduğunu görmek de bizleri çok mutlu ediyor.

"Söylediklerinizi Müslüman dünyası büyük bir dikkatle dinledi"

Çok önemli bir lider olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Sizin vizyonunuz, açıklığınız ve dürüstlüğünüz Türkiye'yi tam anlamıyla geçtiğimiz yıllar içerisinde dönüştürdü. Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı ve en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte. Ülkenizin dönüşümüne her anlamda liderlik yaptınız ama aynı zamanda her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Bu Filistin halkı olsun Gazzeli olsun ya da Keşmir halkı olsun. Her zaman söylediklerinizi Müslüman dünyası çok büyük bir dikkatle dinledi.

"Keşmir konusundaki duruşunu çok net şekilde ortaya koydunuz"

Her zaman işgal altındaki Keşmir bölgesinde halkın yaşadıklarına dikkat çektiniz ve bu konudaki duruşunuzu çok net bir şekilde ortaya koydunuz. Bizler de benzer bir şekilde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs pozisyonunu destekledik ve her zaman da Türkiye'nin yanında olduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şöyle konuştu:

"İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülkedir. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakakle ve İstiklal Harbimize verdiği destek, Pakistan'ın kurucuları Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir.

Eşsiz tarihi ve beşeri bağlarımız ışığında, 2009 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır. Konseyimizin yedinci toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı.

Konsey toplantısı öncesinde kardeşim Şahbaz Şerif ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı sayın Asıf Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.

"Ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz"

Malumunuz, farklı sektörlerden iş insanlarımızın katılımıyla bir iş forumu da düzenliyoruz. Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Sayın Başbakan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. Bu amaçla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi değerlendirdik. Askeri diyaloğumuz ve savunma sanayi iş birliğimizin ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördük. Tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan ile yürüttüğümüz projeleri ilerletme irademizi teyit ettik.

Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı'ndan sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları, Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi.

"FETÖ'ye ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktısı"

Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilanı gibi bu örgüte ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktılarıdır.

"Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği son derece anlamlı"

Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalogla, BM kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır.

Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Pakistan ile gerek BM gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretindeyiz. Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz."