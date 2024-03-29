Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla Filistin halkının yanındadır

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye düşmanlarının tamamı yalan, tamamı düzmece propagandalarına bakıp da içinize şüphe düşürmeyin. İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla Filistin halkının yanındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sancaktepe Belediyesi önünde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları selamlarken bugün 19'uncu orucu tutulan Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

İhtiyaç sahiplerini daha fazla gözetmeleri, fakir fukarayı daha fazla kollamaları gereken mübarek günlerden geçildiğini belirten Erdoğan, Filistin'den Türkistan'a, Sudan'dan Yemen'e, Suriye'den Afganistan'a kadar dünyanın birçok yerinde insanların ciddi sıkıntılar çektiğini dile getirdi.

Erdoğan, "İsrail'in hukuk tanımaz, kutsal bilmez, zalim hükümeti yaklaşık 6 aydır Gazze'deki kardeşlerimizi vahşice katlediyor. Kalpten yapılan duaların geri çevrilmediği bu müstesna zamanlarda ellerimizi semaya, Gazzeli mazlumlar için de açıyoruz." dedi.

Duaların yanı sıra insani yardımlarla da Gazze'nin yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar toplam 40 bin tondan fazla yardım malzemesini uçaklar ve gemilerle bölgeye gönderdik. Dün de 8'inci yardım gemisini, 3 bin ton tutarında 125 bin gıda kolisiyle Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a sevk ettik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının arttırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden soykırım uygulayan canilerin hukuk önünde hesap vermesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde siyasi rant için gerçekleri çarpıtsa da biz Filistin halkının ve devletinin dimdik yanında duruyoruz."

"Türkiye'nin gayretlerinin en yakın şahidi tüm gruplarıyla, tüm fertleriyle Filistin halkıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan kalbi Gazzeli mazlumlar için samimiyetle çarpan kardeşlerine seslendiğini belirterek, "Türkiye düşmanlarının tamamı yalan, tamamı düzmece propagandalarına bakıp da içinize şüphe düşürmeyin. İnsanımızın Gazze hassasiyetini, istismar etme peşinde koşan fırsatçıların ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla Filistin halkının yanındadır. Elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği ne varsa tek bir eksik bırakmadan hepsini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dün akşam AFAD Başkanıyla, ardından Kızılay Başkanıyla görüştüğünü, yoğun bir şekilde bu yardımları ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını kendilerinden öğrendiğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin gayretlerinin en yakın şahidi tüm gruplarıyla, tüm fertleriyle Filistin halkıdır. Tayyip Erdoğan'ın her türlü bedeli göze alarak verdiği mücadelenin şahidi Gazzeli kardeşlerimizin bizatihi kendileridir." diye konuştu.

"Filistin davasını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, kendisinin yanı sıra Dışişleri Bakanının, MİT Başkanının, AFAD'ın, Kızılay'ın, vakıfların, derneklerin ve hayırseverlerin Filistin ve Gazze için çalıştığını, didindiğini, mücadele ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Suriye imtihanını, Somali imtihanını, Karabağ imtihanını nasıl alnının akıyla verdiyse, Gazze imtihanını da vermenin gayretindedir. Allah'ın izniyle bunda da başarılı olacağız. Filistinliler özgürlüklerine, işgal altındaki topraklarına ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletine kavuşuncaya kadar durmayacağız. Vatanlarını koruyan Gazzeli yiğitlere 'terörist' iftirası atan İsrail aşıklarının değirmenlerine su taşıyanların bize edecek tek kelamları olamaz. Bize tehditle, baskıyla geri adım attıracaklarını zanneden lobilere rağmen Filistin davasını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." dedi.

(Sürecek)