Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi\'nde konuştu: (3)
20.06.2025 19:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojinin eğitimde kullanımını teşvik ederken, geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojinin eğitimde kullanımını teşvik ederken, geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde (TETZ) yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, eğitimde teknolojik altyapı sağlama çalışmaları bakımından OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarını gözeten Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle, her alanda yetkin, donanımlı, öz güvenli ve erdemli gençler yetiştirmeye bundan sonra da devam edileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimin yanı sıra her alanda yapay zeka kullanımının artmasının çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini inkar edemeyiz. Araştırmayı, bilgiye ulaşmayı ve yorumlamayı oldukça kolaylaştıran bu imkan, maalesef tembelliği, hazırcılığı ve intihal olaylarını da özendirmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel eğitimden akademiye kadar birçok seviyede yapay zeka ürünü araştırma, ödev, makale ve tez yazımının giderek yaygınlaştığını vurgulayarak "Yapay zeka uygulamaları iş yükümüzü azaltan bir araç olmaktan çıkıp, kişiyi hazıra konmaya alıştırıyorsa bu, bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır. Bunun tüm insanlık için çok büyük bir risk teşkil ettiğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medyanın ve dijitalleşmenin; geleneği, değerleri, fıtratı tahrip etmeden var olması ve hayata değer katmasının en büyük arzuları olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dijitalleşmenin ışık hızıyla yayılmasıyla birlikte insanlık olarak kendimizi bir dijital kuşatmayla karşı karşıya hissediyoruz. Doğayla, tabiatla, hayatın olağan halleriyle kurulabilen organik ilişkilerin yerini, internetin ve dijitalleşmenin yeni ürünleri ve yeni araçları alıyor. Bunun bir sonucu olarak dijital zorbalık ve linç kültürü, çocuk, genç, yetişkin demeden herkesi tehdit ediyor, ürkütüyor."

Erdoğan, dijital mecralar üzerinden yapılan hakaret, tehdit, iftira, dışlama, küçük düşürme gibi saldırgan davranışların, çocukların ruh sağlığını ciddi manada tehlikeye attığını kaydederek "Travmalar, kaygı bozuklukları ve hatta Allah korusun intihar vakaları, dijital zorbalık ve linç kültürünün nasıl bir belaya dönüşebileceğini göstermektedir. Çocuklarımız başta olmak üzere, herkesin en büyük korkularından biri haline gelen dijital zorbalığın engellenmesi de önceliklerimiz arasında olmalıdır. Teknolojinin eğitimde kullanımını teşvik ederken, geleceğimizin güvencesi olan evlatlarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Özgürlüğün başıbozukluk, kural, kanun ve değer tanımazlık olmadığını ifade eden Erdoğan, aylık ciroları birçok devletin yıllık bütçesinden fazla olan küresel teknoloji şirketlerinin, sosyal medya mecralarının, dijital platformların özgürlük bahanesiyle hayatın her alanını işgal etmelerine seyirci kalamayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital platformların vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı birer pazar malzemesi olarak görmesine müsaade edemeyiz. Herkes gibi bu şirketler ve platformlar da sorumlu davranmak, sadece kar maksimizasyonuyla değil mesuliyet bilinciyle hareket etmek zorundadır. Türkiye olarak bu konudaki kararlı ve tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapay zekayla tasarlanmış müzik aleti hediye etti

TETZ 2025 açılış filminin gösterildiği programda, Mehmet Ünal ile Cosmic Senfoni Gösterisi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapay zekayla tasarlanmış müzik aleti hediye etti.

Protokol üyeleri ve katılımcılar etkinlik sonunda fotoğraf çektirdi.

Programda Azerbaycan, Bosna Hersek, Fas, Gürcistan, İsviçre, Kazakistan, KKTC, Kongo, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Sırbistan, Somali ve Tacikistan'dan bakanlar, bakan yardımcıları, büyükelçi, ataşe ve çeşitli düzeyde katılımcılar yer aldı.

Zirvenin 22 Haziran Pazar günü sona ereceği bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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