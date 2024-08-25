Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Tarihinin En Güçlü Yeşil Vatan Ordusuna Sahip

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz." dedi.

Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü, tarihte tekabül ettiği manaya uygun şekilde anmak üzere Ahlat'ta bulunduklarını belirten Erdoğan, bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Ahlat'ta topladıklarını söyledi.

Ahlat'ın, Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha pek çok nadide güzellikleriyle maziden atiye kurulan köprünün kilit taşlarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan bugünkü tarihi kabine toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti, münhasıran göstermiş olduk. İnşallah bundan sonra da Malazgirt ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımızı çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz."

Son kabine toplantısından bu yana Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 2024 yılı ikinci toplantısında ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek kritik kararlar aldık. Yerli ve milli imkanlarla geliştirmekte olduğumuz 'Çelik Kubbe' projemizin detaylarını görüştük. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden engellere takılmadan koşturuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye çok önemli bir güç çarpanına sahip olacak"

Erdoğan, dün Aksaz Tersane Komutanlığında hizmete alınan projelerin, Türkiye'yi hedefine bir adım daha yaklaştırdığına dikkati çekerek, "PİRİREİS denizaltımızın, saflarına katılımıyla donanmamızın caydırıcılığı daha da artmıştır. Yeni tip denizaltı projemizdeki diğer denizaltılarımız da tamamlandıkça Türkiye çok önemli bir güç çarpanına sahip olacaktır. Denizaltımızın, tersanemizin ve diğer deniz platformlarımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. hizmet yılını Çukurova Uluslararası Havalimanı gibi muhteşem bir eserin açılışıyla idrak ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Adana ve Mersin'in yanı sıra tüm bölgeye hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'mız yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle gerçekten gurur verici bir eser oldu. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın turizmden ticarete olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz. Yapılan her işe mutlaka bir kulp takan, her işe takoz koyan, ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tezviratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır."

Erdoğan, geçen günlerde Türkiye'yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile, ikili ilişkilerin yanında özellikle Gazze'deki katliamları ve ateşkes çabalarını konuştuklarını anımsatarak, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışında, geleceğin yıldız futbolcularıyla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'deki hitabı

AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'de ağırlayarak Filistin davasına olan sarsılmaz desteği bir kez daha gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'de verdiği mesajların, tüm dünya tarafından dikkatle takip edildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"İsrail tüm vahşetine, tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Topraklarını kahramanca savunan Filistin halkını bir kez daha saygıyla selamlıyor, zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum."

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ndeki subay ve astsubayların mezuniyet törenine katıldığını da hatırlatan Erdoğan, "15 Temmuz ihaneti sonrasında attığımız adımlarla güvenlik birimlerimizi eskisinden çok daha güçlü hale getirdik. Bir devletin tarihinde karşılaşabileceği en büyük badireyi, olabilecek en az kayıpla atlatmayı başardık. Bunun sahadaki sonuçlarına, başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yakinen şahitlik ediyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizi personel, teçhizat, araç gereç ve imkanlar bakımından güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımı attık"

Türkiye'nin, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun en yakıcı etkileri, ormanlarda görülüyor. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar, karşı karşıya olduğumuz tehdidin vahametini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımı attık. Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4 bin 744'e yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazan İHA'larımızı orman yangılarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat an be an gözetiyoruz. Sadece geçen yıl 2 bin 76 orman yangınını İHA'larımız aracılığıyla tespit ettik."

Erdoğan, Türkiye'nin dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapasitemizle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalardan 11 dakikaya indirdik. Ayrıca, 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllümüzle Yeşil Vatan ordumuzu güçlendirdik. 2002'de hava araçlarımızın su atma kapasitesi 73 tonken, 4 kattan fazla artışla bugün 426 tona ulaştı. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Ancak bu konuda özellikle muhalefetin çarpıtmalarına, yalanlarına, kendi ihmallerini kapatmak için yürüttüğü iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz."

Geçen hafta ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Düşük nem, yüksek seyreden sıcaklık ve aşırı rüzgar hızı sebebiyle 15-19 Ağustos arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem havadan hem karadan etkin bir şekilde müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanım başta olmak üzere ilgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden gidişatla ilgili düzenli olarak bilgi aldım. Yürütülen çalışmalarla ilgili fikir vermesi için burada bazı rakamları kısaca paylaşmak arzusundayım. Sadece 15-19 Ağustos arasında hava araçlarımız 1640 saat mesai yaptı. Kara araçlarımızın toplam kat ettiği mesafe 3 milyon kilometreye yaklaştı. Yangınlara yalnızca havadan 25 bin 472 ton su atıldı. Tüm birimlerimizde, tüm ekiplerimizde tam bir seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için çalıştık, ter döktük. Bilhassa orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına büyük bir özveriyle günlerce mücadele ettiler. Mevla hepsinden razı olsun diyorum."

(Sürecek)