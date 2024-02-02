Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği güce kavuşturana kadar durmayacağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği siyasi ve askeri güce, ekonomik refah seviyesine kavuşturana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. 'Gerçek belediyecilik' sözümüz işte bu gayretin mahalli idareler boyutundaki tezahürünün adıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu seçimlerde partilerini ve Cumhur İttifakı'nı temsilen milletin huzuruna çıkardıkları adayların her birinin birer yol arkadaşları olduğunu söyledi.

Bu uzun hizmet maratonunda yolda kalanların, yolunu kaybedenlerin, yolunu değiştirenlerin olduğunu, bundan sonra da olabileceğini dile getiren Erdoğan, darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, aziz hatıralarını hürmetle yad etti.

Erdoğan, kendi tercihleriyle başka yollara yönelenleri, milletin takdirine ve tarihe havale ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Önemli olan ana gövdenin, ana damarın istikametini koruması, mayasını muhafaza etmesi, gözünü hedeflerimizden ayırmamasıdır. Hamdolsun, yaşadığımız her imtihanda bir kez daha şahit olduğumuz üzere, bu konuda hiçbir sarsılma, hiçbir gevşeme yok. Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, terörle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, darbecilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, siyasi ve sosyal kaos peşinde koşanlarla mücadelemizde yalnız bırakmadıysa, ekonomik tetikçilerle mücadelemizde yalnız bırakmadıysa inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır."

"Kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'tan sonraki sandık buluşmalarının Mayıs 2028'de olacağını, dolayısıyla önlerinde ülkeye ve şehirlere ilişkin orta ve uzun vadeli programları hayata geçirebilecekleri uzunca bir süre bulunduğunu ifade etti.

AK Parti olarak, seçim başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun Türkiye'yi hedeflerinden koparmama azmiyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin artan siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri gücünün getirdiği ilave yükleri ve riskleri bu sayede başarıyla yönetebildiklerini vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rüzgarın önünde savrulan kuru yapraklar misali kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini, bölgemizdeki çok sayıda örneğinde görüyoruz, biliyoruz. Birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek Türkiye'yi de bu hale getirmek istiyor ama hamdolsun başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. Şimdi her ne kadar mahalli seçim de olsa 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Ama inşallah milletimiz tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak, bu hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakacak. Belediye başkanlarımızdan, adaylarımızdan ve teşkilatımızdan isteğimiz, aldıkları emanetin hakkını vererek, 'şehremini' sıfatına layık çalışmalar ortaya koymalarıdır."

"AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeleri şehri insanlarıyla bütünleştiren programlar uygulayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlar arasında da şehirler arasında da ayrımcılık yapmadan, 85 milyonu ve 81 vilayeti kucaklayan bir anlayışla Türkiye'yi bugünlere getirdiklerini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımını 2023 hedefleriyle hayata geçirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği siyasi ve askeri güce, ekonomik refah seviyesine kavuşturana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. 'Gerçek belediyecilik' sözümüz işte bu gayretin mahalli idareler boyutundaki tezahürünün adıdır." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri kurarak, yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis ederek, değer üreten, ekonomilere destek olan yerel yönetim modellerini güçlendirerek, çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleterek, maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli aile yapımızı koruyarak, çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak, mimarisi estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentler kurarak, kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ederek, katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız."

AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinin üretken, dinamik, şeffaf, şefkatli ve sorumlu yönetimler vasıtasıyla erişilebilir, öngörülebilir, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, şehri insanlarıyla bütünleştiren programlar uygulayacağını anlatan Erdoğan, insanların gönlünden kopup gelen bir "Allah razı olsun." duasının kendileri için dünyevi ödüllerin tamamına bedel olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın, "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Bursa'yı ve diğer şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu anlayışla gece gündüz çalışmaya var mıyız?" diye seslendiği katılımcılar, kendisine "Evet." diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler, hep birlikte hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bursa'nın 17 ilçe belediye başkan adayı belli oldu

Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı esnada "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek." şarkısı çalındı.

Konuşmasının ardından Erdoğan, seçimlerde AK Parti'yi ve Cumhur İttikafı'nı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükorhan Belediye Başkan adayının Kamil Turhan, Gemlik Belediye Başkan adayının Refik Yılmaz, Gürsu Belediye Başkan adayının Mustafa Işık, Harmancık Belediye Başkan adayının Yılmaz Ataş, İnegöl Belediye Başkan adayının Alper Taban, İznik Belediye Başkan adayının Kağan Mehmet Usta, Karacabey Belediye Başkan adayının Ali Özkan, Keles Belediye Başkan adayının Ali Doğru, Kestel Belediye Başkan adayının Ferhat Erol, Mudanya Belediye Başkan adayının Gökhan Dinçer, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayının Ahmet Beygirci, Nilüfer Belediye Başkan adayının Celil Çolak, Orhaneli Belediye Başkan adayının Ali Osman Tayır, Orhangazi Belediye Başkan adayının Bekir Aydın, Osmangazi Belediye Başkan adayının Mustafa Dündar, Yenişehir Belediye Başkan adayının Davut Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan adayının Oktay Yılmaz olduğunu açıkladı.

İsimleri açıklanan adaylar tek tek sahneye çıkarak, partilileri selamladı. Adaylarla birlikte sahneye il milletvekilleri ve il teşkilatı yöneticileri de davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile partisinin il yönetimi, teşkilatı ve milletvekilleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

(Bitti)