CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında Sahil Camisi'nde yapılan incelemede korozyon tespit edildi - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında Sahil Camisi'nde yapılan incelemede korozyon tespit edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize ziyareti sırasında Sahil Camisi\'nde yapılan incelemede korozyon tespit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında zemininde kayma olduğunu duyurduğu Sahil Camisi'ne ilişkin yapılan incelemede, donatılarının korozyona maruz kaldığı ve zeminin deniz suyunu içine çektiği ortaya çıktı. İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı, caminin ekonomik ömrünü tamamladığını belirtti. Cami güçlendirme çalışması kapsamında tadilata alınacak veya yıkılacak.

05.08.2024 13:12
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında zemininde kayma olduğunu duyurduğu Sahil Camisi'ne ilişkin yapılan incelemede; donatılarının korozyona maruz kaldığı, zeminin deniz suyunu içine çektiği ortaya çıktı. Camide incelemelerde bulunan İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı, "Korozyon nedeniyle camide yapısal etkiler olmuş. Karot sonuçlarına göre, cami ekonomik ömrünü tamamladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, ziyaretler için 26 Temmuz'da geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde 1986 yılında yapımı tamamlanan Sahil Camisi'ni işaret ederek, zemininde kaymalar yaşandığını, sahil alanında büyük bir yeni caminin yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Rize'mizde inşallah Rize şehir merkezinde muhteşem bir cami inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu bir yerde, büyükçe bir cami yapalım istiyoruz. Bu büyük cami ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını inşallah gerçekleştirelim istiyoruz" dedi.

BETON AKSAMINDA HASAR

Alt katında dükkanların yer aldığı, sahil dolgusu üzerindeki 37 yıllık camide, inşaat mühendisleri tarafından incelemelerde bulunularak rapor hazırlandı. Donatılarının korozyona maruz kaldığı tespit edilen raporda; caminin ekonomik ömrünü tamamladığı, zamanla zeminin deniz suyunu içine çektiği, tuzlu su etkisiyle demirlerin ve beton aksamında hasar oluştuğu ortaya kondu. Cami heyeti rapor sonrası dükkanların kira sözleşmelerini uzatmazken, caminin güçlendirme çalışması kapsamında tadilata alınması ya da yıkılması planlanıyor.

'CAMİ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI'

Camide yapılan incelemelerin sonuçları hakkında bilgi veren eski Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, "Hem yağmur ve tuzlu suyun etkisiyle bu bölgedeki aslında tüm binalar, tuzlu su ve korozyon etkisinde kaldı. Korozyon nedeniyle camide yapısal etkiler de olmuş. Karot sonuçlarına göre, cami ekonomik ömrünü tamamladı. Camiyi yıkıp, yeniden yapma çalışmaları var" dedi.

'3 AŞAMALI İNCELEMEK LAZIM'

Caminin 3 aşamalı olarak ele alınması gerektiğini kaydeden Yazıcı, "Bu camiyi incelerken 3 aşamalı incelemek lazım aslında. Bir burada bir ticaret, ibadet ve bir de cenaze hizmetleri yapanlar var. Şimdi bunun üçünü harman ettiğiniz zaman önce ibadet ile ticareti bir ayırmak gerekiyor. Evet, buradaki esnaf arkadaşları mağdur etmeden, onlara yer göstererek ticaretlerine devam etsinler. Ama can güvenliği kısmına geldiğinizde bu bizi ne ticareti ne de ibadeti düşünmememiz gereken ve acilen önlem almamız gereken bir kısma sevk ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ekonomik zorluk içinde burayı gündemine almasını, aslında insan hayatına ve dine duyduğu saygının da bir göstergesi anlamında düşünmek gerekiyor" diye konuştu.

'TÜM EVLERİN YIKILMASI GEREKİYOR'

Cami çevresindeki işletmeci Aydın Dereci, "Cumhurbaşkanımıza bu caminin yenilenmesi hakkındaki müjdeyi bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Esnaf olarak şöyle diyoruz; madem burada bir kayma var. Buradaki bütün evlerin yıkılması veya revize edilmesi gerekiyor" dedi.

'AYNI YERDE YENİSİ YAPILMALI'

Cami cemaatinden Selçuk Işıldak ise "Bu caminin yıkılması gerekiyorsa, aynı yerde yenisinin yapılması gerekiyor. Rize denilince Sahil Camisi akla geliyor. Sahil Camisi denildiğinde de Rize demek. Bunu herkes, bu şekilde biliyor. Burası, Rize'nin manevi olarak çok değerli bir yeri, insanlar buraya gelip, huzur buluyor" diye konuştu.

Mustafa Dereci de şunları dedi: "Burada bir tehlike varsa, bunu bilirkişiler biliyor. Bizim amacımız, Sahil Camisi'nin buradan kalkması değil, burada güçlendirilmesidir. Yeni cami sahilde çok güzel olur. Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Rize'de böyle bir camiye ihtiyaç var."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti sırasında Sahil Camisi'nde yapılan incelemede korozyon tespit edildi - Son Dakika

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