Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor." dedi.

Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

İstismar siyasetinin içinde 22 yıl boyunca olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Muhalefetin kısır gündeminin bizi esir almasına müsaade etmeyeceğiz. Parti içi iktidar mücadelelerini milletin gözünden kaçırmak için kurdukları tuzaklara düşmedik, düşmeyeceğiz. CHP olarak varoluşsal bir kriz yaşıyorlar ama bunun farkında bile değiller. Eleştirmekten, olmazları anlatmaktan başka siyaset zaten bilmiyorlar. Türkiye'nin meselelerine dair doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok." ifadesini kullandı.

CHP'lilerin bölgedeki gelişmeleri analiz edecek ne kapasiteleri ne de kadroları olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güney sınırlarımızın hemen ötesinde adeta tarih yeniden yazılıyor. Bakıyorsunuz CHP'li siyasetçiler olayları anlamaya dahi çalışmıyorlar. Özgür Özel ne diyordu bize 'Suriye'ye gidin.' Ne oldu? Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. Buram buram oryantalizm kokan 'Orta Doğu bataklığı' dışında şimdiye kadar dillerinden hiçbir cümle duymadım. 'Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ne işimiz var?' sorusu haricinde herhangi bir politikalarına da rastlamadım. Öyle demiyorlar mıydı? 'Suriye'de ne işiniz var, Libya'da ne işiniz var?' Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor fakat onu kendi partisi dahil kimse dikkate almıyor. Suriyeli mazlumlara karşı 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde ırkçı nefretin en rezil halini sergiledi ama çıkıp yarım ağızla da olsa bir pişmanlık cümlesi kurmadı. Hiçbir öngörüsü tutmamış, partisinin bile sözünün itibarı kalmamış birisi şimdi de yeni Suriye yönetimine akıl veriyor, tavsiyede bulunuyor."

"Milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz"

İçi boş, yararsız ve malayani polemiklerle işlerinin olmadığını ifade eden Erdoğan, "Biz milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz. Gerek hükümet olarak gerek yerel yönetimler olarak Ordu'nun çehresini değiştirdik, değiştirmeye de devam ediyoruz. Son 22 yılda Ordu'ya güncellenmiş değerlerle toplam 345 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Adalette 580 milyon lira, eğitimde 35 milyar lira, gençlik ve sporda 48 milyar lira, sosyal yardımlarda 61 milyar lira, sağlıkta 12 milyar lira, çevre ve şehircilikte 45 milyar lira, ayrıca 3,5 milyar yılındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Ulaştırmada 87 milyar lira, tarım ve ormancılıkta 43 milyar lira, sanayi ve teknolojide 2 milyar lira yatırım, 8 milyar lira destek olmak üzere toplam 10 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, "Enerjide 40 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 6 milyar liralık eser ve proje kazandırdık. Sağlıkta toplamda 1240 yataklı 12 hastane dahil 58 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. 9 milyar liralık 914 yataklı şehir hastanemizin yapımına devam ediyoruz." dedi.

Ordu'da toplam büyüklüğü 261 bin metrekare 5 millet bahçesi projesinin olduğunu anımsatan Erdoğan, "Gürgentepe Millet Bahçemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de 63 bin metrekare büyüklüğündeki Ordu Millet Bahçemizin yapımını gerçekleştiriyoruz. Bu millet bahçemizi Ordu'nun kalbi olan eski stadyumun bulunduğu alana inşa ediyoruz. Ayrıca Kabataş ve Ünye millet bahçelerimizin yapımında sona geldik. Fatsa Millet Bahçesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ulaştırmada 4 bin 668 metre uzunluğunda 5 tüneli barındıran Bolaman- Perşembe Yolunu, 2 bin 704 metre uzunluğunda iki tüneli barındıran Ünye Çevre Yolunu, 6 bin 510 metre uzunluğundaki 3 çift tüneli olan Ordu Çevre Yolu Birinci Kısım ile Ordu-Ulubey- Mesudiye Yolu gibi eserleri tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çevre yolunun ikinci kısmı Ünye-Akkuş-Niksar Yolu ve Ordu Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu gibi 26 projemizin çalışmaları devam ediyor. Samsun'dan Sarp'a uzanan Karadeniz Sahil Demir Yolu Projesi ile Ankara, Karadeniz ve Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlamayı planlıyoruz. Projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi'ni birbirine bağlıyoruz. Ordu da bu projemiz sayesinde demir yolu ile tanışacak. Deniz üzerine inşa ettiğimiz Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2015'te hizmete açtık. Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyonun üstüne çıktı. Tarım ve ormanda Kumru Barajı'nı tamamladık, Korgan Barajı bitmek üzere, Kırtaş Barajı'nın da yapımına devam ediyoruz. Çağlayan Barajı'nda ise ihale aşamasındayız."

Kongreden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçası çalındı ve salondakiler tarafından söylendi.

Spor salonunda, "Ayaklar kalbin götürdüğü yere gider, yüzyılda bir gelir senin gibi lider", "Ordu'dan seslensek tüm dünyadan duyulur, seninle yürüdüğümüz AK davanın yoludur", "Duysun bütün dünya, duysun tüm alem, daha söylenmedik bir çift söz kaldı", "Ordu'nun sokakları döşelidir döşeli, muhalefet Şam'ı bilmez jetonu dört köşeli", "Ferhat gibi sabredenin Şirin gibi yari olur, zindandan çıkmaz denenler bir gün Şam'a vali olur" yazılı pankartlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Ordu İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Kongreye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Erkan Kandemir, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Ömer İleri, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP Ordu milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)