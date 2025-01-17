Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında varız, hadiselere müdahiliz, mazlum ve mağdurların yanındayız." dedi.

Erdoğan, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Bölgede ve dünyada yaşanan kritik hadiseleri herkesin takip ettiğini belirten Erdoğan, " Türkiye'nin tam kalbinde yer aldığı coğrafyada tarihi nitelikte değişimler vuku buluyor. Biz de bunları stratejik bir akıl ve vizyonla ülkemizin menfaatlerine olacak şekilde başarıyla yönetmeye gayret ediyoruz. Hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. Suriye'den Gazze'ye gönül coğrafyamızın tamamında varız, hadiselere müdahiliz, mazlum ve mağdurların yanındayız." diye konuştu.

Erdoğan, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri anbean takip ederken, sokağın nabzını tutmaktan, vatandaşın sesine kulak vermekten de geri durmadıklarını vurgulayarak, dış politika kadar önemli bir diğer önceliklerinin, milletin canını yakan hayat pahalılığı meselesini çözmek olduğunu söyledi.

"Enflasyon, 'hayat pahalılığı' dediğimiz illetin anasıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için evvela enflasyonu düşürmeyi, fiyatlardaki dengesiz artışların önüne geçmeyi, piyasalardaki istikrarı tekrar güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde istihdamı, üretimi, ihracatı arttırarak milletimizin iş ve AŞ talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Enflasyonla mücadele ederken eş zamanlı olarak kayda değer büyüme oranlarını yakalayan ender ülkelerden biriyiz. İnşallah bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız."

Erdoğan, bu sıkıntılı dönemde en çok sabit ve dar gelirlilerin mağdur olduğuna dikkati çekerek, "Esasen işçi, memur, emekli, küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin gelirlerinde tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik. Ancak hayat pahalılığının yol açtığı dengesiz fiyatlama, daha doğrusu açgözlülük, kira ve konut fiyatlarından gıda ve eğitime kadar her alanda maalesef bu artışları zamanla eritiyor. Yılbaşında yaptığımız ücret artışlarının oranlarını belirlerken önceliği enflasyon hedefimize vermemizin sebebi işte bu gerçektir." dedi.

Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacakları ücret artışlarının daha anlamlı ve kalıcı hale geleceğine vurgu yapan Erdoğan, milletten kendilerine güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istediklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin asırlık demokrasi, hak, özgürlük, kalkınma sorunlarını 22 yılda nasıl kendileri çözdüyse, küresel krizlerin ve konjonktürün eseri mevcut sıkıntıların çözüm adresinin de yine kendileri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın siyasetinde her türlü meselenin üstesinden gelecek kudrete sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Aşamayacağımız engel yoktur, çözemeyeceğimiz sorun yoktur, altından kalkamayacağımız yük yoktur. Bakın 22 yılda bu ülkenin hiçbir ferdinin kendini mağdur, mazlum, ihmal edilmiş, ötelenmiş hissetmediği, herkesin birinci sınıf vatandaş sıfatı kazandığı iklimi beraber oluşturduk. Şimdi de eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek beklentileri karşılayarak Türkiye Yüzyılı'na giden aydınlık yolu yine milletimizle birlikte biz çözeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Konya'ya 888 milyar liralık kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yılda Konya'ya yaptıkları yatırımları hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Onlar boş işlerle uğraşırken, biz son 22 yılda Konya'ya güncel rakamla 888 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Adalette 4 milyar, eğitimde 51 milyar lira, gençlik ve sporda 9 milyar lira, sosyal yardımlarda 97 milyar lira, sağlıkta 31 milyar lira, çevre ve şehircilikte 155 milyar lira, ulaştırmada 147 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 234 milyar lira, sanayi ve teknolojide 11 milyar lira yatırım, 22 milyar lira destek olmak üzere 33 milyar lira, enerjide kamu ve özel 130 milyar lira, kültür ve turizmde 4 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 17 milyar liralık yatırım yaptık.

Konya'ya 2'si devlet üniversitesi olmak üzere 4 yeni üniversite kazandırdık. 1 stadyumla birlikte 114 spor tesisi inşa ettik. Toplam 4 bin 264 yataklı 39 hastane dahil 116 sağlık tesisi inşa ettik. Yunak, Derebucak, Seydişehir ve Akşehir'de 340 yataklı 4 hastanemizi bu yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete alacağız."

TOKİ eliyle Konya'da 30 bin 525 konut projesini hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, bu konutların 28 bin 237'sini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2 bin 288 konutun yapımına devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Konya'daki 17 millet bahçesi projesinden 10'unu tamamlayıp milletin hizmetine sunduklarını belirtirken, 167 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu ise 1286 kilometreye ulaştırdıklarını ifade etti.

"Konya Çevre Yolu'nun üçüncü etabını da yatırım programımıza aldık"

Eğiste Hadimi Viyadüğü ile Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz bir şekilde birbirine entegre ettiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplam 122 kilometre uzunluğundaki ve üç etaplı bir proje olarak planladığımız Konya Çevre Yolu'nun 22 kilometrelik Konya- Karaman ve Konya- Ereğli arasındaki bağlantıyı sağlayan ilk etabını hizmete sunduk. 46 kilometre uzunluğundaki ikinci etabının 30 kilometrelik Konya-Afyonkarahisar, Konya- Ankara ve Konya-Aksaray kesimlerini tamamladık. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. 52 kilometresi biten Konya Çevre Yolu'nun üçüncü etabını da yatırım programımıza aldık. İnşallah bu yıl içinde ihale edeceğiz. Akdeniz'e en kestirme yol olan 5 kilometre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni tamamlayarak hizmete açtık.

Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları ile Akşehir-Yunak Yolu, Taşkent- Balcılar Yolu, Ereğli-Halkapınar-İvriz Yolu ve Seydişehir- Bozkır Yolu gibi 11 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren hatlarını açtık. Konya-Ankara, Konya- İstanbul ve Konya-Karaman Hızlı Tren hattında 33 milyon yolcuya hızlı tren konforuyla ulaşım imkanı sağladık. Kayacık Lojistik Merkeziyle Konya'yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik. KonyaRay Banliyö Projesini başlattık. Üç etap halinde toplamda 46 kilometre uzunluğundaki projemizle Konya ekonomisinin geleceğine yön vereceğiz."

Projenin birinci etabında Pınarbaşı ile Konya-Gar arasındaki 23 kilometrelik kesimdeki üç hattın yanına yeni bir hatta ilave edeceklerini bildiren Erdoğan, "Buradaki iki hattan hızlı tren, iki hattan da banliyö ve konvansiyonel hat işletilecek. Yine 30 kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaattin- Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi metro hattı, bu yıl yapımına başlayacağımız Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattının 10 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı ve 22 kilometre uzunluğunda Fetih Caddesi-Ahmet Özcan- Gar Tramvay Hattı olmak üzere Konya'nın şehir içi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak raylı sistem projelerini geliştiriyoruz." dedi.

Konya Havalimanı'na yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaparak havalimanını modernize ettiklerini vurgulayan Erdoğan "Baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın, arazi toplulaştırma, hidrolik santral ve diğer iş türlerinde toplam 316 projenin yapımı sürüyor. Konya'mıza 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 21 AR-GE merkeziyle bir tasarım merkezi kurduk. Halkapınar'a seneye, Ahırlı ve Yalıhüyük'e ise 2028'de doğal gaz arzını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Notlar

Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla donatılan salonda, "Başın düşerse dara, Recep Tayyip Erdoğan'ı ara", "Davamız AK yolumuz aydınlık, anca mezarda biter bu ayrılık" ve "Özümüz sözümüzü, geldi iki gözümüz" pankartları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaya başladığı sırada, Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve "Onlar kartlarla pişpirik oynasın, biz kirli oyunları bozmaya devam edeceğiz" yazılı pankartla koreografi yapıldı.

Konuşmaların ardından, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kudüs fotoğraflarının kolajından oluşan bir tablo armağan etti.

Kongreye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)