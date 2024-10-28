Cumhuriyet Bayramı'nda Özel Konserler

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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerde özel konserler verilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraatbank Ana Salonda şef Hakan Şensoy yönetiminde "Cumhuriyet Tangosu" konseri müzikseverlerle buluşacak.

Konserde, Şensoy'un Türk tango arşivlerini gözden geçirerek gün yüzüne çıkardığı erken Cumhuriyet döneminin unutulmaya yüz tutan eserleri sunulacak.

Düzenlemeleri şef Hasan Niyazi Tura'ya ait olan eserler, Oda Orkestrası'nın eşliğinde Ezgi Köker, Teyfik Rodos, Tolga Salman, Rüstem Mustafa ve Toros Can tarafından seslendirilecek.

Aryalarla türküler, Cumhuriyet onuruna bir araya gelecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce organize edilen ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser verilecek.

Albay Bülent Yüksel'in yönetiminde soprano Ezgi Biçici, mezzosoprano Hatice Zeliha Tunçyürek, tenor Emre Akkuş, bariton Kamil Kaplan'ın eserler seslendireceği konserde, Tosca ve Carmen operalarından aryalar ile Hekimoğlu, Ay Gız, Somalı Zeybeği, Bozkır'ın Sesi, Sakarya Marşı, Karadeniz Marşı başta olmak üzere seçkin bir repertuvar sunulacak.

Şarkıcı Ebru Gündeş de Ankara Büyükşehir Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen konser kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde sahneye çıkacak.

Etimesgut Belediyesi ise Türk Beyleri Kent Meydanı'nda saat 19.00'da Işın Karaca konseriyle Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

İstanbul'da Özsoy operasına özel prömiyer

İstanbul Devlet Opera ve Balesi ise ilk Türk operası olma özelliği taşıyan "Özsoy" operasını yarın Cumhuriyet Bayramı'na özel prömiyerle sahneleyecek.

Şef Hasan Niyazi Tura'nın yönettiği, Anıl Aydın'ın koro şefi olduğu operanın prömiyeri, AKM Türk Telekom Opera Salonunda yapılacak.

Bursa'da Erol Evgin, Kocaeli'nde Arpanatolia konserleri

Kutlamalar kapsamında İnegöl Belediyesinin organize ettiği konserde şarkıcı Erol Evgin sahneye çıkacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde arp sanatçısı Çağatay Akyol, ney ve sipsi sanatçısı Ferhat Erdem ve perküsyon sanatçısı Soner Özer'in halk müziğinin seçkin eserlerini hikayeleriyle dinleyicilere sunacağı "Arpanatolia" konseriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.