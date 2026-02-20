Deprem Bölgesinde Sigortalı Sayısı Artış Gösterdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Deprem bölgesinde, depremden önceki sigortalı sayısı 1 milyon 888 bin iken, deprem sonrası bu sayı ne yazık ki yarı yarıya azalmıştı. Bugün itibarıyla sigortalı sayısı depremden önceki seviyenin de üzerine çıkarak 2 milyon 56 bin kişiye ulaşmıştır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Bakan Işıkhan, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, Vali Numan Hatipoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret eden Işıkhan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanı depremzedelerle bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Yeni evim, ilk iftarım" diyen depremzedeleri yeni yuvalarında geçirecekleri ilk ramazanlarında yalnız bırakmadıklarını, onlarla aynı sofrada ekmeklerini paylaştıklarını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"6-7 Şubat depremlerinde yaşadığımız yıkımda, nasıl birbirimize kenetlenip tek yürek olduysak, 3 yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi ayağa kaldırmayı başardığımız 11 ilimizde, pırıl pırıl evlerine kavuşan kardeşlerimizin sevincinde de birlikteyiz, onlarla beraberiz. Hamdolsun, acılarımızı da sevinçlerimizi de birlikte yaşayan bir milletiz. En zor zamanlarda el ele vererek, asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirmiş bir milletin mensuplarıyız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla tam kadro sahada ve büyük bir teyakkuz halinde olduklarını, gece gündüz çalışıp şehirleri yeniden inşa ettiklerini ifade eden Işıkhan, Elazığ'da bugüne kadar yaklaşık 15 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesi genelinde yaklaşık 500 bin konutu vatandaşlara teslim ettiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesini en çok etkileyen hususların başında gelen, çalışma hayatını, istihdamı ve sosyal güvenliği ayağa kaldırmak için Bakanlık olarak birçok faaliyeti hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları kapsamında deprem bölgesinde prim borçlarını cezasız ve zamsız şekilde erteledik. Katılım payını kaldırdık. Toplam 2,6 milyar lira katılım payından vatandaşlarımızın lehine feragat ettik. SGK'ya verilmesi gereken belgelerin, beyannamelerin ve prim ödemelerinin sürelerini erteledik. İsteyen vatandaşlarımıza, borçlarını faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sağladık. Yapılandırma Kanunu kapsamında mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde, 2 Mart 2026'ya kadar yapılacak olan başvuruların ilk taksit ödemesini 31 Mart 2026 tarihinde, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi kolaylığını vatandaşlarımıza sağladık."

Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, toplum yararına programlar, işgücü uyum programı, istihdama dönüş programı, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri gibi birçok başlıkta deprem bölgesi illeri için özel kriterler belirlediklerini dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kapsamında toplamda 193 bin vatandaşımız için 1 milyar 694 milyon lira ödeme yaptık. Yine bu süreçte Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerimizde işçilerimizin işten çıkarılmalarını sınırlandırdık. Depremden etkilenen 11 ilimizde Toplum Yararına Programlarımızın süresine ilişkin 9 ay çalışma ve 24 ay yasaklılık kuralını kaldırdık. Bu kapsamda OHAL ilan edilen illerimize özel olarak 101 bin 337 kişilik program tahsis edip, bu programlara 22 milyar 803 milyon lira ödenek sağladık. Deprem bölgesindeki kamu ihtiyaçlarının devam etmesi nedeniyle, her dönem bütçe ve program tahsisi yaptık ve 2 Şubat itibarıyla 6 deprem ilinde 11 bin 860 kontenjanlı Toplum Yararına Programlarını bugün de devam ettiriyoruz. Deprem bölgesinde, depremden önceki sigortalı sayısı 1 milyon 888 bin iken, deprem sonrası bu sayı ne yazık ki yarı yarıya azalmıştı. Bugün itibarıyla sigortalı sayısı depremden önceki seviyenin de üzerine çıkarak 2 milyon 56 bin kişiye ulaşmıştır. Bu veriler bize çalışma hayatının deprem öncesi seviyenin de üzerine çıktığı göstermektedir."

Işıkhan, büyük bir titizlikle ve ince işçilikle inşa ettikleri kamu binaları, iş yerleri, hastaneler, okullar ve ibadethaneleri yeniden sosyal hayata kazandıran, vatandaşları ramazana kendi yuvalarında huzur içerisinde girmelerine vesile olan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Deprem bölgesini yeniden inşa ederken "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla depreme daha dayanıklı şehirler, daha güvenli yaşam alanları ve daha güçlü bir ekonomik yapı oluşturduklarını kaydeden Işıkhan, Bakanlık olarak Türkiye genelinde de yaptıkları her çalışmada, istihdamı, çalışma hayatını ve sosyal güvenliği güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu hafta açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, iş gücü verilerinde iyileşmenin devam ettiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Işıkhan, şöyle konuştu:

"İşsiz sayısı, 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 0,2 puan gerileyen bu işsizlik oranımız, şu an yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmiş. Bu oran 11 çeyrektir tekli hanelerde seyrini sürdürmektedir. Son dönemde, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz program ve projelerimizin olumlu yansımasını, istihdam tarafında da görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Son çeyrekte istihdamımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranımız 0,1 puan artışla yüzde 49,1 seviyesine yükseldi. İşgücüne katılım oranları da bizim için önemli. İşgücümüz 78 bin kişilik artışla, 35 milyon 599 bin kişi oldu. İşgücüne katılım oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Özellikle ekonomik hayata katmak için özel bir gayret sarf ettiğimiz genç ve kadın istihdamında çok önemli gelişmeler yaşıyoruz."

Gençlerde işsizlik oranının 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleştiğini dile getiren Işıkhan, yeni uygulamaya koydukları "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi" ile bunun daha da iyi seviyelere geleceğini söyledi.

Işıkhan, kadınlarda ise uyguladıkları "İş Pozitif" gibi programlar sayesinde yüzde 11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranının 13 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda olduğunu belirterek, "Bu verilerle odaklandığımız noktaların, yaptığımız çalışmaların meyvelerini aldığımızı görmek bizleri ayrıca memnun etmektedir. Ülkemiz gerçekten büyük bir potansiyele sahip. Dünyada herhangi bir ülkenin altından kolay kolay kalkamayacağı asrın felaketi, pandemi, bölgemizdeki savaşlara rağmen, milletimizin desteğiyle hızlı bir şekilde toparlanıp çok daha ileriye odaklanmak büyük bir başarıdır. Bu başarının temelinde yatan şey, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi gerçek bir liderin Türkiye'nin başında olmasıdır." dedi.

Vatanın her bir ferdinin huzur içinde yaşadığı büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek niyetinde olduklarını ifade eden Işıkhan, yollarının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, dünyada da söz sahibi yapan büyük yürüyüşün yolu olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyarette, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ve partililer de yer aldı.

Bakan Işıkhan daha sonra AK Parti Gençlik Kolları İl Teşkilatının "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Hazardağlı Kavşağı'nda iftara yetişemeyen sürücü ve yolculara kumanya dağıttı.