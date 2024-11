Develi'deki Maden Tehlikesi

Güncel

(TBMM) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde, Kayseri'nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren maden ile ilgili, "Öksüt Altın Madeni'nde siyanür tankları taşarak çevreye zehirli maddeler yayıldı ve işçiler cıvadan zehirlendi. . Erzincan'da yaşanan facianın ardından ders çıkarılmadığını görüyoruz; çünkü Develi'de benzer bir tehlike her an yaşanabilir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruşların bütçe teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada Kayseri'nin Develi ilçesindeki Öksüt Altın Madenine dikkati çekti.

Genç, maden sahası ile ilgili Bakanlığa verdiği soru önergesine yanıt alamadığını belirterek, maden sahasında siyanür tanklarının taşarak çevreye yayıldığını ve işçilerin cıvadan zehirlendiğini belirtti. Genç, konuşmasında şunları ifade etti:

'Kayseri'deki TOKİ projesinde hak sahibi olan vatandaşlarımızın konut mağduriyetleri hala giderilemedi'

"16 Şubat tarihinde seçim bölgem Kayseri'deki TOKİ projeleri hakkında soru önergesi verdim. Ancak vatandaşlarımızın konut mağduriyetleri hala giderilemedi. Kayseri'de TOKİ'nin '100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi' kapsamında hak sahibi olan vatandaşlarımız, dört yıl önce kendilerine verilen 'sabit ödeme' sözünün tutulmadığını dile getiriyor. Bu insanlar yıllardır bekliyor; evlerini teslim alamadıkları gibi, sürekli artan ödemelerle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımız, kendilerine verilen sözlerin neden tutulmadığını, neden sabit ödemelerin sürekli zamlandığını bilmek istiyor. Ancak bakanlık suskun, sessiz, adeta vatandaşın sesine kulaklarını kapatmış durumda.

'Öksüt'teki maden sahasında siyanür tankları taşarak çevreye yayıldı ve işçiler cıvadan zehirlendi'

Yine seçim bölgem Kayseri'nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren Öksüt Altın Madeni ile ilgili olarak 21 Şubat'ta bir soru önergesi verdim ve ertesi gün, 22 Şubat'ta da bir araştırma önergesi verdim. Ancak bu konuda da herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Develi'deki maden faaliyetleri sadece çevreyi değil, aynı zamanda halk sağlığını da tehdit ediyor. İddialar arasında, maden sahasında siyanür tanklarının taşarak çevreye zehirli maddeler yaydığı ve işçilerin cıvadan zehirlendiği gibi vahim durumlar bulunuyor. Sadece geçtiğimiz yıl, bu madene 8,5 milyon TL ceza kesilmiş olmasına rağmen, şirketin faaliyet alanı genişletilmiş ve yerleşim yerlerine kadar yaklaşmıştır.

'Erzincan'da yaşanan facianın ardından ders çıkarılmadığını görüyoruz'

Burada durup Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan faciayı tekrar hatırlatmak isterim. 13 Şubat'ta siyanürlü liç yığının kayması sonucu meydana gelen göçükte tam 9 işçimiz yaşamını yitirmişti. Erzincan'da yaşanan bu olay, Develi'deki madenle ilgili korkularımızı doğrular niteliktedir. Her iki olayda da siyanür gibi tehlikeli kimyasalların kullanımı ve bu kimyasalların çevreye yayılması söz konusu. Erzincan'da yaşanan bu trajedinin ardından ders çıkarılmadığını görüyoruz; çünkü Develi'de benzer bir tehlike her an yaşanabilir.

'Son keşiflerle birlikte, Kayseri'de yeni fay hatları tespit edildi ve potansiyel riskleri hala tam olarak bilinmiyor'

Kayseri, son Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de ciddi hasarlar yaşadı. Bilim insanları, Kayseri'nin güneyinde yer alan Ecemiş Fayı ve Sarıoğlan segmenti gibi aktif fay hatlarına dikkat çekiyor. Son keşiflerle birlikte, Kayseri'de yeni fay hatları da tespit edildi ve bu fay hatlarının potansiyel riskleri hala tam olarak bilinmiyor. Kayseri'de yapılan çalışmalar, şehrin büyük bir kısmının risk altında olduğunu gösteriyor. 6 Şubat depreminde yaşadığımız acı tecrübeler, bize sağlam ve güvenli yapıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ancak bu uyarılar ne merkezi yönetim ne de yerel yönetim tarafından yeterince dikkate alınmıyor.

'Meclis'in denetim yetkisi adeta ortadan kaldırıldı'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği sonuçlardan biri de Meclis'in denetim yetkisinin adeta ortadan kaldırılmasıdır. Milletvekilleri olarak bizler, halkın sorunlarını dile getirmek, çözüm aramak için buradayız. Ancak bakanlıklar, artık bırakın hesap vermeyi, sorularımıza dahi yanıt verme zahmetine girmiyor.

'Evler neden teslim edilmiyor? Tarım arazileri neden siyanürle kirletiliyor? Depreme karşı ne gibi önlemler alınıyor?'

Kayseri'de vatandaşlarımızın evleri neden teslim edilmiyor? Develi'de tarım arazileri, siyanür ve zehirli kimyasallarla neden kirletiliyor? Kayseri'de depreme karşı ne gibi önlemler alınıyor? Bugün bu bütçeyi oylamadan önce, halkın adalet arayışını, doğanın korunmasını ve geleceğimizi güvence altına almayı masaya yatırmalıyız. Kayseri'deki altın madeninin faaliyetleri derhal denetlenmeli ve şehirdeki yapılaşma politikaları yeniden gözden geçirilmelidir. Aksi takdirde, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybedeceğiz."