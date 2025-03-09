Dışişleri Bakanı Fidan Toplantıya Katılacak

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan- Suriye Toplantısı"na katılacak.

(Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftasına Net Global Sivasspor-Göztepe, Reeder Samsunspor- Adana Demirspor, ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/16.00/Antalya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor, Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK ve Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor maçlarıyla sürecek.

(Malatya/13.30/Adana/16.00/Ankara/16.00/Sakarya/20.30) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 26. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 23. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Mersinspor- Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor- Fenerbahçe Beko ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakalarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Beşiktaş-Fenerbahçe Opet ve BOTAŞ-İlkem Yapı Tarsusspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Türk Hava Yolları-Zerenspor, Fenerbahçe Medicana- Bahçelievler Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Aras Kargo maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/16.00/16.30/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)

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