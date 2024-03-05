Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyaretinde bölgesel ve küresel meseleleri ele alacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 7-8 Mart'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretinde, bölgesel ve küresel meseleler gündemde olacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daveti üzerine 7-8 Mart'ta ABD'ye resmi ziyarette bulunacak.
Fidan'ın ziyareti sırasında düzenlenecek 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde, taraflar, geniş yelpazedeki ikili işbirliği alanlarını ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla etraflıca ele alacak. Taraflar, önemli küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı diyalog gerçekleştirecek.
Fidan'ın Washington'a gerçekleştireceği ziyarette, ABD Senatosu üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.
Fidan, ziyaret kapsamında, düşünce kuruluşlarının etkinliklerine de katılacak.
Bakan Fidan, ABD makamlarıyla yapacağı görüşmelerde, FETÖ ve PKK/ YPG terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini muhataplarına iletecek.
Savunma sanayisi alanında atılması gereken adımlar, F-16 programına ilişkin sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesi, F-35 programında ilgili prosedürlerin tamamlanması, Türkiye'nin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarından çıkarılma talebi ve ortak savunma sanayisi projelerinde ilerleme sağlanması için kısıtlamaların kaldırılması gibi konular da ziyaretin gündeminde yer alıyor.
NATO Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlar gereği, müttefikler arasındaki savunma sanayisi kısıtlamalarının tüm ülkeler arasında kaldırılması gerektiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, NATO'nun güney sınırlarının güvenliği açısından bu hususun önem teşkil ettiğine dikkati çekti.
Ziyarette, ekonomik ilişkilerin ilerletilmesine yönelik somut adımlar görüşülecek
Diplomatik kaynaklara göre, son 2 yıldır 30 milyar doları aşan ticaret hacmi ile ekonomik ilişkilerin ilerletilmesine yönelik somut adımların görüşüleceği ziyarette, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülecek.
Ziyarette, Türkiye-ABD enerji işbirliğinin güçlü şekilde devam etmesi de ele alınacak.
Türkiye, halihazırda ABD'nin en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alıcısı konumunda bulunuyor.
Görüşmelerde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın durması, Gazze'de acil ve tam ateşkesin sağlanması gerektiği ve uluslararası parametrelere uygun biçimde iki devletli çözüm için harekete geçilmesi dile getirilecek.
Ukrayna- Rusya Savaşı'nda ateşkes sağlanarak müzakerelere dönülmesi konusunun ele alınacağı görüşmelerde, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması da gündemde olacak.
Görüşmelerde, Yunanistan ile pozitif seyreden ilişkiler, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci, Suriye, Yemen, İran ve Libya gibi bölgesel konular da kapsamlı şekilde ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın, Ekim 2021'de Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmanın kurulması kararlaştırılmıştı.
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