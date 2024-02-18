Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği sırada Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede, 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, siyasi diyalog, pozitif gündem ve Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

18.02.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Görüşmede; 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da yapılan 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Münih Güvenlik Konferansı marjında ??bugün bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkiler, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinin hazırlıklarını ele aldılar."

Kaynak: ANKA

Yunanistan, Almanya, Ankara, Münih, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:47:42. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement