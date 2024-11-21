Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail'in Filistin halkına yönelik mezaliminin sona erdirilmesi ve Filistin'in uluslararası alanda eşit statüde yerini almasına yönelik gayretlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz." dedi.

Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakan Fidan, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ve Türk soydaşların Türkiye ile bağlarını koruma çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "70'in üzerinde farklı konuda konsolosluk hizmetiyle, vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikte konsolosluk hizmeti sunan ülkelerden biriyiz." diye konuştu.

2024'ün başından beri 2,5 milyonu aşkın konsolosluk işlemi gerçekleştirildiğini ve 45 farklı şehirde 35 Gezici Konsolosluk Hizmeti verildiğini aktaran Fidan, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ana başvuru merkezi haline geldiğini, yılbaşından beri 660 bini aşkın çağrı yanıtladığını söyledi.

Fidan, çağrı merkezinin, Türk vatandaşlarının Lübnan ve Filistin'den tahliyesi sürecinde de etkin çalıştığını kaydederek, "Lübnan'daki olaylar akabinde iki gemimiz ivedilikle tahliye çalışmalarına yönlendirilmiş, hava yoluyla da seferler organize edilmiştir." dedi.

"Bakanlığımız, ikili ilişkilerimizin gelişmesine sekte vurmayan, ancak milli güvenliğimizi de gözeten akılcı bir vize politikası uygulamaktadır" ifadesini kullanan Fidan, Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı zorlukları yakından takip ettiklerini ve ilgili ülkelerin somut adımlar atmaları için çözüm önerileri sunduklarını dile getirdi.

Güçlü diplomatik teşkilat

Fidan, Büyükelçiler Konferansı ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) gibi etkinliklerle uluslararası alandaki güncel meselelerin ele alınmasına imkan sağladıklarını vurgulayarak, martta düzenlenen ADF'de 148 ülkeden 4 bin 700'ü aşkın katılımcıyı ağırladıklarını hatırlattı. Fidan, dördüncü ADF'yi 11-13 Nisan 2025'te gerçekleştireceklerini belirtti.

"Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla etkin ve çok boyutlu şekilde mücadele edebilmek, güçlü bir diplomatik teşkilata sahip olmayı gerektirmektedir" diye konuşan Fidan, dünyada toplam 261 misyon ile en geniş dış temsilcilik ağına sahip ilk 3 ülke arasında yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Fidan, 2024'te Bakanlık bünyesinde fiziki, organizasyonel, hukuki, teknik ve personel alanlarında düzenlemeler yaptıklarını söyleyerek, "1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile dış ilişkilerimizin genişlemesini, her coğrafyada temsilimizin olmasını, güçlü diplomatik ağımızı yansıtacak bir merkezi yapılanma öngördük. Genel müdürlüklerimizin sayısını arttırdık. İran- Irak, Afrika ve Latin Amerika gibi genel müdürlükleri önceliklerimizle ve açılımlarımızla orantılı olarak yapılandırdık." dedi.

Arabuluculuk, insani ve teknik yardımlar, bilim ve teknoloji politikaları gibi güncel ihtiyaçlara cevap verecek genel müdürlükler ihdas ettiklerini paylaşan Fidan, genel müdürlükler içerisinde uzmanlaşmaya önem vererek siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik, savunma gibi farklı alanlara odaklanacak birimler oluşturduklarını söyledi.

İkili ekonomik ilişkilere ve savunma sanayi ilişkilerine odaklı ayrı birimler de kurduklarını dile getiren Fidan, göç politikaları ve vize işlemlerini ayrı bir uzmanlık olarak odaklı bir yapıya dönüştürdüklerini anlattı.

Diplomatik güvenlik

Bakan Fidan, "diplomatik güvenlik" konusuna odaklanacak, bilgi ve personel güvenliği ile fiziki güvenlik alanlarının güçlendirilmesi için çalışacak bir yapıyı hayata geçirdiklerine işaret ederek, Bakanlığı teknoloji çağıyla uyumlu hale getirmenin zaruri olduğunu söyledi.

Teknik altyapıyı güçlendiren, bilişim, yapay zeka, kuantum gibi teknolojik gelişmeleri çalışmalara yansıtacak adımlar attıklarını kaydeden Fidan, bilgi güvenliğini garanti altına alan siber güvenlik tedbirleri aldıklarının altını çizdi.

Fidan, Diplomasi Akademisinin imkanlarını arttırdıklarına ve genç diplomatları Bakanlığa kazandırdıklarına dikkati çekti.

Yurt dışı ziyaretleri

Bakan Fidan, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 10'u çok taraflı toplantı olmak üzere toplam 16 yurt dışı ziyaret; 27'si çok taraflı toplantıya katılım olmak üzere toplam 58 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.

Yurt içinde 142 görüşme ve kabul düzenlediklerini, 103 telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini paylaşan Fidan, çeşitli kurum ve kuruluşlarla 308 eş güdüm faaliyeti düzenlediklerini söyledi.

Bakanlık bütçesi

Fidan, Bakanlığa tahsis edilen bütçeyi etkili ve verimli kullandıklarını vurgulayarak, "2023 yılı Kesin Hesabına göre, Bakanlığımıza toplam 17,8 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu harcamamız 17,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, tasarruf tedbirlerine uyarak etkin şekilde kullandığımız bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 97'dir." dedi.

Bakanlığın 2023 yılına ait Kesin Hesabının mali mevzuatta belirlenen şekilde hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildiğini dile getiren Fidan, "2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifiyle Bakanlığa 39 milyar TL (39.035.706.000) ödenek tahsis edilmesi öngörülmektedir." diye konuştu.

Fidan, "6,1 milyar TL'si (6.117.930.000) Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği (AB) programlarına katılım olmak üzere, AB Başkanlığı için 6,8 milyar TL (6.797.254.000), Türk Akreditasyon Kurumu için 394 milyon TL (394.441.000) tutarında ödenek de Komisyonumuzun onayına sunulmuş durumdadır." ifadesini kullandı.

Harcamaların denetimi konusunda Sayıştay Başkanlığıyla yakın işbirliğini sürdürdüklerini vurgulayan Fidan, Bakanlığın çalışmalarına olumlu katkı sağlayan bulguların dikkatle incelendiğini ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Fidan, 2023'e ilişkin Sayıştay Denetim Raporu'nda 4 adet bulgu yer aldığını, bu bulguların muhasebe kayıtları ve mevzuat düzenlemelerine yönelik önerileri içerdiğini aktararak, raporun Denetim Görüşü bölümünde, Bakanlığın mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığına işaret etti.

Mali iş ve işlemlerini mali disiplin ve saydamlık anlayışına uygun şekilde, muhasebe ilkeleriyle uyumlu çerçevede sürdürdüklerini belirten Fidan, Sayıştay Denetim Raporları'nda işaret edilen hususlarda gerekli tedbirleri hızla hayata geçirdiklerini anlattı.

Fidan, "Dış politika vizyonumuzu yansıtan ve 6 amaç altında, 22 hedef ve 54 performans göstergesinden oluşan 2024-2028 dönemi Stratejik Planımız, bütçemizin kullanılmasında yol haritamızı teşkil etmektedir. Stratejik Planımıza ilaveten, 2025 yılı Performans Programımız ve 2023 yılı İdare Faaliyet Raporumuz Komisyonumuzun bilgisine sunulmuştur." dedi.

"2025 zorluklar barındıracak"

Dünyada çatışmaların devam ettiği bir ortamda, 2025'in zorluklar barındıracağı yönündeki düşüncesini aktaran Fidan, "İsrail'in Filistin halkına yönelik mezaliminin sona erdirilmesi ve Filistin'in uluslararası alanda eşit statüde yerini almasına yönelik gayretlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz." diye konuştu.

Fidan, 2025'te, Orta Doğu, Rusya- Ukrayna ve Afrika'da istikrar ve barışın tesisine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, Asya bölgesinin 2025'te büyük güçlerin rekabetine sahne olmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni ABD yönetiminin izleyeceği hareket tarzı da birçok konuya tesir edecektir" diyen Fidan, tüm bu hususları ve olası etkilerini önceden analiz ederek ön alıcı adımları hazırladıklarını kaydetti.

Dış Politika ve Diplomasi Hizmetleri Sınıfı teklifi

Fidan, Bakanlığın işleyişiyle ilgili bazı düzenleme tekliflerini gelecek günlerde TBMM'nin onayına sunacaklarını paylaştı.

Diplomasi mesleğinin gerektirdiği görev ve sorumlulukların, Dışişleri Bakanlığı personelinin genel kamu çalışanlarından ayrı düzenlemelere tabi tutulmasını elzem kıldığı değerlendirmesini yapan Fidan, "Bu itibarla genel idari hizmetler sınıfından bağımsız olarak 'Dış Politika ve Diplomasi Hizmetleri Sınıfı' şeklinde ayrı bir hizmet sınıfı oluşturulması için desteğiniz önem taşımaktadır." dedi.

Fidan, parlamenter diplomasi faaliyetlerinin dış ilişkiler için önemine dikkati çekti.

2025 yılı Performans Programı ve Yeni Stratejik Plan doğrultusunda hız kesmeden çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Fidan, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde 2025'te dış politikayı çok boyutlu ve etkin şekilde yürüteceklerini belirtti.

Bakan Fidan, "Belirsizlikler ortamında yönü ve hedefi belli, kararlı ve güçlü bir aktör olarak, her alanda hazırlıklı olmaya ve büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek, TBMM'den alınan gücün çalışmalara ışık tutacağını ifade etti.

(Bitti)