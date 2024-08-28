Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kurslarının önemini vurguladı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kurslarının önemini vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur\'an kurslarının önemini vurguladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, il ve ilçe müftüleriyle yaptığı toplantıda Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, çocuklarla tanışıklığın devam etmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, İsrail'in saldırılarına karşı boykot çağrısında bulundu.

28.08.2024 17:34
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(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, il ve ilçe müftüleriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, "Kur'an kurslarımızı, insanımıza huzur veren ve geleceğimizi inşa eden müstesna mekanlar olarak görüyoruz. Bu hizmetimize, milletimizin büyük bir teveccühü var. Bu kurslarımızı her açıdan en ideal seviyede devam ettireceğiz. Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın milletimizin taleplerini asla karşılıksız bırakmayacağız. Bu bizim vazifemiz. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları vasıtasıyla çocuklarımızla sağladığımız tanışıklığı 7-10 yaş grubu Kur'an kursları programları ile devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi. Erbaş, "içtimai hayatı derinden sarsan inanç ve ahlak problemlerine nebevi referanslardan hareketle çözümler üreteceklerini" söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın başkanlığında, il, ilçe müftüleri ile il müftü yardımcılarının katıldığı çevrim içi toplantı düzenlendi. Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde Kur'an kurslarının özel bir yeri ve anlamı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an kurslarımız, milletimizin ve nesillerimizin inanca, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında en büyük imkandır. Kur'an kurslarımız, ülkemizin her yerinde, geniş bir yelpazede her yaş ve seviyeye uygun Kur'an ve din eğitimi hizmeti vermektedir. Bu açıdan bizler, Kur'an kurslarımızı, insanımıza huzur veren ve geleceğimizi inşa eden müstesna mekanlar olarak görüyoruz."

4-6 yaşa yönelik Kur'an kurslarının 9 Eylülde başlayacağını aktaran Erbaş, "Bu hizmetimize, milletimizin büyük bir teveccühü var. Bu kurslarımızı her açıdan en ideal seviyede devam ettireceğiz. Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın milletimizin taleplerini asla karşılıksız bırakmayacağız. Bu bizim vazifemiz. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları vasıtasıyla çocuklarımızla sağladığımız tanışıklığı 7-10 yaş grubu Kur'an kursları programları ile devam ettirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Boykota çağırmaya devam edeceğiz"

Konuşmasıda İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Erbaş, "Gazze'de yaşananları görüyoruz. Burnumuzun dibinde, gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Yüreklerimiz yanıyor. Yardımlarımız, boykotlarımız devam ediyor, etmesi gerekiyor. Boykota çağırmaya devam edeceğiz. Zalimlerin işgalcilerin yaptıkları katliamı, soykırımı haykırmaya devam edeceğiz. Bundan uzak durmamız mümkün değil" dedi.

İnsanlığın bugün, huzur, hukuk, güven, umut gibi değerleri tamamen kaybetmek üzere olduğunu söyleyen Erbaş, "18. yüzyıldan itibaren Batı merkezli değişim içinde, heyecanlı cümleler ve büyük vaatlerle yola çıkanlar bütün insanlığı büyük bir kaosa ve bunalıma mahkum etmişlerdir. Bu durumun en temel sebebi ise insani, ahlaki ve evrensel değerlerin ötelenmesi, çürütülmesi ve yok sayılmasıdır. Yani bugün insanlığın bireysel, sosyal, siyasi, iktisadi, çevresel alanda yaşadığı çıkmazların adını ve sebebini doğru ifade edeceksek bu tam bir değerler krizidir, medeniyet krizidir" ifadelerini kullandı.

"İnanç ve ahlak problemlerine nebevi referanslardan hareketle çözümler üreteceğiz"

Ümmete öncülük ve insanlığa rehberlik edecek ideal, birikim, özgüven ve kudret açısından bakıldığında Türkiye'ye büyük görevler düştüğünü belirten Erbaş, "Gittiğimiz her yerde şahit oluyoruz ki, dünyanın bütün mazlum ve mağdur coğrafyaları, o coğrafyalarda yaşayan insanları bizleri son umut olarak görmektedir. Milletçe bunun farkında olarak bugün dünyanın her yerinde ve her alanda çalışıyor, mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

14 Eylül'de Mevlid-i Nebi haftasına girileceğini ifade eden Başkan Erbaş, "Mevlid-i Nebi haftasında insanı Müslüman şahsiyetine uygun bir hayat sürmekten uzaklaştıran, yürekleri işgal eden, içtimai hayatı derinden sarsan inanç ve ahlak problemlerine nebevi referanslardan hareketle çözümler üreteceğiz" dedi.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Huriye Martı, Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Kadir Dinç ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri de katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an kurslarının önemini vurguladı - Son Dakika

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