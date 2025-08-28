Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi Engellendi

Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Çocuk Kaçırma Girişimi Engellendi
28.08.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Çocuk Kaçırma Girişimi Engellendi
Haber Videosu

Esnaf, çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliyi durdurarak çocuğun kurtulmasına yardımcı oldu.

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Lise 1. Sokak'ta dün esnaf Ahmet Arslan (42), iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etti. Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtularak, olay yerinden uzaklaştı.

9 yaşındaki çocuğu kaçırılmaktan kurtaran kahraman esnaf o anları anlattı

ÇOCUĞU KAÇIRILMAKTAN KURTARDI

Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı, Arslan'ın iki parmağı incindi. Olayı öğrenen aile üyeleri de polise şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Polis, çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"'SEN KİMSİN?' DİYE SORDUM 'AMCASIYIM' DEDİ"

Arslan, yaptığı açıklamada, 5 yıldır aynı sokakta esnaf olduğunu, dün arkadaşıyla telefonla konuştuğu sırada bir şüphelinin çocuğu kucaklamaya ve ağzını kapatmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

9 yaşındaki çocuğu kaçırılmaktan kurtaran kahraman esnaf o anları anlattı
Çocuk ve ailesi olaydan sonra Ahmet Arslan'ı ziyaret etti.

Duruma müdahale etmek için telefonunu kapattığını kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

"Çocuk, 'Ağabey beni kurtar.' diye seslendi. Ben de hemen telefonu kapattım. Çocuk can havliyle şüphelinin elinden kurtulup koşmaya başladı. 'Sen kimsin?' diye sordum, 'Amcasıyım' dedi. Müdahale etmeye başladım. Oradaki kargaşada iki parmağımı incittim. Olay sürdü. Esnaf arkadaşlarım konuya hakim olmadığı için onlar da yardım etmedi. Şüpheliyi caddeye kadar kovaladım. Bağırmaya başladım, 'Çocuk kaçırıyor. Çocuk benden yardım istedi. Sizden rica ediyorum. El birliğiyle bunu yakalayıp emniyette teslim edelim.' dedim ama kaçtı."

9 yaşındaki çocuğu kaçırılmaktan kurtaran kahraman esnaf o anları anlattı

"RİCA EDİYORUM ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Olayı duyan ailenin şüphelinin yakalanması için polise başvurduğunu bildiren Arslan, "Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Ben de hastaneye gidip tedavimi yaptırdım. Aile çocuğuyla beraber teşekkür etmek için beni ziyarete geldi. Ben de çok sevindim. Bir yandan gurur duydum bir yandan da üzüldüm. İnşallah emniyet güçlerimizin bir an önce o şüpheliyi yakalar. İnsanlardan da rica ediyorum, çocuklarınıza sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki çocuğu kaçırılmaktan kurtaran kahraman esnaf o anları anlattı

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu arada şüphelinin çocuğu zorla götürmeye çalışması, esnafın şüpheliye müdahalesi, aralarında yaşanan arbede ve ailenin Arslan'a teşekkür ziyareti iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu’nun kapatıldığı iddialarını yalanladı İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun kapatıldığı iddialarını yalanladı
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosyaları kapatmışlardı FETÖ’cü sanık her şeyi itiraf etti Savcıların şifresiyle UYAP'a girip dosyaları kapatmışlardı! FETÖ'cü sanık her şeyi itiraf etti
İsteği reddedilen veli bıçakla saldırdı İsteği reddedilen veli bıçakla saldırdı
Türk Telekom ile imzalar atıldı Sabit hizmetler imtiyazı 2050’ye kadar uzatıldı Türk Telekom ile imzalar atıldı! Sabit hizmetler imtiyazı 2050'ye kadar uzatıldı
Manisa’da feci kaza: 2 kardeş öldü, kuzenleri ağır yaralandı Manisa'da feci kaza: 2 kardeş öldü, kuzenleri ağır yaralandı
Türkiye ile Suriye arasında transit ticaret anlaşması Türkiye ile Suriye arasında transit ticaret anlaşması
Beşiktaş, Tiago Djalo’yu 3 yıllığına kadrosuna kattı Beşiktaş, Tiago Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı
12 Dev Adam, ev sahibi Letonya’yı paramparça etti 12 Dev Adam, ev sahibi Letonya'yı paramparça etti
Rezan Epözdemir Galatasaray üyeliği askıya alındı Rezan Epözdemir Galatasaray üyeliği askıya alındı

16:21
Korkutan tahmin Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini açıkladılar
Korkutan tahmin! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini açıkladılar
16:13
Binali Yıldırım’dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
16:10
Erdoğan’ın “Tepelerine bineceğiz“ sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
15:40
Merve Terim’den Fenerbahçe’ye göndermeli paylaşım
Merve Terim'den Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım
15:38
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
15:17
Gram altında yeni rekor Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
15:15
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
14:45
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
14:25
Soylu: Özel hakkında Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
14:18
Keşke biraz dik dursanız Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail’den özür dilediler
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler
14:10
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma
14:00
Komisyonda söz alan Bülent Arınç’tan çok konuşulacak “Öcalan“ ve “Genel af“ çıkışı
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
13:26
MHRS’de yeni dönem başlıyor Üniversite hastaneleri de dahil edildi
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 16:29:39. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.