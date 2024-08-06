Diyarbakır'da Emekliler Tarihi ve Turistik Mekanları Geziyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Emekliler Tarihi ve Turistik Mekanları Geziyor

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor.

06.08.2024 11:30
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Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yurtların kapıları, 15 Temmuz itibarıyla emeklilere açıldı.

Bu kapsamda tatil için Ankara, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş ve İstanbul gibi illerden zaman zaman 40 dereceyi aşan kavurucu sıcağa rağmen medeniyetler kenti Diyarbakır'a aileleriyle birlikte gelen emekliler, Diyarbakır İyaz Bin Ganem Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Yurtta görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ihtiyaç durumunda emeklilere sağlık hizmeti de sunuyor.

Emekliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SGK İl Müdürlüğünce sağlanan imkanlarla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ediyor.

"Bu proje emeklilerin yüzünü güldürdü"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen Lütfiye Çanacık, AA muhabirine, "Emekliler Yılı" kapsamında yurtların ücretsiz tahsis edilmesinin emekliler için memnuniyet verici bir fırsat olduğunu söyledi.

Projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çanacık, şunları söyledi:

"Projeyi gazetede okuyunca hemen e-Devlet üzerinden başvuru yaptım. Diyarbakır'daki değişimi, gelişimi muhteşem buldum. Tarihe merakım vardı, surlara çıktım, gezdim. Çok güzel camilerimiz var, müzelerimiz var. Gezmeye devam edeceğim. Devletimizin bize sunduğu bu imkanla, görmek istediğimiz yerlere gelebilmemiz memnuniyet verici. Bu proje emeklilerin yüzünü güldürdü. Yurtlarda kalmak emekliler için bulunmaz bir fırsat."

"Tüm emeklilere tavsiye ediyorum"

Aydın'dan gelen Emine Akgündüz ise projeyi duyunca heyecanla başvuru yaptığını anlattı.

Diyarbakır'da çok güzel karşılandıklarını, güzel bir yurtta kaldıklarını ifade eden Akgündüz, "Aydın'dan buraya gelmemize değdi. Çok güzel bir şehir. Gezdik ve gezmeye devam edeceğiz. Doğu'yu böyle güzel görmek hoşumuza gitti. Bu projeyi düşünenden Allah razı olsun. Ulu Cami'ye gittik, Dört Ayaklı Minare'ye, çarşıya gittik. Aydın'daki arkadaşlardan telefonlar geliyor, 'Keşke biz de gelseydik.' diyorlar. Tüm emeklilere tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Emeklilerimizi, 15 Temmuz ila 16 Ağustos arasında misafir edeceğiz"

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Turgay Sayın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, Diyarbakır'daki İyaz Bin Ganem Öğrenci Yurdu'nun emeklilere ücretsiz tahsis edildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor, Sağlık ile Sosyal Güvenlik İl müdürlüklerinin iş birliğinde Diyarbakır'a gelen emeklileri en iyi şekilde ağırladıklarını belirten Sayın, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizi, 15 Temmuz ila 16 Ağustos arasında misafir edeceğiz. Diyarbakır'ımız sıcak ama gönlümüz de sıcak. Bütün emeklilerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Diyarbakır 10 bin yıllık kültür ve medeniyet merkezi. Diyarbakır'a gelen ve gelecek olan emeklilerimizi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilen rehberler eşliğinde gezdirip tanıtıyoruz. Her daim emeklilerimizin emrindeyiz. Yeter ki onlar burada mutlu olsun. Emeklilerimiz bizim için çok kıymetli, onları bekliyoruz."

Kaynak: AA

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