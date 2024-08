Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran\'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Narin'in bulunması için mahalledeki tüm evlerde arama yapan ekipler, sulama kanalında, mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda helikopter destekli çalışma yürüttü.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Narin'i bulmak için dün ve bu akşam jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü. Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama gerçekleştirdi, içinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'ın bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde icra ettiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.

KAYAKLIKLAR ÜZERİNDE BULUNAN KAN LEKESİ NARİN'E AİT DEĞİL

Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan kayalıklarda kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü. Ekiplerin mahalle ve çevresindeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında, kayıp olarak aranan Narin Güran'ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığının görüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir." denildi.

"ACIM ÇOK BÜYÜK"

Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi. Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade eden Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim ama kızım yok." ifadelerini kullandı.

Kızının bulunmasını isteyen Güran, kızının kaybolduğu gün öğle yemeğinde kendisinden patates kızartması istediğini ve yemekten sonra Kur'an kursuna gittiğini anımsattı. Güran, kızının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine evladını aramaya başladıklarını kaydetti. Aramalarına rağmen çocuğunu bulamadığını dile getiren Güran, "Narin 15.00 civarı eve dönüyor. Eve geldiğini görmedim, belki ben içeride uyurken gelip çıkmış olabilir ama eve hiçbir eşya bırakmamış." dedi.

"EVLADIMIN SON GÖRÜLDÜĞÜ AN OKULA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ"

Baba Arif Güran da kızının bulunması için büyük emek harcayan jandarma, AFAD, polis ekipleri ile Türkiye'nin her yerinden çaba gösteren herkese teşekkür ettiklerini söyledi. Evlat acısının çok zor olduğunu dile getiren Güran, "Kızım çok masumdu. Bu insanların bizim için yaptığı mücadele bizi ayakta tutuyor. Evladımın son görüldüğü an okula ait güvenlik kamerası görüntüsü. Kızım sanki yer yarıldı içine girdi. Ne terliğini ne tokasını ne elbisesini, hiçbir şeyini bulamıyoruz. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Gören, duyan, bilen varsa kızımın yerini söylesin. Asılsız ihbarlardan dolayı telefonumu kapattım. Gerçek bir ihbar gelse bile bana ulaşamayacaklar. Asılsız olanlar arama yapmayı bıraksa belki gerçekten bilen biri arar." ifadelerini kullandı.