Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor

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21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'dan "Elimizde önemli deliller var, Narin'le ilgili sonuca çok yaklaştık. Kısa bir süre sonra Narin'in müjdesini buradan vermek istiyorum" açıklaması geldi. Yürütülen çalışmalarda bir şüpheli gözaltına alındı.

28.08.2024 12:15  Güncelleme: 13:08
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 8. günde sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri mahalledeki su kuyularında, AFAD ve Gönüllü arama ekipleri de mahalle çevresindeki mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, jandarma tarafından kurulan hareket merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Yıldırım, "Şuana kadar İl Jandarma Komutanlığında bin 30, AFAD'tan 240, İl emniyet müdürlüğünden 54, itfaiye 25, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Dicle Üniversitesi ve gönüllüler olmak üzere toplam bin 710 kişi Narin'i arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 38 dron faaliyeti takviyesi yapılmaktadır. Karadan 55 kilometre karelik alan ile jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Dicle Üniversitesi, AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel, 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 kilometrelik su kuyu aranmıştır. Şu ana kadar 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahsın sorgulaması yapılmıştır. 44 jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 22'si metruk toplam 47 binada arama icra edilmiştir" diye konuştu.

"KIZIMIZA SAĞ SALİM ULAŞMAK NİYETİNDEYİZ"

Devletin bütün imkanlarının Narin için kullanıldığını ve kullanılmaya devam edildiğini söyleyen Yıldırım, "16 plaka tanıma sistemi noktası, 78 güvenlik kamerası incelenmiştir. 8'i şüpheli 58 tanık olmak üzere 66 şansın ifadesine başvurulmuştur. Narin için devletimiz bütün imkanları kullandı ve kullanmaya devam edecektir. Kısa bir zaman içerisinde Narin'e ulaşacağız. En ufak delillere kadar gerekli incelemeler yapılmıştır. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam bin küsur komando hali hazırda arama faaliyetlerine devam etmektedir. Diyarbakır Adli Tıp, İstanbul Adli Tıp, Van Kriminal olmak üzere bir çok yere deliller incelenmek üzere gönderilmiştir. Milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah Narin'i kısa bir zamanda bulacaktır. Bu süre içerisinde bir çok ihbar gelmektedir, asıllı ve asılsız her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar imkanlar buraya yağdırıldı. Bu kızımıza sağ salim ulaşmak niyetindeyiz. Burası köyün içerisinde kurduğumuz hareket merkezi. Buradaki uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra Narin'in müjdesini buradan vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ekipler Narin'le ilgili sonuca çok yakın! 1 kişi gözaltına alındı

"ELİMİZDE DELİLLER VAR"

Ellerindeki deliller doğrultusunda ilerlediklerini söyleyen Yıldırım, "Dakika dakika Narin'in köydeki hareketlerini, faaliyetlerini kayıt altına aldık. Elimizdeki deliller üzerinde ilerliyoruz, sonuca çok yakınız. En kısa sürede Narin'e ulaşacağız. Şu anda sizlere açıklayamayacağım bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ekipler Narin'le ilgili sonuca çok yakın! 1 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır\'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor

Selçuk Yıldırım, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ömer işler: Güzel yurdun güvenliği emanettir bizlere Jandarmadır ulaştıran adaleti her yere Haksızlıkla savaşırız kötülüğü boğarız En karanlık köşelerde güneş gibi doğarız Alnımızda parıldayan şeref ve şan arması Kahramanlar kahramanı yılmaz Türk Jandarması 231 5 Yanıtla
  • HoZaN KARAYOLUK: İnşallah sağdır 122 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Türkiye narin için devletin her kademesiyle her kesimden vatandaşıyla seferber olup birlik ve beraberliğini kardeşliğini dosta düşmana gösterdi HELAL OLSUN rabbim askerimizi polisimizi korusun Allah razı olsun 88 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bu işin içinde bi iş var gibi gözüküyor bence 68 1 Yanıtla
  • Kaya Atılgan: Allah devletimize zeval vermesin varolsun devletimiz 56 1 Yanıtla
  • Eliah Jeret: galiba olay ailede bitecek gibi, ailede bazı şeyler bar 49 3 Yanıtla
  • Ferit Demir: inşallah sağ Salim bulunur 42 0 Yanıtla
  • Selin Gül haktanır: Kendi çocuğumu bulmuş gibi sevinicem komutanım hadi inşallah güzel haberler ver bize 30 0 Yanıtla
  • İslam Karakuş: inş sağ salim bulunur dört gözle bekliyoruz 29 1 Yanıtla
  • Sakin Kafa: Abisinin asker arkadaşlarıdır 11 1 Yanıtla
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