Dolap İkinci El Alışverişinde Sürdürülebilirlik Raporu Yayınladı - Son Dakika
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Dolap İkinci El Alışverişinde Sürdürülebilirlik Raporu Yayınladı

Dolap İkinci El Alışverişinde Sürdürülebilirlik Raporu Yayınladı

Dolap, ikinci el alışveriş sitesi olarak her yıl 15 milyondan fazla ürünün yeniden kullanıcılarla buluşmasını sağlayarak su, metal, plastik ve tekstil tasarrufu sağlıyor. Ayrıca sera gazı emisyonunu da engelleyen Dolap, Sürdürülebilirlik Etki Raporu'nu yayınladı.

12.08.2024 11:12
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İkinci el alışveriş sitesi Dolap, Sürdürülebilirlik Etki Raporu'nu yayınladığını duyurdu. Ev ve yaşam, elektronik, kadın, erkek, bebek ve çocuk kategorilerinde birçok ürün satışının ikinci el olarak gerçekleştiği platformun yayınladığı rapora göre, Türkiye'de her yıl 15 milyondan fazla ürün yeniden kullanıcılarla buluşuyor. Bu sonuçlara göre 50 milyon metreküp su, toplam 10 bin tonun üzerinde metal, plastik ve tekstil tasarrufu sağlanırken; önlenen sera gazı emisyonu ise 204 bin ton karbondioksit eşdeğerinde.

Dolap, Sürdürülebilirlik Etki Raporu'nu yayınladı. Döngüsel tüketim alışkanlığının çevresel ve sosyal etkilerini inceleyen raporda, Türkiye'deki ikinci el pazarına ilişkin veriler yer aldı.?Rapor, Dolap'ın sera gazı emisyonu, su tasarrufu ve ekonomik faydalar gibi çeşitli alanlarda pozitif veriler içeriyor.

"HEDEFİMİZ, GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK"

Dolap kurucularından Hande İzmirlioğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Dolap olarak, ikinci el ürün alışverişi ve sürdürülebilirlik arasında güçlü bir ilişki olduğuna inanıyoruz. Her geçen gün daha fazla kullanıcımızın döngüsel tüketim alışkanlıklarını benimsemesi bizleri gelecek için umutlandırıyor. İkinci el ürün kullanımının yaygınlaşmasıyla, çevresel etkiyi azaltırken bir yandan da özellikle kadınlar için hayati değer taşıyan ekonomik fırsatlar da yaratıyoruz. İlk kez yayınladığımız Sürdürülebilir Etki Raporu, bir başka kullanıcıda yeniden hayat kazanan ürünlerle dünya ve insan için pozitif etki yaratma hedefimizde geldiğimiz noktayı ortaya koyuyor. Buradaki başarı, döngüsel tüketimde Dolap modelinin işlerliğini gösteriyor. İkinci el alışverişin yaygınlaşması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesi konusundaki hedefimizle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu devam ettireceğiz."

KARBON AYAK İZİNDE 28 BİN DÜNYA TURU KADAR TASARRUF

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Dolap her yıl 15 milyondan fazla ürünü yeniden kullanıma kazandırıyor. Ürünlerin bir başka tüketicide yeniden hayat bulması, 204 bin ton karbondioksit eşdeğerindeki sera gazı emisyonunun engellenmesine yardımcı oluyor. Bu miktar, Edirne'den Kars'a yapılacak 3 milyon uçak seferine ya da dünyanın etrafını otomobille 28 bin kez dolaşmaya karşılık geliyor.?

20 BİN OLİMPİK HAVUZU DOLDURACAK KADAR SU TASARRUFU

Yeni ürün üretiminin önüne geçmek, karbon ayak izini küçültmenin yanı sıra su gibi sınırlı kaynakların daha az tüketilmesine de katkı sağlıyor. Dolap üzerinden yapılan satışlar, yeni ürün yerine mevcut ürünün döngüsel ekonomiye dahil olması sayesinde yılda 50 milyon metreküp su tasarrufu oluşmasını sağlıyor. 20 bin olimpik havuzu dolduracak kadar suya denk gelen bu rakam, sürdürülebilir su yönetimi açısından oldukça önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

10 BİN TONLUK KAYNAK KATKISI

Metal, plastik ve tekstil hammaddeleri, Dolap üzerinden satışı yapılan ürünlerin temel bileşenlerini oluşturuyor. İkinci el tüketimin tercih edilmesi, bin 10 ton metal, 2 bin 716 ton plastik ve 7 bin ton tekstil olmak üzere her yıl toplamda 10 bin tonluk hammadde, Türkiye'nin diğer ihtiyaçlarında kullanılabilir kaynaklar haline geliyor.?Ayrıca platformda yapılan satışlar, 254 bini aşkın kadının ana gelir kaynağını oluşturuyor.

Kaynak: DHA

Alışveriş, Plastik, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolap İkinci El Alışverişinde Sürdürülebilirlik Raporu Yayınladı - Son Dakika

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