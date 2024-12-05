Drift Yapan Sürücü Berberin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücü Berberin Ölümüne Neden Oldu

Drift Yapan Sürücü Berberin Ölümüne Neden Oldu

Ankara'da durakta otobüs bekleyen berber Ali Karagöz, 16 yaşındaki sürücünün drift yaptığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 19 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybeden Karagöz'ün ailesi, sürücünün tutuklanmaması nedeniyle hakime ve savcıya suç duyurusunda bulundu.

05.12.2024 13:33  Güncelleme: 13:40
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ANKARA'da durakta otobüs beklerken, 16 yaşındaki sürücünün drift yaptığı otomobille çarptığı berber Ali Karagöz (46), tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazadan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Ahmed K. hakkında, Ali Karagöz'ün ölümünün ardından yakalama kararı çıkarıldı ancak adresinde bulanamadı.

Kaza, 26 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi Bostancık Caddesi'nde meydana geldi. Berber olarak çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra durakta otobüs bekleyen Ali Karagöz, Ahmed K.'nin drift yaptığı 06 ERZ 051 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, sürücü ve arkadaşları tarafından sosyal medyada yapılan canlı yayına yansıdı. Görüntüde Ahmed K.'nin Arapça müzik eşliğinde drift yapması ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobille otobüs durağına çarpması yer aldı. Hastaneye kaldırılan Ali Karagöz'ün sol bacağı ampute edilirken, gözaltına alınan sürücü Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ali Karagöz, kazadan 19 gün sonra Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı gün adli kontrol tedbirine uymadığı tespit edilen sürücü hakkında Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Ancak sürücü Ahmed K., evinde bulunamadı. Bunun üzerine 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından da sürücü hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

HSK'YA SUÇ DUYURUSU

Sürücüyü arama çalışmaları devam ederken, aile, kazanın ardından Ali Karagöz'ün sol bacağını kaybetmesine rağmen tutuklama kararı verilmemesi nedeniyle hem Cumhuriyet savcısı hem de Ankara 8'inci Sulh Ceza hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Ali Karagöz'ün eşi Mahmure Karagöz, avukatı aracılığıyla verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Şüphelinin Suriye uyruklu olmasından ötürü firar etme tehlikesinin bulunduğu, ilgili suçun yoğunluğu gibi hususlar göz ardı edilerek ve ölçülülük ilkesine aykırı olarak, olay sonunda direkt olarak tutuklama talebinde bulunulmadığından adli kontrol hükümlerine hükmedilmiştir. Akabinde ise şüpheli firar etmiştir ve mağduriyetim artarak adil yargılanma hakkım zeval görmüştür" denildi.

'KAZA YERİNDE Mİ ÖLMESİ GEREKİYORDU'

Şeker Karagöz, oğlunun EYT'den yeni emekli olduğunu ve ilk maaşını alamadan hayatını kaybettiğini söyledi. Karagöz, "Benim oğlum kaza sırasında bacağını kaybetti, ağır yaralandı. Hemen tutuklanması gerekirken serbest bıraktılar. Şimdi de ortada yok. Tutuklanması için kaza yerinde mi ölmesi gerekiyordu oğlumun. O benim arkadaşım gibiydi, oğlum değildi. Arkadaştık biz onunla, ne hayaller kuruyorduk, emekli olduktan sonra yapacaktık. Çok canım yanıyor. O benim en kıymetlimdi. 16 yaşındaki çocuğun ehliyeti yok, ona araba verilir mi?" dedi.

'ADALET YERİNİ BULSUN'

Cemile Karagöz ise ağabeyinin öldüğünü ama suçlunun hala yakalanmadığını belirterek, "Üzülüyoruz, dışarıda serbest dolaşıyor, belki Suriye'ye de kaçmış olabilir. Tutuklanmasını istiyoruz bir an evvel. Cezasını çeksin istiyoruz. Başka insanları da yaralamasın. Hakim ve savcı hakkında şikayette bulunduk. Çünkü Suriyeli olduğu için kaçma ihtimalinin düşünülmesi gerekirdi. Bunu göz önünde bulundurarak en azından ağabeyim hastaneyken gözaltında tutulabilirdi, kaçmasına engel olunabilirdi. Hakimin ve savcının ihmali olduğunu düşünüyorum. Hakkımızı arayacağız, gerekirse daha üst yerlere başvuracağız" ifadelerini kullandı.

Baba Şakir Karagöz ise "Çocuğum EYT'den emekli olmak için bütün işlemleri yaptırdı, tam bitirdi işleri, başına bu olay geldi. Akşam dolmuş bekliyormuş, durağa dalıyor bu çocuk. Oğlum da beraber 2 kişi daha yaralanmış. Benim çocuğum 19 gün yattı ama kurtaramadık. Vuran çocuk 16 yaşındaymış. Drift yaparak kullanıyormuş otomobili, durağa vurmuş. Adalet yerini bulsun. Şu an kayıp. CİMER'e şikayet ettik. Gerekirse AHİM'e de başvuracağız" dedi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Ali Karagöz, Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Yapan Sürücü Berberin Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika

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