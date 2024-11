Dünya Şampiyonu Motosikletçi Razgatlıoğlu'na Memleketi Alanya'da Coşkulu Karşılama

Güncel

(ANTALYA) - 2024 Dünya Superbike Şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandıran Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Alanya'da coşkuyla karşılandı. Alanya Belediyesi tarafından şampiyon motosikletçi için karşılama töreni düzenlenirken, uzun bir konvoyla kent merkezine giren milli sporcuya vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, geçen günlerde 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabı İspanya Jerez Yarışı'nı birinci sırada tamamlayarak, 527 puanla ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu. Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Alanya'da özel bir etkinlikle karşılandı.

Şampiyon motosikletçi Alanya Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla kent girişindeki Dinek mevkiinde motosiklet kulüpleri üyeleri ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir konvoyla karşılandı. Kilometrelerce uzunluktaki konvoy, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polislerinin ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yola çıktı. Çevre Yolu ve Atatürk Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı meydanına kadar konvoy sürerken, vatandaşlar da yol kenarlarında Türk bayrakları ve alkışlarla bu coşkuya ortak oldu.

Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu için Atatürk Anıtı önünde sporcunun vatandaşlarla buluştuğu bir program düzenlendi. Törene, Alanya Belediye Başkan Vekili Hasan Servet Ünlü, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Belediye Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın, Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program kapsamında Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu anlar dev ekrandan vatandaşlara izletildi. Programın açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, şunları söyledi:

"Onu bağrına basmak başta bizim olmak üzere hepimizin görevi"

"Biraz önce İstiklal Marşı'nı okurken ki coşkunuzdan da anladığımız üzere bugün Alanya yine ve yeniden tarihi bir gün yaşıyor. Bu tarihe imza atan çok değerli bir kardeşimiz de aramızda. Onunla gurur duyuyoruz. O sadece Alanya'nın değil uluslararası alanda ülkemizin gururu oldu. Bizim için bir dünya markası oldu ve onu sahiplenmek tabi ki bizim görevimizdir. Buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi'nin yeni yönetimi olarak kendisine büyük destek vereceğimizi ve dev ekranda yarışlarını yayınlayacağımızı söylemiştik. Tüm yarışlarını da halkımızla birlikte Kızılkule önünde ve Atatürk Anıtı Meydanı'nda izledik. O bizim kardeşimiz, o içimizden biri, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Onun da ötesinde gençliğin ihtiyacı olan çok iyi bir rol model. Başarıları, dürüstlüğü, ahlakı, sportmenliği ve centilmenliğiyle ulusal bir rol model sporcu. Avrupa şampiyonu olmak zordur, dünya şampiyonu olmak daha da zordur ama motor sporlarında dünya şampiyonu olmak en zorudur. Kendisi 13 tane yarışı arka arkaya şampiyon olarak bitirdi. Bir sakatlık yaşadı ama kısa sürede toparlandı ve dünya çapında tanınan, örnek alınan bir şampiyon oldu. Onu bağrına basmak başta bizim olmak üzere hepimizin görevi. Osman Başkanı'mız turizm alanında Alanya'nın bir marka olması çalışmalarına Londra'nın ardından Fransa'da yönetiyor. Kendisinin çok selamları var."

Sahneye çıkan Razgatlıoğlu da tüm katılımcılara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Amacımız Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak"

"Herkes farklı şehirlerden geldi, bu da beni gerçekten duygulandırdı. Alanya'da doğdum ve büyüdüm, abim burada yaşıyor. Ben ancak sezon bittiğinde Alanya'ya gelebiliyorum ve her geldiğimde farklı bir coşkuyla karşılanıyorum. Bu yıl özellikle daha özel çünkü dünya şampiyonluğunu tekrar ilan ettik. BMW ile kimsenin inanmadığı bir markayı, bugüne kadar dünya şampiyonu olmayan bir markayı dünya şampiyonu yaptık. Tekrar çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir karşılama oldu. Herkesin emeğine sağlık, hepinizin ayağına sağlık. Bu gibi karşılamalar gerçekten çok önemli ve bana büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Bizi yalnız bırakmadığınızı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkese tekrar teşekkür ederim. İnşallah nice şampiyonluklara. Kariyerimde en az on yıl daha var, Allah kaza, bela ve sakatlık vermezse on yıl daha şampiyonluk mücadelesi vereceğim. Kaç tane şampiyonluk geleceğini hep birlikte göreceğiz. Yurt dışında yarışırken her yarışa çıktığımızda her hafta sonu en büyük amacımız Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Her hafta sonu bu hedefle mücadele ediyoruz. Bu sene çok mutluyum; toplamda 18 defa birincilik kazandık. Bu da demek oluyor ki 18 defa İstiklal Marşı'mızı okutmuş olduk. Organizasyon bile artık İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başladı. İnşallah bu başarılarımız böyle devam eder. Herkese tekrar teşekkür ederim."

Razgatlıoğlu'na konuşmasının ardından Başkan Vekili Ünlü ve Çavuşoğlu tarafından çiçek ve "Şampiyon Toprak" yazılı Alanyaspor forması hediye edildi.