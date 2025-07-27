Dünyada çatışmaların yaşandığı dönemde Kore Yarımadası, 72 yıldır "barış antlaşması"nı arıyor

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı, İran ve Lübnan'a saldırıları, Rusya- Ukrayna Savaşı, Kamboçya- Tayland gerilimi gibi dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğü dönemde Güney ile Kuzey Kore arasında 1953'te sonlanan Kore Savaşı, barış antlaşması imzalanmadığı için teknik olarak 72 yıldır sürüyor.

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgaliyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı", birçok girişime rağmen barış antlaşması imzalanamadığı için teknik olarak devam ediyor.

AA muhabiri, ateşkes anlaşması ile sona ermesine rağmen teknik anlamda süren Kore Savaşı ile ilgili süreci derledi.

Kore Savaşı nasıl başladı?

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine Kore Savaşı başladı.

Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek verirken Türk Tugayı da BM gücü olarak savaşta Güney Kore'nin yanında savaştı.

BM Güvenlik Konseyinin, BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı aldı. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıktı ve 12 Ekim 1950'de Pusan Limanı'na vardı.

ABD, 1 milyon 789 bin askerle Kore Savaşı'na en çok asker gönderen ülke oldu. İngiltere 56 bin askerle 2'nci, Kanada 26 bin 791 askerle 3'üncü sırayı aldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, personel sayısı bakımından Kore Savaşı'na iştirak eden 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer aldı.

Savaşta Güney Kore'de 40 bin 670'i BM askeri, 137 bin 899'u Kore askeri olmak üzere 178 bin 569, Kuzey Kore'de ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.

Kore Savaşı'nda 36 bin 940 askerini yitiren ABD, "en çok kayıp veren ülke" oldu. ABD'yi 1078 kayıpla İngiltere izlerken Kore Gazi Bakanlığının kayıtlarına göre, cephede hayatını kaybeden 700'ü aşkın asker ile yaralanıp cepheden ayrıldıktan sonra vefat eden ve kaybolanlar da dahil Türkiye, Kore Savaşı'nda 900'ü aşkın şehit vererek 3'üncü sırada yer aldı.

Türk birlikleri, Çin kuvvetleri ile yaptığı 25-27 Ocak 1951'de Kumyangjang-ni Muharebesi'nde büyük başarı gösterdi. Muharebede süngü hücumu yapıldı ve bu, tarihteki son süngü taarruzlarından biri olarak görülüyor.

Kore'nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda savaşta şehit olan 462 Türk askeri yatıyor.

Kore Savaşı'na katılan birliklerin arasında Türk askeri, savaşta öksüz ve yetim kalan Koreli çocuklar için okul inşa eden tek birlik oldu.

O zaman açılan Ankara Okulu'nu ve Türk askerinin fedakarlıklarını unutmayan Güney Kore halkı, Türk halkını "kan kardeşi" olarak nitelendiriyor.

Kore Savaşı için barış antlaşması girişimleri sonuçsuz kaldı

Kore Savaşı sonrası Güney Kore ile Kuzey Kore, birleşme amacıyla birçok görüşme yapsa da son yıllarda özellikle Pyongyang'ın iki ülkeyi defalarca karşı karşıya getiren nükleer silah ve füze programları kapsamındaki denemeleri, 1953'ten bu yana süren savaşın sonlanmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kore Savaşı, 27 Temmuz 1953'te yapılan ateşkes anlaşması ile durdu lakin barış antlaşması imzalanmadığı için savaş teknik olarak devam ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam etmesi ve savaşın bölgesel olarak yayılma riski, Rusya-ABD'nin iki Kore arasındaki farklı askeri işbirlikleri, Kuzey ile Güney arasındaki gerginliğin sıcak çatışmalara dönüşme riskini de beraberinde taşıyor.

Rusya'nın, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana mesafe koyduğu Kuzey Kore ile yeniden yakınlaşması, Güney Kore'nin de Batı'ya yakınlaşması, Yarımada'daki gerginliği artırıcı adımlar olarak görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyarette taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması"nın imzalanması da söz konusu adımlardan biri olarak görülüyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede, Ukrayna Savaşı konusunda Rusya'ya "tam destek" verdiklerini duyurmuştu.

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, göreve başladığı günden bu yana Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar verirken Kuzey Kore ile ilgili politikasında diplomatik çözüm yanlısı ifadeler kullanıyor.

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı, İran ve Lübnan'a saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kamboçya-Tayland gerilimi gibi dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğü dönemde Yarımada'nın küresel ve bölgesel gerginliklerden nasıl etkileneceği de merak konusu.

Kore Savaşı'nın ardından barış antlaşması arayışı devam ediyor.