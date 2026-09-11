Edirne\'de ayçiçeği üreticisinin yüzü yağışla güldü, ortalama verim 170-180 kiloya çıktı

EDİRNE'de, son iki yıl yaşanan kuraklıkla birlikte verimde kayba uğrayan ayçiçeği üreticisinin yüzü, bu yıl zamanında gelen mevsim yağışlarıyla güldü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu yıl baktığımızda bölgemizde alınan yağışlara göre çok bölgesel farklılıklar var. Bugün 130 kilogram biçen de duyuyoruz, 300 kilogram biçen de duyuyoruz. Ama genel, şu ana kadar yapılan hasada baktığımızda Edirne'nin ortalaması 170-180 kilolarda olacak gibi gözüküyor. Tabii bu hasat tamamen bittiğinde tablo daha net çıkacaktır ortaya" dedi.

Yüksek sıcaklıklar ve yağışsız hava nedeniyle oluşan kuraklık, son 2 yıl Edirne'de ayçiçeği üreticisinin verim kaybı yaşamasına neden oldu. Üreticinin 'sarı gelin' olarak adlandırdığı ayçiçeğinde verim dekar başına 50 ile 100 kilo arasına düşerken, bazı üreticiler kuraklık nedeniyle çatlaklar oluşan tarlalarda ürünlerini hasat etmedi. Kurak iki yılın ardından geçen yıl ekim ayında başlayan, bu sene de ocak ve şubat aylarında devam eden yağış ile çiftçinin yüzü güldü. Ekim ayından şubat ayına kadar 450 kilogram yağış düşen bölgede tarımsal sulamada kullanılan Meriç ve Tunca nehirleriyle kentin içme suyunun karşılandığı Süloğlu Barajı'nda tam kapasite doluluk oranına ulaşıldı.

'ORTALAMA 170-180 KİLOLARDA OLACAK'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, zor geçen 2 yılın ardından bu yıl yağışlarla birlikte verimlerin güzel olduğunu söyledi. Arabacı, "2 yıl öncesine geriye döndük diyebiliriz. Önceki verimlerimizde olduğu gibi yine bu yıl da hasadın aşağı yukarı yarıyı geçtik sonlarına yaklaştık diyebiliriz. Bu yıl baktığımızda bölgemizde alınan yağışlara göre çok bölgesel farklılıklar var. Bugün 130 kilogram biçen de duyuyoruz, 300 kilogram biçen de duyuyoruz. Ama genel, şu ana kadar yapılan hasada baktığımızda Edirne'nin ortalaması 170-180 kilolarda olacak gibi gözüküyor. Tabii bu hasat tamamen bittiğinde tablo daha net çıkacaktır ortaya" dedi.

'ÜRETİCİNİN ZARAR ETTİĞİ BİR YILDA DEĞİLİZ'

Verilen emeğin, yapılan masrafın karşılığının alındığı döneme girildiğini belirten Arabacı, "Sevinçli dönemdeyiz, mutlu olduğumuz bir dönemdeyiz. Tabii ki verimlerimiz güzel ama maalesef ki fiyat çok istenen seviyede değil. Üreticilerimiz zor iki yıl geçirdi. Ardından bu yıl verim iyi, para kazanırız, bu zorlu iki yılı unutturur bize düşüncesiyle hasat etmeye başladı. Tabii ki verim açısından baktığımızda çok şükür verimlerimiz güzel, kötü değil ama fiyat politikasına baktığımızda bugün yüzde 40 yağlı ayçiçeği 40 lira bandında olması gerekir diye düşünürken bugün borsada halen daha yüzde 45, 46 hatta 47 yağlar 40 lira bandında geziyor. O yüzden yine çok üreticinin para kazandığı bir yıl değil ama geçtiğimiz yıllar gibi zarar ettiği bir yılda da değiliz. Verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımız dönemdeyiz. İnşallah üreticilerimiz için hayırlı uğurlu olur diye umuyorum" diye konuştu.

'ART ARDA KURAKLIK EKİMİ AZALTTI'

Arabacı, son 2 yıldaki kuraklığın, üreticiyi kanola ekimine yönelttiğine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon 300 bin dekara yakın bir ekiliş vardı bölgemizde. Bu yıl yüzde 15 geriledi. Baktığımızda da 1 milyon 30 bin dekar civarı ayçiçeği ekilişimiz var bu yıl. Geçtiğimiz yıla nazaran tabii iki yıl ardı ardına kuraklık olunca kanolaya, arpaya ya da buğday yerine buğday ekim oldu bölgemizde. O yüzden de 1 milyon 200 bin dönümün üzerinde ekilen arazi bu yıl 1 milyon dönüm civarı diyebiliriz. Bu yıl tabii ki kanolada da verimler güzel olduğu için ayçiçeğindeki yine fiyat politikası çok iyi değil. Önümüzdeki yıllarda ayçiçeğinden yine biraz daha fire verip kanolaya geçiş olabilir. İnşallah bu ayçiçeği fiyatlarıyla alakalı Trakya Birlik'ten üreticilerimizin beklentisi var. Oradan açıklanan fiyatlar iyi olursa eğer yine ekiliş kendini korur diye umuyorum. Ama kanolaya biraz daha geçiş olacaktır diye düşünüyorum ayçiçeğinden" diye konuştu.

'VERİM İYİ'

Büyükdöllük köyünde üreticilik yapan Hayri Balıkçı (65) da bu yıl güzel verim aldıklarını söyledi. Balıkçı, "Bu sene güzel. 180-200 kilo verim aldık. Geçen yıl 80 kiloydu. Geçen sene borçları kapadık, bu seneye bu şekilde geldik. Verim iyi ama fiyatlar biraz dalgalı. Henüz fiyat da açıklanmadı. Borsa'da iyi olduğunu duyuyoruz. Son günlerde biraz düştüğü söyleniyor. Bizim köyümüzde ortalama 200 kilo verim var şu anda. Bu sene daha çok kanolaya kaçtı millet. İki sene arka arkaya yaşanan kuraklıklar ve alınan düşük verimden dolayı. Bu sene verimler güzel" ifadelerini kullandı.