Edirne'de Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 50'ye Ulaştı - Son Dakika
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Edirne'de Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 50'ye Ulaştı

Edirne\'de Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 50\'ye Ulaştı

Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin yılbaşı için otel ve eğlence mekanlarındaki rezervasyonları yüzde 50 seviyesine geldi. Yılbaşı gecesi doluluk oranının yüzde 100'e çıkması bekleniyor. ETSO Başkanı, kur farkının turistlerin gelmesini etkilemeyeceğini belirtti.

24.12.2024 11:43  Güncelleme: 11:47
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EDİRNE'de, yeni yıla Türkiye'de girmek isteyen Bulgar ve Yunan turistlerin, oteller ve eğlence mekanlarındaki rezervasyonları yüzde 50'ye ulaştı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, yılbaşı gecesi otel ve eğlence mekanlarındaki doluluğun yüksek olacağını düşündüğünü belirterek, "Kur farkından dolayı Yunanlar avro, Bulgarlar leva harcıyor. Bize göre her ikisinin de para birimi daha değerli. Bundan dolayı Yunanların, Bulgarların gelmekten vazgeçebileceğini düşünmüyorum" dedi.

Türkiye'deki kur farkından dolayı, iğneden ipliğe tüm alışverişlerini Edirne'den yapan Bulgar ve Yunan turistler, yılbaşı gecesi için de otel ve eğlence merkezlerindeki rezervasyonlarını yaptırmayı sürdürüyor. Yeni yıla bir hafta kala, kentteki eğlence mekanları ve otellerde doluluk oranı yüzde 50'ye ulaşırken, bu sayının yılbaşı gecesi yüzde 100'e çıkması bekleniyor. ETSO Başkanı Sezai Irmak, yılbaşı gecesi otel ve eğlence mekanlarındaki beklentiye değinerek, "Doluluk oranlarının yüksek olacağını düşünüyorum. Yunan ve Bulgar turistleri etkileyeceğini de düşünmüyorum. Çünkü kur farkından dolayı Yunanlar avro, Bulgarlar leva harcıyor. Bize göre her ikisinin de para birimi daha değerli. Bundan dolayı Yunanların, Bulgarların gelmekten vazgeçebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN ALIŞVERİŞ VAR'

Kentte yılbaşı yaklaştıkça komşu ülkeden gelen turistlerin alışverişlerinin de arttığını söyleyen Irmak, "Yunan ve Bulgar vatandaşı komşularımızın özellikle Bulgaristan'da ve Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın da şehrimize gelip ciddi alışveriş yaptıklarını yıllardan beri hepimiz biliyoruz. Yılbaşı üzeri yoğun bir alışveriş olayı var Edirne'de. Yunanlar, Bulgarlar çarşıda sizin de malumunuz gelip gidiyorlar. 24 Aralık'a kadar alışverişler en üst seviyeye çıkıyor. Ondan sonra, Noel tatili nedeniyle işler durgunluğa geçiyor. Ocak, şubat sonuna kadar bu durgunluk devam ediyor" dedi.

'REZERVASYONLARIN YÜZDE 40'INI BULGARLAR OLUŞTURUYOR'

Kentte eğlence mekanı işleten Tolga Kazmaz, "Doluluk oranımız şu anda işte yüzde 70'lerde, muhtemelen bu hafta sonu gelmeden zaten tamamen dolarız. Bulgar turistleri var, doluluk oranının yaklaşık yüzde 40'ını onlar oluşturuyor. Bulgarlar yaklaşık bir ay önce başladı ama son bir haftadır bizim de kendi yerel halktan gelen yoğun talep var. Biz de elimizden geldiğince çok da boğmadan herkesin rahat edebileceği şekilde bir yerleşim planıyla keyifli bir akşam geçireceğiz" diye konuştu.

'YILBAŞI YAKLAŞTIKÇA YOĞUNLUK BAŞLADI'

Otel işletmecisi Kemal Kılıç ise yaklaşan Noel tatili ve yılbaşından dolayı kentte yoğunluk başladığına dikkat çekerek, "Sınır kapılarından girişler, yurt dışındaki gurbetçi misafirlerimizin de aynı şekilde gelmesiyle otellerde rezervasyonlar başladı. Şehirdeki turizm paydaşlarımızın tamamı yılbaşı için büyük bir hazırlık içerisinde. Restoranlar, kafeler, oteller, eğlence mekanları bundan dolayı sınır kentinde yaşayan Bulgaristan bölgesinde ve Yunanistan bölgesindeki misafirlerimiz Edirne'ye gelecekler ve güzelce onları biz iyi hizmet ederek misafir edeceğiz. Otellerimize, restoranlarımızda güzel bir yılbaşı programıyla karşılayacağız onları" ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Aslında Türkiye pazarı şu anda çok uygun. Özellikle konaklama sektöründe, yeme içme sektöründe malum dövizin sabit olması ve dolar ve avronun değerli olmasından dolayı. Bundan dolayı fiyatlarımız gelen misafirler için çok uygun. Her yıl bir önceki yıla göre bir artış devam ediyor ve bu artış giderek de şehrimizi mutlu ediyor. Doluluk durumlarımız şu anda yüzde 50 oranında" dedi.

'REZERVASYONLAR ARALIK BAŞINDA BAŞLADI'

Otel müdürü Tamer Çağlar da aralık ayının başında rezervasyon almaya başladıklarını belirterek, "Malumunuz yılbaşına bir hafta var. Bu zaman diliminde elimizden geldiği müddetçe tüm misafirlerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Bu yıl yurt dışından misafirlerimiz kadar yurt içinden de çok sayıda misafiri ağırlamayı düşünüyoruz. Tesisimizin imkanları dahilinde herkese hizmet vermeye çalışacağız. Şu an için yarı yarıya, yüzde 50 civarında doluluk oranımız. Rezervasyonlarımız yaklaşık aralık ayının başında başladı diyebiliriz. Önümüzde bir haftalık bir zaman dilimi var, açık kapanır gibi gözüküyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Alışveriş, Ekonomi, Yılbaşı, Turizm, Güncel, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 50'ye Ulaştı - Son Dakika

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