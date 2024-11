Edirne protokolü 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü mesajı yayımladı

Güncel

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Atatürk'ün ömrünü halkının bağımsızlığı, çocukların geleceği ve çağdaş bir ülke için adadığını ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"O, yaşamını önce cepheden cepheye, sonra da devrimden devrime koşarak, bu toprakların insanlarının mutluluğu, refahı, güzel günleri için geçirdi. Biliyoruz ki 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.'

Bu ülkede yetişen her bir buğdayda, baş gösteren her bir filizde, toplanan her bir çayda, bayrağımızın dalgalandığı her bir tepede, sahilde, özgürce dolaşabildiğimiz her bir sokakta o büyük liderin izi vardır. Edirne'den Mardin'e, İzmir'den Artvin'e hiçbir çocuğumuzun kendi kendine yok olup gitmesine izin vermeyen, ona okul, hastane, kütüphane, götüren bu cumhuriyette onun izi vardır."

Bağımsız Edirne Milletvekili Ün

Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, Cumhuriyet'in kurucusu, büyük devlet adamı ve komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü temeller üzerine kurulduğunu ifade eden Ün, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü bizim için hem büyük bir şans hem de yol göstericidir. Fikirler sonsuza kadar yaşayacağı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk de sonsuza kadar yaşayacaktır. Milletimizin her yıl Atasını daha büyük bir biçimde anması bunun ispatıdır. Aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlığımızın, düşünce ve devrimleri sonsuza kadar yaşatacağımızın sözünü verirken minnet, özlem ve saygıyla anıyorum."

Edirne Belediye Başkanı Akın

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserini, ilkelerini ve vizyonunu daha da ileriye taşıma azmiyle çalışarak aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil aynı zamanda Atatürk'ün ideallerine olan inancın ve bağlılığın yenileme vesilesi sunan bir gün olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlık ve çağdaşlaşma yolunda bize yol gösteren büyük bir liderin eseridir ve bu eser, her bir Türk vatandaşının omuzlarında taşıdığı en kıymetli değerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize sadece bir ulus olmayı değil, aydınlık bir geleceğe yönelmenin, modern, laik ve demokratik bir ülke inşa etmenin önemini göstermiştir. Atamızın izinden ayrılmadan Cumhuriyet'in değerlerini geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yapılacak en büyük katkının, gelecek nesillere güçlü ve çağdaş bir Türkiye bırakmaktan geçtiğini belirtti.

Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten İba, "Bugün, ülke ve millet olarak Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daima ileriye bakıyor, tarihimizden, medeniyetimizden ve yüce milletimizden aldığımız güçle gelişerek, yenilenerek, yılmadan, yorulmadan, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, şehitlerin kanları ve gazilerin fedakarlıklarıyla savunulan vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlı olduğunu vurgulayan İba, Türkiye Cumhuriyeti'nin, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslere rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdüreceğini kaydetti.

CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle andıklarını belirtti.

Ardından geçen zamana rağmen Atatürk'ün fikirleri, cesareti ve öngörüsünün Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini aktaran Taybıllı, şunları kaydetti:

"Atatürk, bizlere yalnızca bağımsız bir ülke değil, özgür düşünebilen, barışa ve insanlığa değer veren bir gelecek armağan etti. Onun barışa ve özgürlüğe olan inancı, bizlere daima ilham kaynağı oluyor.

Atatürk'ün hatırasını yaşatmak, yalnızca ona duyduğumuz sevgiyle onu anmak değil; onun ideallerine sahip çıkmak barış, özgürlük ve bağımsızlık yolunda gösterdiği iradeyi yaşatarak demokrasiye ve bize bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, emanetini yaşatmak için onun izinden kararlılıkla yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

ETB Başkanı Öztürk'ün mesajı

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık ömrüne birçok önemli başarıyı sığdırdığını belirtti.

Atatürk'ün en zor zamanlarda Türk milletine umut ışığı olduğunu aktaran Öztürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk, bağımsızlık meşalesini ateşleyerek esaret altına alınmak ve hatta tarihten silinmek istenen milletimize, özgür ve bağımsız yaşama inancı kazandırarak dünyada bir benzeri daha olmayan bir başarı öyküsüne imza atmıştır.

Dünyadaki tüm mazlum uluslara ilham kaynağı olmuş, gerçekleştirdiği devrimler tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır. Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızla, aramızdan ayrılışının 86'ıncı yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetimizi kuran bütün kahramanlarımızı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

ETSO Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, Atatürk'ün, Türk tarihinde sadece bir komutan ve lider olarak değil, aynı zamanda bir devlet adamı, vizyoner bir düşünür ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin öncüsü olarak yerini aldığını belirtti.

Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin kaderini değiştiren bir lider olarak yalnızca bir halkı değil, tüm insanlık tarihini etkilemiş, adını özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesinin simgesi olarak dünya çapında duyurmuştur. Onun ulusal egemenlik ve demokrasiye verdiği önemin yanı sıra, bilim ve akıl yoluyla gerçekleştirdiği devrimlerle, her bir Türk vatandaşına daha aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamıştır.

Atatürk'ün vizyonu, yalnızca 20. yüzyıla damgasını vurmakla kalmamış, gelecek nesillerin de rehberi olmuş, milletimizin her bir ferdine ilham kaynağı olmuştur. Bugün, bu eşsiz liderin mirası, Cumhuriyetimizin teminatı olarak yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Onun Cumhuriyet'i, halkın egemenliğini esas alan yönetim anlayışı, çağdaşlık, eğitim, sanayi ve hukuk alanlarındaki devrimleri, sonsuza dek Türk milletinin gurur kaynağı olacaktır. Hep birlikte, Atatürk'ün gösterdiği yolda, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için kararlılıkla ilerleyeceğiz."