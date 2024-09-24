Eğitim Uçağı Kazasında İki Pilot Hayatını Kaybetti

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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden öğretmen pilot Ünal Aster (61), ardında tıp, spor, sanat ve havacılık sevdasıyla dolu bir hayat bıraktı. 61 yıllık hayatına aletli jimnastikte 4 Avrupa Şampiyonluğu, Go-Kart yarışlarında 2 dünya 3'üncülüğü sığdıran, Moskova Sanat Akademisi'nde piyano ve bale eğitimi alan Aster, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balet olarak birçok temsilde sahne aldı. Aynı zamanda veteriner hekim olan ve 'Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi' alanında uzmanlığı bulunan Ünal Aster, 2 oğlunun sezaryenle doğumunu da kendisi gerçekleştirdi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. Öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü. Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi ilçeye gelip, eğitim uçağının enkazında incelemelerde bulundu. Kazanın nedeni hazırlanacak raporla ortaya çıkacak.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın cenazeleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 1 kız çocuğu babası Nalcı, bugün öğle namazına müteakip, İstanbul Eyüp'teki Yeşilpınar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 2 çocuk babası Ünal Aster'in cenazesinin ise yarın İstanbul Büyükçekmece Hezarfen Havaalanı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

TÜRK OLDUĞU İÇİN PİLOT OLMASINA İZİN VERİLMEDİ

1995 yılında pilotaj eğitimlerine başlayan ve 32 yıldır pilotluk yapan Ünal Aster, ardında 1'i Tıp Fakültesi öğrencisi 2 çocuğunun yanı sıra tıp, spor, sanat ve havacılık sevdasıyla dolu bir hayat bıraktı. 1963 yılında Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde dünyaya gelen Ünal Aster'in havacılık sevdası henüz lise yıllarındayken başladı. Sınavları kazanmasına rağmen Türk olduğu için pilot olmasına izin verilmeyen Aster, veteriner hekim oldu, Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi alanında ise uzmanlık yaptı.

MOSKOVA SANAT AKADEMİSİ'NDE PİYANO VE BALE EĞİTİMİ ALDI

Veterinerlik Fakültesi öğrencisiyken, aletli jimnastikte 4 kere Avrupa Şampiyonu olan Ünal Aster, Bulgaristan Milli Takımı adına yarıştığı 125 CC Go-Kart yarışlarında ise 2 kez dünya 3'üncüsü oldu. Spor kariyerini sürdürürken, bale sanatçısı olması için kendisine gelen teklifi kabul eden Aster, 4 yıl Moskova Sanat Akademisi'nde piyano ve bale eğitimi aldı. 1989 yılında Türkiye'ye göç eden ve burada Amerikalı dans ustası Fred Astaire'den esinlenip Aster soyadını alan sanatçı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bir çok temsilde sahneye çıktı.

PİLOTLUK KARİYERİNE ZİRAİ İLAÇLAMA UÇAKLARIYLA BAŞLADI

Tıp, spor ve sanatla doldurduğu hayatında gökyüzü aşkı dinmeyen Ünal Aster, 1995 yılında pilotaj eğitimlerine başladı. 4 yıllık eğitimi 1 yılda tamamlayan Aster, pilotluktaki ilk kariyerine ise zirai ilaçlama uçaklarıyla başladı. Çeşitli uçuş okullarında öğretmenlik yapan ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde de ders veren Ünal Aster, 10 yıl boyunca çeşitli hava yolu şirketlerinin yolcu ve kargo uçaklarının kaptan pilotluğunu yürüttü. Tekrar uçuş eğitmenliğine dönen Aster, çeşitli uçuş okullarında öğrenci yetiştiriyordu. Demo ve akrobasi pilotluğu ile öğretmenliği de yapan Ünal Aster, SOLOTÜRK'ün kurucusu 1'inci Gösteri Pilotu Binbaşı Murat Keleş ile de aynı özel havacılık şirketinde öğretmenlik yaptı.

ESKİ EŞİ DE PİLOT OLAN ASTER, 2 OĞLUNUN DOĞUMUNU YAPTIRMIŞ

Veteriner hekim kimliği ve Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi Uzmanlığı ile oğulları Kaan (19) ve Batu'nun (16), sezaryenle doğumunu da kendisi gerçekleştiren Ünal Aster'in ayrıldığı eşi Gamze Zorlu da kendisi gibi pilot. Özel bir havacılık şirketinde öğretmen pilotluk eğitimi alan Gamze Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2 çocuğunun babasına veda etti. Zorlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrümüzden 20 yıl verdik birbirimize. Harika iki erkek evlat sunduk bu dünyaya. Birlikte aynı kokpiti, gökyüzünü ve evreni paylaştık. Ben uçma aşkını ilk kez onda gördüm, ondan öğrendim uçmanın nasıl eşsiz bir mutluluk getirdiğini bu hayata. Çocukluk hayali için doğup büyüdüğü Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen, Devlet Opera Balesi'ndeki sanatçı kadrosundan istifa eden ve 10 bin saatten fazla uçuş saatini zirai ilaçlamadan, akrobasi, hava yolu ve uçuş öğretmenliğine kadar başarıyla yürüten ve hayatı haber olan çeşitli ödüllere layık görülen pilot Ünal Aster, 23 Eylül 2024 sabah saatlerinde eğitim uçuşu sırasında aramızdan ayrılmıştır. Havacılık camiasına binlerce pilot ve uçuş öğretmeni kazandırmış, oğullarına başarılarla dolu gurur ve emek dolu bir soyadı bırakmıştır. Hepimize giyim tarzı ve genel kültürü ile neşesiyle havacılıkta eşsiz bambaşka bir pilot olmanın nasıl olunacağını öğretmiştir. Aşık olduğu gökyüzünde daimi yerini almıştır. Sevgisi saygısıyla onu yalnız bırakmayan herkese teşekkürler. Onu ilk tanıştığımızda birlikte dinlediğimiz müzikle uğurlamak isterim. Melekler yoldaşın olsun Crazy Baron."