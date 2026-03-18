Eğitimde Yeni Anlayış: Esneklik ve Kapsayıcılık

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeditepe Üniversitesi, eğitimde öğrenci odaklı esnek ve kapsayıcı bir yaklaşımı benimsiyor.

DÜNYADAKİ eğitim anlayışının hızla değiştiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, artık konunun yalnızca öğrenciye destek vermek değil; eğitimi öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını, öğrenme biçimlerini ve gelecek hedeflerini dikkate alarak yeniden ele almak olduğunu söyledi. Uluslararası çalışmalardan örnek veren Prof. Dr. Baba, çalışmalarda öğrencilerin farklılıklarını merkeze alan daha esnek ve kapsayıcı bir anlayışın güç kazandığını gösterdiğini ifade etti.

World Economic Forum'un yayımladığı rapora göre önümüzdeki dönemde analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık, teknolojiyi doğru kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme becerileri daha da önem kazanacak. Bu tablonun, öğrencinin ilgi alanlarını keşfedebileceği, farklı alanlarda kendini geliştirebileceği daha zengin eğitim ortamlarının önemini ortaya koyduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, üniversitenin yaklaşımın Türkiye'deki savunucularından biri olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, yükseköğretimde bakış açısının da bu yönde değiştiğini söyledi. Prof. Dr. Baba, "Artık asıl soru, öğrenciyi mevcut yapıya nasıl uyduracağımız değil; öğrencinin kendi geleceğini planlayabileceği bir eğitim ortamını nasıl güçlendireceğimiz. Yeni dönemde üniversiteler, bilgi aktarmanın ötesinde, öğrencinin yeteneklerini ortaya çıkaran ve onu hayata ve iş dünyasına hazırlayan yapılar olarak öne çıkıyor" dedi.

'HER ÖĞRENCİ AYNI DEĞİL'

Prof. Dr. Baba, "Üniversite hayatının en temel gerçeği, öğrencilerin birbirinden farklı olmasıdır. Kimisi dinleyerek daha iyi öğrenir, kimisi yazarak; kimisi yalnızca derslerine odaklanır, kimisi eğitimini çalışarak sürdürür. Öğrencilerin sosyal koşulları, ilgi alanları ve beklentileri de bu farklılığı belirleyen önemli unsurlar arasındadır.Bazı öğrenciler düşüncelerini konuşarak daha iyi aktarır, bazıları yazılı anlatımda daha başarılıdır. Kimi yalnızca akademik çalışmaya odaklanır, kimi eğitimini çalışarak sürdürür. Bu farklılıklar istisna değil, üniversite hayatının doğal bir parçasıdır. Eğitim sistemi de bu gerçeği dikkate almalıdır. Bu yaklaşım, öğrencinin yalnızca bilgiyi alan değil, öğrenme sürecine aktif olarak katılan bir özne olduğu üniversite anlayışını güçlendiriyor. Öğrencinin kendini sürecin parçası olarak gördüğü ortamlarda motivasyonun ve akademik katılımın daha güçlü olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE YETKİNLİKLERİN ARTAN ÖNEMİ

OECD ve World Economic Forum verilerinin, iş dünyasının beklentilerinin hızla değiştiğini ortaya koyduğunu kaydeden Prof. Dr. Baba, "Günümüzde yalnızca meslek bilgisine sahip olmak yeterli görülmüyor; farklı alanlarda düşünebilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, teknolojiyi etkin kullanan ve öğrenmeye açık bireyler öne çıkıyor. Bu tablo, üniversitelerin öğrencileri bu becerilerle desteklemesinin önemini daha da görünür hale getiriyor. Bu becerilerin gelişmesi, öğrencinin eğitimle gerçek hayat arasında anlamlı bir bağ kurmasını da kolaylaştırıyor. Böylece öğrenme sürecine katılım ve motivasyon daha güçlü hale geliyor" dedi.

Bu durumun, yükseköğretimde eğitimin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda ele alınmasını gerekli kıldığını söyleyen Prof. Dr. Baba, "Asıl rekabet avantajı, bireyin değişime uyum sağlayabilme ve yeni değerler üretebilme gücüdür. Öğrenci, hangi seçeneklerin önünde olduğunu bildiğinde öğrenme daha güçlü hale gelir. Esneklik eğitimin kalitesini düşürmez; aksine eğitimi daha sağlam kılar" diye konuştu.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR AKADEMİK YAPILAR

Prof. Dr. Baba, "Geleceğini planlayabilen bir öğrenci için üniversitenin yol gösterici ve esnek bir yapıya sahip olması giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu anlayış, öğrencinin sorumluluk almasını ve kendi akademik yolunu bilinçli biçimde şekillendirmesini destekliyor. Beklentiler açık olduğunda ve kurallar net biçimde belirlendiğinde esneklik kaliteyi zayıflatmaz. Aksine öğrencinin sorumluluk almasını ve bilinçli tercihler yapmasını sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

'ANAHTAR KELİME: AİT HİSSETMEK'

Aidiyetin başarının sonucu değil, temeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Baba, "Veriler, üniversiteyi bırakma nedenleri arasında bireysel ve sosyal etkenlerin yanı sıra, öğrencinin kendini üniversiteye ait hissedememesinin de önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Üniversiteyle güçlü bir bağ kuramayan öğrencilerin eğitim sürecinden kopma riskinin daha yüksek olduğu görülüyor. Buna karşılık, öğrencinin kendini üniversiteye ait hissettiği ortamlarda hem akademik başarının hem de motivasyonun arttığı dikkat çekiyor. Aidiyet, başarıdan sonra ortaya çıkan bir duygu değildir. Öğrenci kendini sistemin dışında değil, onun doğal bir parçası olarak gördüğünde öğrenme kalıcı hale gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda

10:18
BDDK onay verdi: Türkiye’de artık yeni bir banka daha var
BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var
10:17
Bütün dünya ayakta alkışlıyor Peri masalı kötü bitti
Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti
10:10
Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:53
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
09:35
Takımda kaleci kalmadı Dünya devi Şampiyonlar Ligi’nde yasaları çiğneyebilir
Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
08:23
Bayramda plan yapanlar dikkat Kar ve sağanak geliyor
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
07:15
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
07:05
ABD’li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı
ABD'li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı
07:03
ABD’nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit’teki limana çekiliyor
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor
04:47
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 10:35:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Eğitimde Yeni Anlayış: Esneklik ve Kapsayıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.