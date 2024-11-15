Emine Erdoğan: Çocukların karanlığa mahkum edildiği bir düzeni reddediyoruz

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Emine Erdoğan, '15 Kasım Filistin Bağımsızlık Günü' nedeniyle Filistin'de adil, kalıcı bir barışın ve ateşkesin tesis edilebilmesi için dayanışma amacıyla geçen yıl ev sahipliğini yaptığı 'Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, 'Filistin için tek yürek' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 Kasım, adalet arayışının köklendiği, vicdanlarımızda yankılanan bir dayanışma günüdür. Geçtiğimiz yıl, 'Filistin İçin Tek Yürek lider Eşleri Zirvesi'nde', Gazze için ateşkes çağrısı yaparken, yalnızca bir barış talebi değil, işgale ve insanlık onuruna aykırı tüm eylemlere karşı seslerimizi birleştirdik" dedi.

'VATANLARI İÇİN DİRENENLERE SELAM OLSUN'

İsrail zulmünün, Filistin'in sınırlarını aşarak Lübnan'a da ulaştığını vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün görüyoruz ki İsrail zulmü Filistin'in sınırlarını aşarak Lübnan'a da ulaşmış durumda. Masumların yaşam haklarının ellerinden alındığı, çocukların karanlığa mahkum edildiği bir düzeni reddediyoruz. Filistin halkı başta olmak üzere İsrail ateşiyle sınanan tüm mazlumların güvene ve hak ettikleri barışa ulaşmaları için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Zira adalet, yalnızca bir ideal değil tüm masumların hakkıdır, bu hakkı savunmak, insanlık sınavımızdır. Filistin Bağımsızlık Günü'nde, hayattan koparılan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Vatanları için direnen kahramanlara selam olsun."

LİDER EŞLERİNİN ÇAĞRILARININ YER ALDIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, paylaşımında, geçen yıl İstanbul'da ev sahipliği yaptığı, 15 ülkeden devlet ve hükumet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla düzenlenen 'Filistin İçin Tek Yürek' adlı zirvedeki katılımcıların, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı birlik, beraberlik mesajları ve barış çağrılarının bulunduğu videoya da yer verdi. Zirveye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu'un eşi Rebeka Sultana, Malezya Eski Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Senegal Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın eşi Marieme Faye Sall, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin eşi May Mikati, İskoçya Bölgesel Eski Başbakanı Hamza Yusuf'un eşi Nadia El-Nakla, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nın eşi Amina Ali Muhammed El-Shavush El-Dilawi, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in eşi Sabina Komsic, Filistin Özel Temsilcisi Ferial Kamel Abdalrahman Salem, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan'ın eşi Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan, Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Dr. Hala Elsaid ve Türkmenistanlı Diplomat Chinar Rustamova katılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores de toplantıya video mesaj göndermişti.