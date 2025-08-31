Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti - Son Dakika
Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti
31.08.2025 11:44
Endonezya'da milletvekili maaşlarına karşı başlatılan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirirken bazı vekillerin evlerinin yağmalandığı öğrenildi. Ülkede yaşananlar nedeniyle Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi için Çin'e gitmekten vazgeçtiği açıklandı.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösterilerde, bir polis aracının çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümünün ardından başlayan protestolar nedeniyle Çin ziyaretini erteleme kararı aldı.

PROTESTOLARI TAKİP ETMEK İÇİN ÜLKEDE KALACAK

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Subianto'nun Çin ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Subianto'nun ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için Endonezya'da kalmayı tercih ettiği ve bu nedenle 3 Eylül'de planlanan Çin ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Çin hükümetinin davetine katılamadığı için özürlerin iletildiği açıklamada, Subianto'nun olayları yakından takip etmek ve yönetmek istediği vurgulandı.

Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

ENDONEZYA'DAKİ PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, ülkedeki protestolar devam ediyor. Yerel basındaki haberlere göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerini yağmalandı. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur'un Cakarta büyükelçilikleri, Endonezya'daki vatandaşlarına kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bazı ülkeler, Endonezya için seyahat uyarıları yayınları yayımladı.

Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

ENDONEZYA'DAKİ GÖSTERİLER

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti. Bu sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gösteriler, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlenmişti.

Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı. Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu :
    iyide neden? Endonezya gayet sakin bir ülkeydi be. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti
