Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde üç blokta doğal gaz ve petrol arayacağını açıkladı. Bu adım, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefliyor. Somali'nin zengin enerji kaynaklarına erişim, Türkiye'nin bölgedeki etkisini ve stratejik önemini daha da güçlendirecek.
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18.07.2024 16:05:38. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Somali denizlerinde doğal gaz ve petrol arayacak - Son Dakika
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