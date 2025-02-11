Erdoğan Malezya'da Resmi Törenle Karşılanacak, CHP'den Anma Töreni ve TBMM Toplantısı - Son Dakika
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Erdoğan Malezya'da Resmi Törenle Karşılanacak, CHP'den Anma Töreni ve TBMM Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşme gerçekleştirecek ve Türkiye-Malezya İş Forumu'na katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal anma törenine katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, mühendis kızları projesinin imza törenine iştirak edecek. Ayrıca çeşitli ekonomik ve spor etkinlikleri de gündemde.

11.02.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu kapanışına iştirak edecek.

(Putrajaya)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine ve partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin III. Faz Protokol Anlaşması İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen ile ikili görüşme gerçekleştirecek, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu kapsamında 1. ve 2. Bakanlar Yuvarlak Masa toplantılarına katılacak. Bakan Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes Es-Sadavi ve BM AEK İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile görüşecek.

(Cenevre)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ihalesi ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Futbolda 2024-2025 sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sona erecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası; Ahlatcı Çorum FK- Yeni Malatyaspor ve Manisa FK-Kocaelispor maçlarıyla başlayacak.

(Çorum/17.00/Manisa/20.00)

3- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlayacak. Karşıyaka- Galatasaray ve Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji müsabakaları oynanacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları başlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan Malezya'da Resmi Törenle Karşılanacak, CHP'den Anma Töreni ve TBMM Toplantısı - Son Dakika

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