Erdoğan Toprak: "6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Teslim Edilen Konut Sayısı Yıkılanların Üçte Biri, Yüzbinlerce Depremzede Hala Evsiz"

Güncel

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 6 Şubat depreminin ikinci yılınında, teslim edilen konut sayısının yıkılanların üçte biri olduğunu belirterek, "Yüzbinlerce depremzede hala evsiz" dedi. Toprak, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planına" da tepki göstererek, "Trump'ın Grönland, Panama, Kanada'dan sonra Gazze'yi talep edip, İsrail'e koşulsuz destek açıklaması yeni bir yayılmacılık sürecinin sinyallerini veriyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yayımladığı haftalık raporunda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toprak, 6 Şubat depreminin ikinci yılında İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı rapora göre, 2 yılda teslim edilen konut sayısının, yıkılanların üçte biri olduğunu ve Gazze'nin sıfırdan imarı için gereken para 40 milyar dolar iken deprem bölgesine iki yılda harcanan tutarın 75 milyar dolar olduğunu belirtti. Toprak, "Yüzbinlerce depremzede hala evsiz" değerlendirmesini yaptı.

"Depremde yıkılan konut sayısı 671 bin, 2 yılda ise 201 bin konut inşa edilmiş"

Toprak, şunları kaydetti:

" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' başlıklı rapora göre; deprem illerinde 651 bin depremzede 2 yıldır karda, soğukta, çamurda, yazın kavurucu sıcağında konteynerde yaşam sürüyor. Raporda konteynerlerde yaşayanlara 105 bin vantilatör, 149 bin klima verilmesiyle övünülüyor. Depremde yıkılan konut sayısı 671 bin iken 2 yılda bunun üçte birine karşılık gelen 201 bin konut inşa edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 mart ayında 350 bin konutu bir yılda teslim etmeyi, iki yıl içinde de 650 bin konutu tamamlamayı vaat etmişti. Raporda bu yıl sonuna kadar 358 bini konut olmak üzere, 452 bin 983 konut, işyeri, köy evinin depremzedelere teslim edilmesinin planlandığı vurgulanıyor. 6 Şubat depreminden bu yana inşaat, imar, altyapı, sağlık ve sosyal alanlar için harcanan kaynakların toplamının 2,6 trilyon lira olduğu, karşılığının 75 milyar dolara denk geldiği belirtiliyor. 75 milyar dolarlık harcama oldukça yüksek bir tutar. Kaldı ki bu kadar harcamaya rağmen deprem yaralarının ancak üçte biri sarılabilmiş. Bu da deprem gerekçesiyle harcanan bu kaynakların planlı ve tutarlı olup olmadığının sorgulanmasını, şeffaf bir şekilde TBMM'ye hesap verilmesini gerektiriyor. Harcanan 75 milyar dolara rağmen hala 651 bin yurttaşın evsiz olması, konteynerlerde yaşaması nasıl izah edilecek?"

Erdoğan Toprak, konuya ilişkin, "Her gün ülkenin farklı bölgesinde yaşanan depremler, Ege'de haftalardır süren sarsıntılar, bilim insanlarının uyarıları deprem riskinin yüksek olduğunu ve yeni depremler yaşanabileceğini gösteriyor. Buna karşılık, iktidarın 2 yıldır sergilediği duyarsızlık, yurttaşlarımızın geleceği ve yaşam güvencesi adına çok acıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Trump'ın Gazze'yi devralma planı, tüm dünyada yeni savaşların fitilini ateşleyebilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme planına" da tepki gösteren Toprak, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın Gazze'yi gerekirse asker göndererek boşaltıp devralma planı, başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada yeni gerginlik ve savaşların fitilini ateşleyecek bir plandır. 2,5 milyon Filistinliyi topraklarından çıkartmanın hiçbir insani izahı olamaz. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'yıkım alanı' olarak nitelendirdiği Gazze'yi ABD'nin devralacağını açıkladı. Trump, 'ABD Gazze Şeridi'ni devralacak ve biz buranın sahibi olacağız. Sahadaki tüm tehlikeli, patlamamış bombaların ve diğer silahların etkisiz hale getirilmesinden sorumlu olacağız. Bu toprak parçasını devralıp geliştireceğiz, binlerce ve binlerce istihdam yaratacağız.' dedi. Trump, Filistinlilerin öldürülmeyecekleri yerlerde yaşamaları için Gazze'den ayrılıp geri dönmemelerini önerdi. ABD Başkanı Gazze'yi 'nasıl ve hangi yetkiyle devralacağı' sorusunu yanıtsız bıraktı."

Erdoğan Toprak, Trump'ın açıklamalarına, 12 Arap ülkesinin Dışişleri Bakanları toplantısında yayınlanan ortak bildiriyle "ret" yanıtı verildiğini hatırlattı, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden de sert tepkiler geldiğini, Gazze'nin boşaltılmasının kabul edilmeyeceğinin vurgulandığını aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, devletleri ve toprakları için sonuna kadar savaşa kadar devam edeceklerini duyurduğunu belirten Erdoğan Toprak, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ile ilgili tehcirin tartışılmasının bile yanlış olduğunu belirterek ne Türkiye'nin ne de bölge ülkelerinin kabul edeceği bir durum olmadığını ifade etti. Trump'ın Grönland, Panama, Kanada'dan sonra Gazze'yi talep edip, İsrail'e koşulsuz destek açıklaması, yeni bir yayılmacılık sürecinin sinyallerini veriyor. Bu yaklaşıma sessiz kalmak Rusya ve Çin'i de cesaretlendirecektir. Çin'in Tayvan'ı ilhak, Hindistan ve Japonya'dan toprak talepleri biliniyor. Rusya, Ukrayna'dan sonra eski Sovyet Cumhuriyetlerini, Moldova, Gürcistan'ı ilhak etmek isteyebilir. Böyle bir sürecin başlatılması, komşularından toprak talebi olan başka ülkeleri de harekete geçirebilir" ifadelerine yer verdi.