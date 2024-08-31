Erdoğan: Türkiye AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak zorunda değil - Son Dakika
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Erdoğan: Türkiye AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak zorunda değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu ve Batı ile ilişkilerini eşzamanlı geliştirerek güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabileceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmadığını vurguladı. Ayrıca, Türk dış politikasına dışarıdan bakanların tezviratlarına kulak asılmaması gerektiğini söyledi.

31.08.2024 17:29
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yönünü sadece Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz. Türkiye Doğu ve Batı ile ilişkilerini eşzamanlı geliştirirse güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Biz birilerinin iddia ettiği gibi AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin caydırıcılık ve çalışkanlık noktasında tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahip olduğunu söyledi. Konuşmasında dış politikaya da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin, AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak.Dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladık. Siz bahriyelilerimizin mezuniyet sevincine iştirak ediyoruz. Toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz. 251 yıldır iftihar vesilemiz olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan ne kadar kıvanç duysanız azdır. Bahriyeli olmanın, böyle güzide bir eğitim görmenin ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Askerlik mesleğinin çeşitli kademelerinde hizmet ederek kazandığınız bilgi, disiplin ve bilgiler sizin her zaman değeriniz olacaktır. Bu çatı altında kazandığınız değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır. Gerekirse bu uğurda kahraman ecdadımız gibi korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz. Türkiye'yi yüceltmek Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız.

"Şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum"

O Ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan ömür boyu taşıyacaksınız. Bu kararlılığı ve yiğitliği şu an karşımdaki tabloda görüyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum.  Hiçbir güç sizi vatanınızdan koparamayacak. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek. Türkiye, mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacak. Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarihe istikamet çizmeye devam edecektir. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz.Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum. Silahlı kuvvetleri daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik.Yeni tip denizaltı projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Uçak gemimiz ile ilgili temaslarımız devam ediyor. Hızır Reis Denizaltımızı 2025, Murat Reis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da 2029 yılına kadar tamamlayacağız.

"Herkesin denizi ufku kadardır, birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir"

MİLGEM projemizle dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. Uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. Hava savunma sistemlerinde kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Her gün yeni bir eşiği aşıyoruz. Herkesin denizi ufku kadardır. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir, hatta Türkiye'nin Libya'da Asya'da Afrika'da ne işi var diyen işgüzarlar da çıkabilir. Türkiye'nin vizyonundan rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunlara kulak asmayacağız.

"AB-Şabghay arasında tercih yapmıyoruz"

Türk dış politikasına Ankara yerine dışarıdan bakanların tezviratlarına aldırmayacağız. Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler. Türkiye Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'yi denklem dışına atar. Türkiye yönünü sadece Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz. Türkiye Doğu ve Batı ile ilişkilerini eşzamanlı geliştirirse güçlü, müreffeh, itibarlı ve etkin bir ülke olabilir. Biz birilerinin iddia ettiği gibi AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettik. Acaba birileri ne der diye değil, milletimiz ne der diye politikamızı belirledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki haklarımızı savunacağız.

"Hukuka ve demokrasiye bağlılıktan kesinlikle ayrılmayacaksınız"

Şunu unutmayın; Tarih yazan, tarih yapan bir milletin evlatlarısınız. Üzerinizde ebeveynleriniz, hocalarınız kadar 85 milyonun da hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimlerin her birinizin üzerinizde hakkı var. Şehitlerimizin sizin üzerinizde hakkı var. Hepimiz millete hizmet için varız. Milletin hizmetinde olacaksınız. Hukuka ve demokrasiye bağlılıktan kesinlikle ayrılmayacaksınız. Siz genç teğmenlerimizi, dost ülke öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Vatanı, mukaddesatı için gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: Türkiye AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak zorunda değil - Son Dakika

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