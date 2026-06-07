Ermenistan Seçiminde Paşinyan'dan Barış Vurgusu

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ERİVAN) - Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Oyunu kullanan Başbakan Nikol Paşinyan, "Şu anda neyse ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilerimiz olduğunu biliyorsunuz. ve elbette Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum" dedi. "Türkiye ile sınırın açılması konusunda da iyimser olduğunu" belirten Paşinyan, "demiryolu ve karayolu bağlantılarının yakın gelecekte faaliyete geçeceğine dair güvenini" dile getirdi.

Ermenistan'da halk, yeni parlamento üyelerini seçmek üzere sandık başına gitti. Ülkede oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Ülke genelinde kurulan seçim merkezlerinde oy verme işlemleri sakin atmosferde sürüyor. Sabahın erken saatlerinde sandıklarda yoğunluk yaşanmazken, oy kullanmaya gelen seçmenlerin büyük bölümünü orta yaş ve üzeri vatandaşlar oluşturdu.

Seçim görevlileri, ilk saatlerde katılımın düzenli şekilde sürdüğünü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Başkent Erivan'da ve diğer büyük şehirlerde güvenlik önlemleri artırılırken, seçim merkezleri çevresinde polis ekipleri görev yaptı. Gözlemciler, sabah saatlerindeki seçim sürecinin genel olarak sakin ve düzenli geçtiğini ifade etti.

PAŞİNYAN: "HALKIN KAZANACAĞINDAN EMİNİM"

Sivil Sözleşme partisinin yeniden seçim kampanyasına liderlik eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yerel saatle yaklaşık 10.00'da başkent Erivan'daki kayıtlı bulunduğu seçim merkezinde oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Paşinyan, seçimlerin demokratik standartlara uygun şekilde gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

Vatandaşları sandığa gitmeye çağıran Paşinyan, "Her oyun ülkemizin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyorum. Seçim sürecinin şeffaf ve huzurlu şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Halkın kazanacağından eminim. Bu kişisel bir mesele değil. Beklentim, Ermenistan vatandaşlarının kazanması yönündedir" diye konuştu.

Seçimlerin bölgesel etkilerine ilişkin bir soruya da cevap veren Paşinyan, demokrasinin güçlenmesinin, bölgesel barış ve uluslararası iş birliğine olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Demokrasinin her zaman bölgesel ve uluslararası iş birliği lehine işlediğini vurgulayan Paşinyan, "Ve kesinlikle demokrasi, bölgesel barış için önemli bir araçtır" dedi.

"ŞU ANDA AZERBAYCAN İLE BARIŞ İÇİNDEYİZ"

Azerbaycan ile mevcut duruma değinen Paşinyan, "Şu anda neyse ki Azerbaycan ile barış içindeyiz. Gürcistan ile çok derin ve kardeşçe ilişkilerimiz olduğunu biliyorsunuz. ve elbette Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile sınırın açılması konusunda da iyimser olduğunu" belirten Paşinyan, "demiryolu ve karayolu bağlantılarının yakın gelecekte faaliyete geçeceğine dair güvenini" dile getirdi."

PAŞİNYAN'DAN "BARIŞ KAVŞAĞI" AÇIKLAMALARI

Başbakan Paşinyan ayrıca hükümetinin öncelikli bölgesel projelerinden biri olan "Barış Kavşağı" girişiminin önemine dikkati çekti. Projenin bölgedeki ekonomik ve ulaştırma bağlantılarını güçlendireceğini belirten Paşinyan, "Barış Kavşağı projesi bölgedeki durumu değiştirebilir. Bölgemizdeki tüm ülkelere fayda sağlayacaktır çünkü sadece doğu-batı değil, aynı zamanda kuzey-güney ulaşım hatlarına da sahip olacağız, bu durum Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için son derece faydalıdır" dedi. Paşinyan, Ermenistan'ın geleceğinin, bağımsızlığı, devletleşmeyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme stratejisi olacağını vurguladı.

"AVRUPALI ORTAKLARIMIZIN DESTEĞİYLE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Paşinyan, "Demokratik reformlar yolunda, elbette Avrupalı ortaklarımızın desteğiyle ilerlemeye devam edeceğiz çünkü Avrupa Birliği, demokratik reformları hayata geçirme konusundaki ana ortağımızdır" değerlendirmesinde bulundu. Daha önce Ermenistan Parlamentosunda kabul edilen ve Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin başlatılmasını öngören yasaya da değinen Paşinyan, hükümetin ülkeyi AB standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Ermenistan'ın Avrupa Birliği standartlarına tam olarak uyum sağlaması halinde iki olası senaryonun ortaya çıkacağını belirten Paşinyan, bunlardan ilkinin, ülkenin AB'ye tam üyeliği, ikinci senaryonun ise üyeliğin gerçekleşmemesi olduğunu söyledi.

Başbakan Paşinyan, bunun Avrupa Birliği'nin gelecekteki genişleme politikaları ve çeşitli siyasi koşullara bağlı olduğunu dile getirerek, her iki durumda da Ermenistan'ın kazanacağını, üyelik gerçekleşmese bile ülkenin Avrupa standartlarında işleyen kurumlara ve yönetişim yapısına sahip olacağını belirtti.

Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerin dengelenmesine ilişkin bir soruyu karşılık da hükümetinin dengeli dış politika yaklaşımını sürdüreceğini belirtti. Paşinyan, "Dengeli bir dış politika yürütüyoruz ve bu yaklaşıma sadık kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak, Ermenistan'ın farklı uluslararası ortaklarla ilişkilerini ulusal çıkarlar doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceğini söyledi.

Oy verme işlemlerinin akşam saatlerinde sona ermesinin ardından ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanmaya başlaması bekleniyor.

SEÇİMLERDEN ÖNCE MUHALEFETE OPERASYON

Öte yandan, seçimlerden önce Ermenistan'da bazı muhalif siyasetçilere ve muhalefete yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına da operasyon düzenlendi.

Parlamento seçimleri öncesinde, Rusya yanlısı muhalefetin önde gelen isimlerinden Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan Partisinin 6 adayının gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer gözaltıların gerekçesine ilişkin açıklama yapmazken, hükümeti devirmeye çağrı yaptığı iddiasıyla daha önce ev hapsine alınan Karapetyan, hakkındaki suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Olay, Başbakan Nikol Paşinyan ile Rusya yanlısı muhalefet arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yaşandı. Seçim kampanyasında Ermenistan'ın geleneksel müttefiki Rusya ile ilişkileri ve Batı ile yakınlaşma politikaları öne çıkarken, kamuoyu yoklamaları iktidardaki Sivil Sözleşme Partisini ilk sırada gösteriyor. Muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları gözaltıların seçim öncesinde siyasi baskı oluşturabileceği endişesini dile getirirken, hükümet ise seçim sürecinde işlenebilecek suçlarla mücadele kapsamında gerekli adımların atıldığını belirtiyor.

MEDYA KURULUŞLARI DA KAPATILDI

Bunun yanı sıra ana muhalefet partisine yakınlığıyla bilinen Armat Medya ise seçimlerden iki gün önce kapatıldı. Paşinyan'ın oy kullandığı seçim merkezine süreci takip etmek için gelen Armat Medya muhabiri Nelly Avetisyan, kurumun iki gün önce güvenlik güçlerinin operasyonuyla karşı karşıya kaldığını öne sürdü. Avetisyan, soruşturmacıların herhangi bir ön bildirimde bulunmadan medya kuruluşunun ofisine girdiklerini, kapıları mühürlediklerini ve tüm teknik ekipmanlara el koyduklarını söyledi.

Yetkililerin gerekçe olarak şirket sahibinin soruşturma altında bulunmasını gösterdiğini belirten Avetisyan, bunun resmi açıklama olduğunu ancak kendilerinin asıl nedenin siyasi olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Armat Medya'nın, Güçlü Ermenistan Partisinin kurucusu Alik Aleksanyan'a ait olduğunu hatırlatan Avetisyan, "Şirket sahibi de kurumun muhalefete yakın olduğu için hedef alındığını düşünüyor. Bugün muhalefet temsilcileri hakkında çok sayıda ceza soruşturması yürütülüyor ve Armat Medya da bu sürecin bir parçası haline geldi" dedi. Medya kuruluşunun faaliyetlerini sürdüremediğini belirten Avetisyan, "Şu anda çalışamıyoruz. Ofisimizin kapıları mühürlendi, ekipmanlarımız götürüldü ve yayın faaliyetlerimiz fiilen durduruldu" ifadelerini kullandı.