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Erzurum'da "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı

Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) açıldı.

Erzurum\'da "Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı
18.12.2023 - 15:11,
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Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) açıldı.

Fuar, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla 8 üniversitenin paydaşlığında, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, açılışta, yaptıkları işin adının "erken dönem kariyer rehberliği" ya da "kariyer farkındalığı" etkinliği olduğunu söyledi.

Türkiye'de son 3 yılda genç işsizlik oranının 8 puan düştüğünü ifade eden Atay, şöyle konuştu:

"Son 3 yılda var olanın üzerine bu kadar fark yaratacak yatırım, sanayi gelişimi ve iş fırsatı olmadı. Üretici ile işe ihtiyacı olan kesim birbiriyle buluşamazken, buluştuğunda da aradığı niteliği bulamazken erken dönem kariyer araçlarını kullanan gençler, artık o şirketlerle henüz öğrenci iken buluşmaya ve iş teklifi almaya başladılar. Arz ve talep doğru şekilde buluşmuş oldu. Biz Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere fırsat eşitliği çerçevesinde şeffaf, hesap verebilir ve liyakati önceleyen bir sistemi kurduk ve yaşadığını gördük. Yetenek her yerdedir, biz yeter ki onlara fırsat götürelim. Gençler birer yetenek olduklarını bizlere gösteriyorlar."

Özellikle devlet üniversitelerinde eğitim gören ve sistem araçlarını kullanan öğrencilerin sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı yerlerinde kendilerini ispatladıklarını ve aranan insan olduklarını anlatan Atay, ???????"Kovid döneminde sadece doktorlara, sağlık personeline ve yazılımcılara ihtiyaç olmuştu. Şu anda Batılı ülkeler, bizim her meslek grubundan gencimize kapılarını sonuna kadar açtılar. Türkiye artık hiçbir gelişmiş ekonominin insan kaynağı deposu değildir çünkü ülkenin kendi insan kaynağına, kendisinin ihtiyacı var. Bizim coşkuyla dünyayla rekabet eden endüstrimiz, savunma sanayimiz ve STK'lerimiz var. Aslında Türkiye kendi insan kaynağını, kendi içerisinde değerlendirebilir duruma geldi." diye konuştu.

Malkoç: "Bu fuarlar 21. yüzyıl Türkiye'sinin işaret fişekleridir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da gençlerin çok şanslı olduğunu ve istedikleri zaman istedikleri bilgiye ulaşma imkanlarının olduğunu belirtti.

Öğrencilerin kendilerini geleceğe iyi hazırladıkları ve geliştirdikleri sürece iş arama noktasında endişelerinin olmayacağını vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"Kendiniz, geleceğiniz ve ailenizin yanında Türkiye için kendinizi geliştirmeniz lazım. 21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak deniyor. Bu gençlerin sayesinde olacak. Dünyanın huzura, barışa ve refaha ihtiyacı var. Gözümüzün önünde 70 günden beri insanlar katledilirken tek gür ses Türkiye'den, en yiğit ses Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkıyor. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'mızın sesi gençlere güvenerek çıkıyor. Onun için kendinizi iyi hazırlayın. Bu fuarlar 21. yüzyıl Türkiye'sinin işaret fişekleridir."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise fuarın, gençleri kamu kurum ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirerek geleceğe yön vermek üzere düzenlendiğini aktardı.

Devletin bu konuda gerekeni yaptığını dile getiren Sekmen, "Medeniyet yolculuğunda bu tür organizasyonların, kurumlarımızda görev alacak gençleri yetiştirerek ülkemizin hızla kalkınmasına, büyümesine imkan sunacak bir çalışma modeli olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da bölgesel kariyer fuarlarının coğrafi farklılık gözetilmeksizin üniversite öğrencilerine, ülkenin ve dünyanın geleceği için önemli birer yetenek olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, etkinlikte paydaş üniversiteler ile 120'si kamu 259'u özel olmak üzere toplamda 379 katılımcının olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Erzurum bar ekibinin gösteri sunduğu açılışta, Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Atay'a hediye takdim etti.

Yarın sona erecek fuarın açılışına, Vali Vekili Ahmet Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, belediye başkanları, kurum müdürleri, özel sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

450 binden fazla öğrenci, 5 bini aşkın işverenle buluşturuldu

Üniversiteli gençlerin istihdam olanaklarına erişebilirliklerinin desteklenmesi, istihdamda fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen kariyer fuarları 2019 yılından bu yana başarıyla gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 450 binden fazla üniversite öğrencisi ile mezununu kamu ve özel sektörden 5 bini aşkın işverenle bir araya getiren fuarlar, gelecek dönemde 11 bölgede düzenlenecek.

Fuarlar Erzurum'dan sonra sırasıyla Kayseri, Edirne, Van, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Denizli, Antalya, Kocaeli ve Eskişehir'de devam edecek. Fuarlara, ev sahipliği yapan 11 üniversitenin yanı sıra 126 paydaş üniversite de destek verecek. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, meslek odaları, kamu ve genç istihdamında büyük paya sahip KOBİ'lerin de katılım gerçekleştirmesi planlanıyor.

Gençler, etkinliklere katılım sağlayarak kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileri ile birebir temas kurma fırsatı yakalarken, iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına da katılarak kendilerini iş hayatına hazırlayacak deneyimler kazanabiliyor.

Fuarlara katılım sağlamak isteyen gençler, QR kodlarını, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin geliştirdiği ve kariyer hayatına ilişkin tüm hizmetlerin fırsat eşitliği temelinde tek bir nokta üzerinden sunulduğu e-insan mobil uygulaması üzerinden alabilecek. Gençler, fuar kapsamında planlanan özel etkinlik ve iş-staj mülakatları başvurularını da hem e-insan mobil uygulaması hem de Yetenek Kapısı web sitesi (yetenekkapisi.org) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA
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