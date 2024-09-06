Uçakta Bomba İhbarı Panik Yarattı

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BİR YOLCUNUN 'UÇAKTA BOMBA VAR' YAZILI NOTUNU, GÖREVLİ GÖRÜŞ VE PİLOTO BİLDİRMİŞ

Hindistan uçağının zorunlu iniş yapmasından sonra Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmaları takip eden Vali Mustafa Çiftçi, lavaboya giden bir yolcunun 'uçakta bomba' var yazılı notunu gören görevlinin durumu pilota intikal ettirdiğini bildirdi. Bomba ihbarı yapılan uçağın ilk olarak Ordu Havalimanı'na yöneldiğini ancak oranın tadilatta olması sebebiyle ikinci olarak seçilen Trabzon Havalimanı'ndan ise yoğunluk sebebiyle vazgeçilmesi üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptığını söyledi.

Vali Çiftçi uçağın zorunlu inişiyle ilgili açıklamasına şöyle devam etti: Uçak saat 16.30 sıralarında havalimanımıza bu şekilde acil iniş yapıyor. Şu anda içerideki çalışmalar devam ediyor. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz. İçerideki, uçağın içindeki çalışmalar bittikten sonra da bagajların aranması tamamlanacak. ve ondan sonra da eğer herhangi bir sorun olmazsa, ihbar asılsız çıkarsa, uçak havalimanımızdan ayrılacak." dedi.

Basın mensuplarının 'yolcuların sağ durumuyla ilgili bir sıkıntı olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Vali Çiftçi "Uçaktaki yolcuların herhangi bir sağlık problemi yok. Şu anda zaten böyle bir ihbarın alınmasından sonra uçağın havalimanımıza inişi belli olduktan sonra burada bütün ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Mesela şu anda 100 tane emniyet personelimiz havalimanımızda gerekli emniyet tedbirlerini aldılar. Bunun yanında itfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, ambulanslarımız tam tertibatlı bir şekilde gerekli tertibatları, gerekli tedbirleri aldılar" dedi.

'2 BOMBA İMHA UZMANI VE 2 BOMBA ARAMA KÖPEĞİ UÇAKTA ARAMA YAPIYOR'

Uçağın inişinin ardından yolcu ve mürettebatın tahliyesinin yapıldığını ifade eden Vali Çiftçi, şunları söyledi:

"Havalimanımıza iniş yaptıktan sonra uçağın içerisinde bulunan toplamda 234 yolcu, 13 mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edilmiş ve aramalar yapıldıktan sonra havalimanı binamıza alınmıştır. Şu anda yolcular havalimanı binamızda istirahat etmektedirler. Uçaktan yolcuların tahliyesi sağlandıktan sonra iki bomba imha uzmanımız ve bir de bomba arama köpeğimiz şu anda uçağın içerisinde. Arama çalışmalarına devam ediyorlar. İlk kısmı yani o uçağın önündeki ilk bölüm tamamlanmış durumda. Bu arada çalışmanın uzayabileceğini de düşünerek jandarma komutanlığımızdan bir bomba arama köpeği daha talep ettik. Şu anda iki arama köpeği ile uçağın içerisindeki arama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma tamamlandıktan sonra altta bulunan bütün bagajlar pistte indirilecek. Yine arama köpeklerimiz orada da bagajları incelemeden, aramadan geçirecekler, koklayacaklar. Bunlar da tamamlandıktan sonra kabinin içerisindeki kabin bagajları incelenecek. Onlar da gerekli aramalardan, taramalardan geçirildikten sonra Eğer bomba ihbarı asılsız çıkarsa yolcular tekrar uçağa alınacak. Şu anda 21'e kadar, acil durum ilan edildiğinden dolayı havalimanına bütün inişler ve kalkışlar durdurulmuş durumda. Bu çalışma nihayetlendikten sonra tekrar uçağa gönderdikten sonra bu durum ortadan, acil durum ortadan kalktıktan sonra havaalanımıza iniş ve kalkışlar devam edebilecek. Şu anda içerideki çalışmalar devam ediyor. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Uçağın içindeki çalışmalar bittikten sonra da bagajların aranması tamamlanacak. Eğer herhangi bir sorun olmazsa, ihbar asılsız çıkarsa, uçak havalimanımızdan ayrılacak."

Yolcuların sağlık durumlarıyla ilgili her hangi bir olumsuz bilginin kendilerine iletilmediğini belirten Çiftçi, "Uçaktaki yolcuların herhangi bir sağlık problemi yok. Şu anda zaten böyle bir ihbarın alınmasından sonra uçağın havalimanımıza inişi belli olduktan sonra burada bütün ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Mesela şu anda 100 tane emniyet personelimiz havalimanımızda gerekli emniyet tedbirlerini aldılar. Bunun yanında itfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, ambulanslarımız tam tertibatlı bir şekilde gerekli tertibatları, gerekli tedbirleri aldılar. Bize intikal eden herhangi bir yolcunun sağlık problemi yaşadığı intikal etmedi" dedi.

Vali Çiftçi, uçaktaki yolcuların uyruklarıyla ilgili de bir araştırma yapılmadığını bildirdi. Vali Çiftçi, "bütün yolcuları uluslararası bölüme aldık. Yani dış hatlar kısmını aldık. Herhangi bir şekilde pasaportlarını da kontrolden geçirmedik. Onun için şu anda uçakta yer alan yolcuların uyruk durumlarını bilemiyoruz. O konuda herhangi bir bilgimiz yok" diye konuştu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ İNCELEMESİ

Bu arada uçaktan inen yolcular Maymun Çiçeği hastalığı konusunda da taramadan geçirildi. Havalimanında görevlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı taramalarda hastalıkla ilgili bir bulguya rastlanılmadı.

HAVALİMANINDE SEFERBERLİK

Bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanına inen uçağa müdahaleyle ilgili adeta bir seferberlik ilan edildi. 2 bomba imha uzmanı ve 2 bomba arama köpeği, 100 emniyet personeli sahada görev alırken, 14 ambulans, 3 UMKE Toplam 54 personel, AFAD; 7 kurtarma aracı 2 KBRN aracı toplam 28 personel, itfaiye 6 araç toplam 24 personel, 1 Olay yeri inceleme ve 1 tercüman çalışmalara katıldı.

Turgay İPEK/ ERZURUM,