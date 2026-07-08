Eski Eşine ve Oğluna Çarptı, 20 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Eşine ve Oğluna Çarptı, 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Eski Eşine ve Oğluna Çarptı, 20 Yıl Hapis Cezası Aldı
08.07.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de eski eşi ve oğlunu otomobille çarparak yaralayan sanığa toplam 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde eski eşi Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille çarparak yaralayan Hamit Göksel Yılmaz (45), tutuklu yargılandığı mahkemede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle de 'çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplan 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, 2 yıl önce boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'ye, ters yöne girip otomobiliyle çarptı. Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, iddiaya göre "Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim" dedikten sonra uzaklaştı. Ekiz ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi. Ayak bileği ile kaburgasında kırıklar olan Ekiz'in tedavisi sürerken, yakalanan Yılmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ekiz'in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydı bulunan Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Hamit Göksel Yılmaz hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca Hatice Ekiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. Mağdur K.Y.'nin ise kati hekim raporunda, kişide olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, ruhsal etkilenim süresi, hastanın klinik durumu ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı ifade edildi. İddianamede ayrıca sanık Yılmaz'ın boşandığı Hatice Ekiz ile oğlunun üzerlerine aracı sürüp, çarparak neden olduğu vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu vurgulandı. Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip, eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

GİT KİME SÖYLÜYORSAN SÖYLE'

İddianamede ifadesine yer verilen K.Y., babasının otomobille çarptığı annesinin yere düştüğünü belirtip, "Otomobilin lastiği, sağ bacağına sürtünce annem dengesini kaybedip, düştü. Teker sol bacağının üzerinden geçti. Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı" dediği belirtildi. K.Y.'nin babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığı da kaydedildi.

'ÇARPMADIM, İFTİRA ATIYOR'

Hamit Göksel Yılmaz'ın ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Olay günü oğlum K.Y. beni arayıp, 'Bana para bırakabilir misin' diye sordu. Eski eşimin çalıştığı kuaför dükkanına doğru yola çıktım. Eski eşim ve oğlumu yürürken gördüm. Yolun karşı tarafında olduklarını gördüğüm için ters şeritten yanlarına doğru yanaşmak istedim. Otomobili yavaşlatarak duracağım esnada, Hatice telefon ile video ya da fotoğraf çekimi yapmaya başladı. Bana küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor" dediği öğrenildi. Hatice Ekiz'in ise ifadesinde evlilik süresince de şiddete uğradığını belirtip, kendisine ve oğluna bunu yapan kişiye en ağır cezanın verilmesini istediği bilgisine yer verildi.

O ANLAR KAMERADA

Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması sürerken, olay anının mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanık Yılmaz'ın aracıyla bir süre etrafta bekleyip, ardından oğluyla yürüyen Hatice Ekiz'i görüp, karşı şeride geçerek otomobiliyle çarpıp, kaçması yer alıyor.

Sanık Yılmaz'ın bugün Menemen 1 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. 5'nci ve karar duruşmasına sanık Hamit Göksel Yılmaz, avukatı, mağdur Hatice Ekiz, avukatı Merve Aybar Güler, Ekiz'in oğlu K.Y., avukatı Osman Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Mercan Sarı ve üyeleri, bazı kadın plotformu üyeleri katıldı.

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'eski eşe karşı kasten yaralamaya' teşebbüsten, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi için ise 'olası kasttan' cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Hamit Göksel Yılmaz, "Mütalaaya katılmıyorum, ben herhangi bir kasıtla öldürme veya yaralama kastıyla gitmedim, tamamıyla istem dışı gerçekleşen kazadır, bilirkişi raporu ile bellidir, çocuklarıma ve eski eşime olan saygı ve sevgim bakidir, onlara zarar vermek istemem, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Söz verilen mağdur Hatice Ekiz, "Defalarca evliliğim süresince şiddete maruz kaldım. Çocuklarıma da şiddet uyguladı. Ben boşandım. Bunu başardığımı düşünmüştüm fakat beni işime gelip giderken ara sokaklarda telefonla taciz etmiştir. Babasının aracı ile beni sıkıştırdı, önüme geçti, uzak durmak için yönümü saatimi her şekilde değiştiriyordum. Aramızda husumet vardır, ben en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Hatice Ekiz ve oğlunun Avukatı Merve Aybar Güler, "Müvekkilin yerde yattığını görmesine rağmen orada durup hayati durumuna dikkat etmeden 'nereye şikayet edersen et' diyerek olay yerinden ayrılmıştır. Bu bile öldürmeye teşebbüs ettiğinin göstergesidir. Sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçu olduğu ve en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın suçu işleyiş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, sanıktaki kastın ağırlığı nazara alınarak, eski eşi olan katılan Hatice Ekiz'e karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği sabit görüldüğünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından cezayı 18 yıl hapis cezasına düşürdü. Bunun dışında iyi hal indirimi uygulamadı.

Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle de 'çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama' suçundan indirimsiz 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık toplamda 20 yıl 6 ay hapis cezası almış oldu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Eşine ve Oğluna Çarptı, 20 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran eski dini lideri Hamaney’in cenazesi Necef’te resmi törenle karşılandı İran eski dini lideri Hamaney'in cenazesi Necef'te resmi törenle karşılandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Pakistan’a ait kargo uçağı deniz üzerinde kayboldu: 5 kişi kayıp Pakistan'a ait kargo uçağı deniz üzerinde kayboldu: 5 kişi kayıp
NATO Zirvesi’ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı NATO Zirvesi'ne katılan liderler ve first ladyler şıklıkta yarıştı
Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı
Ukrayna ordusundan Azak Denizi’nde gece operasyonu, 10 Rus gemisi hedef alındı Ukrayna ordusundan Azak Denizi'nde gece operasyonu, 10 Rus gemisi hedef alındı
Çek Cumhuriyeti’nin iç kavgası Ankara’ya taşındı: NATO Zirvesi’nde ülkeyi iki ayrı lider temsil etti Çek Cumhuriyeti’nin iç kavgası Ankara’ya taşındı: NATO Zirvesi’nde ülkeyi iki ayrı lider temsil etti
ABD, İran’ı peş peşe vurdu ABD, İran'ı peş peşe vurdu
NATO Zirvesi’nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi’nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland’ı istedi NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder

20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunuyor
19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
19:03
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest
18:35
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
18:35
Ece İrtem’in ölüm nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:16
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
18:14
HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı
HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı
18:03
Erdoğan’dan AB savunmasına NATO şartı
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı
17:56
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 20:23:04. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Eşine ve Oğluna Çarptı, 20 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.