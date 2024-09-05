Bursa'da eski nişanlısının vurduğu genç kadının iki bacağı kesildi - Son Dakika
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Bursa'da eski nişanlısının vurduğu genç kadının iki bacağı kesildi

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Bursa'da eski nişanlısı Arda Tırkaz tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurulan Elif B., yaşadığı olaylar sonucunda önce sol, ardından sağ bacağı diz kapağının üzerinden kesilerek ameliyat edildi. Arda Tırkaz, Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdıktan sonra intihar etti. Elif B.'nin, Tırkaz hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve elektronik kelepçe talebinin olaydan kısa bir süre önce reddedildiği öğrenildi.

05.09.2024 11:04
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Olay, 2 Ağustos'ta Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Tırkaz, kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B.'nin evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve av tüfeğiyle ateş etti. Arda Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişi ile iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma'yı yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

POLİS, ARACI DRON İLE DE TAKİP ETTİ

Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Arda Tırkaz, araçta ATS (Araç Takip Sistemi) bulunması nedeniyle takip edilmemek için Millet Mahallesi'nde yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Tırkaz, gasbettiği otomobile Elif B.'yi de alıp, olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dron ile otomobili havadan takibe aldı. Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi'ne yöneldiğini tespit eden ekipler, burada jandarma ile plakası sökülen otomobili buldu. Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip, ormana getirildikten sonra bıçakla ve pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B.'nin yardım çığlıklarını duydu. Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Elif B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Cinayet suçundan cezaevinde yatıp, 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi de otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan Elif B.'nin, Arda Tırkaz hakkında 11 Temmuz'da 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu karara rağmen Tırkaz'ın tehditlerinin devam ettiği ve Elif B.'nin elektronik kelepçe talebinin olaydan 6 saat önce reddedildiği öğrenildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETMİŞTİ

Tedaviye alındığı hastanede polise ifade veren Elif B., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arda, eski nişanlım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Evimize tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin' diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, 'O çocuk, bu kıraathaneye gidiyormuş' diyerek tüfeğiyle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp, uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasbetti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O ana ve yaşadıklarıma inanamıyorum."

Bursa'da eski nişanlısının vurduğu genç kadının iki bacağı kesildi

6 GÜN ARAYLA 2 BACAĞI DA KESİLDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olan Elif B.'nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi. Elif B.'nin sol bacağı 10 Ağustos'ta 5 saat süren operasyonla diz kapağının üzerinden kesilirken, saçmaların parçaladığı sağ bacağı da 6 gün sonra 16 Ağustos'ta diz kapağının üzerinden kesildi. Genç kadın, 29 Ağustos'ta taburcu edildi. Ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek ağlayan Elif B.'nin psikolojik destek aldığı belirtildi.

Bursa'da eski nişanlısının vurduğu genç kadının iki bacağı kesildi
Bursa\'da eski nişanlısının vurduğu genç kadının iki bacağı kesildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da eski nişanlısının vurduğu genç kadının iki bacağı kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Kublay: Elektronik kelepcesini red eden hakim daha halen gururla davalara bakıyor ve daha halen devletten maaş alıyor yaşasın insan hakları yaşasın demokrasi yaşasın adalet emeği geçen tüm hukukçu larimizin geçmişleri özenle yad edilir 22 0 Yanıtla
  • Mustafa Se: Öldürmek 3 cezaysa bunun 7 olması lazım adalet olsa 21 0 Yanıtla
  • Ramo: ALLAH acil şifalar versin çok çok sabırlar versin 11 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı: bide daha nişan aşamasında daha evlenmeden ne oluyor be. 0 0 Yanıtla

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