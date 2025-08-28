Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na demokrasi ödülü - Son Dakika
Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na demokrasi ödülü

Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu\'na demokrasi ödülü
28.08.2025 17:10
Avrupa'nın önde gelen kentlerini temsil eden Eurocities ile B40 Balkan Şehirleri Ağı heyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet, tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu "Özel Demokrasi Ödülü"ne layık gördüklerini ifade ederek, ödülü Dilek İmamoğlu'na takdim etti.

Avrupa'nın önde gelen kentlerini temsil eden Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) ile B40 Balkan Şehirleri Ağı heyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.

Avrupa Belediyeleri İmamoğlu'na Destek İçin İstanbul'da Buluştu

İBB BAŞKAN VEKİLİ ASLAN: ZİYARET, DAYANIŞMANIN EN SOMUT GÖSTERGESİ

İBB'nin Saraçhane'deki binasındaki ziyarette konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanlarının ilk günlerden itibaren yanlarında olduklarını belirterek, ziyaretin aralarındaki dayanışmanın en somut göstergesi olduğunu kaydetti. Aslan, konuk heyetin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görüşme talebinin Adalet Bakanlığı tarafından geri çevrildiğini aktararak, "Birlikte Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi oradan da bir kez daha ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Belediyeleri İmamoğlu'na Destek İçin İstanbul'da Buluştu
Nuri Aslan

"HALKIN İRADESİNE GÜVENİYORUZ"

İmamoğlu hakkında 2019'dan bu yana 90'dan fazla soruşturma açıldığını anlatan Aslan, şöyle devam etti: "Yalnızca bu yıl içinde 9 tutuklama dalgasıyla belediye yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, gazeteciler, öğrenciler ve hatta aile bireylerimiz hedef alınmıştır. Ne Ekrem İmamoğlu'na ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik baskılar bizleri yolumuzdan çevirebiliyor. Bizler demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Halkın iradesine güveniyoruz. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemiz hem İstanbul'da hem de Türkiye'de daha güçlü bir şekilde sürecektir."

"ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARADAYIZ"

Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni de dayanışmalarını göstermek istedikleri İmamoğlu'nun yanında olduklarını belirterek, "Şehirler, gerçek demokrasinin somut olduğu yerlerdir. İnsanların onuru, eşitliği ve kamu hizmetlerini yaşadığı ve günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerdir. Bu nedenle biz Avrupa belediye başkanları olarak, özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için bir aradayız." dedi.

Avrupa Belediyeleri İmamoğlu'na Destek İçin İstanbul'da Buluştu
Jaume Collboni

İMAMOĞLU'NA "ÖZEL DEMOKRASİ ÖDÜLÜ"

Collboni konuşmasının ardından, İmamoğlu'nu "Özel Demokrasi Ödülü"ne layık gördüklerini ifade ederek, ödülü Dilek İmamoğlu'na takdim etti. Ödülü alan Dilek İmamoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunun eşi Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

Avrupa belediye başkanlarından İmamoğlu'na demokrasi ödülü

Heyet, buradaki törenin ardından Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti. Burada da İmamoğlu'na destek açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na demokrasi ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
