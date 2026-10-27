Eyüpsultan\'da motosiklet kazasında ölen Yakup Özdoğan Malatya\'da toprağa verildi

Eyüpsultan’da gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Ailesi, kazanın nasıl yaşandığının netleşmesini bekliyor.

HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI

Güzeltepe Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda 21 Ekim’de saat 00.00 sıralarında Yakup Özdoğan’ın kullandığı motosiklet, iddiaya göre F.T. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yerde sürüklenen Özdoğan, C.Ç.’nin kullandığı otomobilin önüne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde ağır yaralandığı belirlenen Özdoğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Yakup Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’na götürülen Özdoğan’ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

“KAZADAN 1 SAAT ÖNCE ‘MOTOSİKLETİM ARIZALI’ DİYEREK BENİ ARADI”

Ağabey Muhsin Özdoğan, kardeşinin kazadan kısa süre önce kendisini aradığını anlattı. Özdoğan, “Arkadaşının yanına gidiyordu. Kazadan 1 saat önce beni aradı, ‘motosikletim arızalı’ dedi. Ben de ‘yardıma geliyorum’ dedim. Daha sonra kendisi ‘tamam ben hallettim’ deyip yola koyulduktan 1 saat sonra kazayı yapmış. Hastane polisleri beni aradıktan sonra hemen gittim” dedi.

“OLAY 3 AYRI ŞOFÖRÜ İLGİLENDİRİYOR”

Kazanın motosikletteki arızadan kaynaklanmadığını ve 3 kişinin ifadesinin alındığını söyleyen Muhsin Özdoğan, kardeşinin önce sıkıştırıldığını, ardından başka bir aracın altında kaldığını ileri sürdü. Özdoğan, “Gerçekten acı bir durum, insan bu saatten sonra ne derse boş. Allah kimsenin başına vermesin. Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

AĞABEYİ DE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLMÜŞTÜ

Ailenin acısının ilk olmadığını belirten Muhsin Özdoğan, “Memleketi Malatya’ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek” dedi.

MALATYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yakup Özdoğan için 23 Ekim Cuma günü memleketi Malatya’da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Özdoğan, cenaze namazının ardından toprağa verildi.