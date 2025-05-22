Fahrettin Altun: İsrail insanları ve insanlığı hunharca katletmeye devam ediyor

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun , "Asya Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu" programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Altun, "Bugünlerde saldırılarını yeniden artıran İsrail , insanları ve insanlığı hunharca katletmeye devam ediyor. Daha dün İsrail, Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu diplomat bir gruba Cenin kentini ziyaretleri sırasında ateş açtı. Bu vahim olay, İsrail'in hukuksuzluğunu, sistematik zorbalığını ve kendileri dışında hiçkimseye hayat hakkı tanımadığını bir kez daha ortaya koydu. " dedi.

Asya Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. 30'a yakın ülkeden 100'ü aşkın delegenin katıldığı programda, bölgesel ve küresel yayıncılık alanında haber üretimi, etik sorunlar, güvenlik, dezenformasyonla mücadele gibi konularda tartışma ve görüş alışverişinde bulunuldu. 'Ateş Altında Gazetecilik' temasıyla düzenlenen program, çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin karşılaştığı risklerden, yapay zeka destekli haber üretim süreçlerine kadar birçok konuda geniş bir tartışma alanı sundu. Forumda çatışma haberciliği, dezenformasyonla mücadele, gazetecilik etiği, yapay zeka ve algoritmaların haber üzerindeki etkileri gibi konular da ele alındı.

'TARİHTEKİ İLK YAPAY ZEKA DESTEKLİ SOYKIRIM'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, şahit olduğumuz dehşeti ifade etmekte zorlandığımız, kelimelerin dahi yara bere içinde kaldığı bir Filistin gerçeği var. İsrail hükümetinin Filistin topraklarında mazlum ve masum halka yönelik uyguladığı hudutsuz katliam, bedeli ne olursa olsun en yüksek perdeden haykırılması gereken bir hakikattir. Bu toplantı da, bu buluşma da bu amaca hizmet etmektedir. Filistin halkının maruz kaldığı zulüm, tüm askeri ve teknolojik imkanların kullanıldığı bir soykırıma dönüşmüş vaziyettedir. Yakın bir geçmişte küresel bir teknoloji firması, Filistin'i desteklediği için bir yazılım mühendisinin işine son verdi. O mühendis, İsrail'in, uyguladığı katliamlarda yapay zeka teknolojisini nasıl sömürdüğünü, nasıl kötüye kullandığını gözler önüne serdi ve İsrail'in işlediği insanlık suçunu 'Tarihteki ilk yapay zeka destekli soykırım' olarak niteledi. Masumların canına kıymak için sofistike ağların kurulduğu bu işgalde binlerce bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sağlık çalışanı ve gazeteci katledildi" dedi.

'İSRAİL'İN HUKUKSUZKLUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU'

Altun, "Bugünlerde saldırılarını yeniden artıran İsrail, insanları ve insanlığı hunharca katletmeye devam ediyor. Daha dün İsrail, Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu diplomat bir gruba Cenin kentini ziyaretleri sırasında ateş açtı. Bu vahim olay, İsrail'in hukuksuzluğunu, sistematik zorbalığını ve kendileri dışında hiçkimseye hayat hakkı tanımadığını bir kez daha ortaya koydu. Böylesi bir çapraz ateş altında gazetecilerin üstlendiği sorumluluk, canı pahasına dünyayı hakikate uyandırmaktır. Bu hakikat uğruna, gazetecilerin insanüstü gayretlerine şahitlik ettik. TRT Arabi muhabiri Rubai Halit'in, canlı yayın sırasında ailesinin evinin bombalandığını fark ettiği ve ağlayarak anlattığı anlar hepimizin zihinlerinde dipdiri. İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Şahada'nın 'Tek ayak olsam da bastonla kalsam da görevime ve Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğim' sözleri kulaklarımızda" diye konuştu.

'7 EKİM 2023'TEN BU YANA İSRAİL 222 BASIN MENSUBUNU KATLETTİ'

Türkiye'nin yalnızca Filistin için değil tüm dünyada daha adil bir sistemin tesis edilmesi için çalıştığını belirten Altun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu yıl, İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef alarak öldürdüğü Anadolu Ajansı (serbest) kameramanı Said Ebu Nebhan'ın acısı kalbimizde. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, 222 basın mensubunu katletti. 222 gazeteci katledildi. Evet, 222 insan, evlat, ana, baba; ve bu sayı 100 yıl boyunca savaşlarda öldürülen gazetecilerin sayısından daha fazla. Ben buradan hakikat nöbeti tutarken İsrail saldırılarında can veren gazetecilere, hakikat erlerine Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun mekanları cennet olsun. Tüm bu acımasız saldırılara ve zulme rağmen gazeteciler, hakikati duyurmaktan bir an dahi vazgeçmediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; 'Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru' açtılar." dedi.

'FİLİSTİN'DEKİ MÜCADELE BİTİNCEYE KADAR GAYRETLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman ve zeminde Filistin'in gür sesi olmuş, olmaya da devam edecektir. Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden 'İsrail devletinin sınırları neresidir' diye soran, İsrail'in genişleyen ilhak haritasına dikkat çeken Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail'in işgalci politikalarını durdurmak için uluslararası topluma defaatle çağrıda bulundu. Bu doğrultuda Türkiye, İsrail ile ticari ilişkilerini kesti; Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olma bildiriminde bulundu. Filistin'deki zulüm bitene dek gayretlerimizin devam edeceğini de özellikle vurgulamak isterim. Türkiye'nin mücadelesi, yalnızca Filistin için değildir, yalnızca bölgemiz için değildir, tüm dünyada daha adil bir sistemin tesis edilmesi içindir. Tüm dünyada zulmün sonlanması içindir. Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmeliyiz. Tüm taraflarla yapıcı ilişkiler geliştiren, tüm tarafların güvenini kazanan Türkiye istikrarlaştırıcı gücüyle, aynı haftada birden fazla barış masasının kurulduğu bir diplomasi ve barış merkezi haline gelmiştir. Tüm bu süreçte, dünya güzel haberler için Türkiye'ye odaklanmış; uluslararası medya kuruluşları, haber ekipleriyle İstanbul'da adeta karargah kurmuştur" şeklinde konuştu.