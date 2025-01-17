Fahrettin Altun: Türkiye Artık İstikrar İhraç Eden Bir Güç Konumunda

Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun , TRT World Citizen Awards Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Altun, " Türkiye , artık içine kapanan, küresel adaletsizliklerle uğraşmak bir yana, bu küresel adaletsizliklerden ortaya çıkan zulümleri nasıl yöneteceğini bilemeyen bir ülke değil. Türkiye, bir taraftan kendi iç bütünlüğünü, iç cephesini sağlamlaştıran ama öte taraftan da bununla birlikte kendi istikrarını sağladıktan sonra da bölgesine ve küresel alana istikrar ihraç eden, istikrarlaştırıcı bir güç konumunda" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen TRT World Citizen Ödül Töreni'ne katıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen ödül töreninde; İletişimci, Eğitimci, Gençlik, Yılın Dünya Vatandaşı, Yaşam Boyu Başarı ve TRT Özel Ödülü olmak üzere 6 ayrı kategoride ödüller sahibini buldu.

'KÖTÜLÜK ULUSLARARASI SİSTEM NAZARINDA SIRADANLAŞMIŞ DURUMDA'

Ödül töreni öncesi konuşma yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün baktığımızda gerçekten Filistin'deki soykırım, bütün dünyanın gözleri önünde cereyan etmesine rağmen, bu kötülük gerçek anlamda insanlığın vicdanını kanatmasına rağmen, ne yazık ki uluslararası sistem nazarında sıradanlaşmış durumda. Bu kötülük içselleştirilmiş durumda. Bu kötülük normalleştirilmiş durumda. Bugün uluslararası sisteme, uluslararası sistemin kurumlarına dönüp baktığımızda, evet ne yazık ki tüm insanlığı tehdit eden, bu soykırım karşısında gerçek anlamda düşünme kabiliyetini yitiren onlarca bürokrat ya da siyasetçiyle karşılaşıyoruz. Diğer taraftan baktığımızda sorumluluk hissinin kaybolduğu, sadece adeta emir komuta zinciri ile kötülüğü sıradanlaştıran bir uluslararası sistemden bahsediyoruz ve o sistem gerçekten siyasal sürecin bir parçası olmuş durumda. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı da bunun çok somut bir delili esasında" dedi.

'BEŞ CESUR İNSANA ÖDÜL VERİLİYOR BUGÜN'

Altun, "Kuşkusuz, kötülüğün sıradanlaşmasına yol açan, bahsettiğim bu maskelemeyi yapan başlıca mekanizma da küresel medya düzeni. Adını da koyalım, Batılı egemen medya düzeni. Bu medya düzeni hakikat krizine de yol açan sistematik bir kötülük üretiyor. ve bu alan, medya alanı, enformasyon alanı, bizim yine iyilik adına, hak adına, hakikat adına mücadele etmemiz gereken bir alan. Her şeyden önce medya alanını tahrip edilmiş bilginin değil, gerçek bilginin, hakiki bilginin alanı yapmak için mücadele etmeliyiz. Filistin'de yaşanan, Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne soykırıma dikkat çekmek, İslam karşıtlığına dikkat çekmek, yine Suriye'de geçmiş dönemde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve bununla beraber, yine eğitimin güçlendirilmesine dikkat çekmek üzere bir çaba ortaya konuyor bu inisiyatifle. ve bu bağlamda bir küresel farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Beş cesur insana, dünyadaki adaletsizliklere, eşitsizliklere, zulümlere, cesurca karşı çıkan beş yürekli kişiye ödül veriliyor bugün" diye konuştu.

'BU MÜCADELEYİ VEREBİLMEK GERÇEK BİR CESARET VE DİRAYET İSTİYOR'

Altun, "Türkiye olarak gerçekten küresel alanda bütün insanlığın gözü önünde bir adalet ve hakikat mücadelesi veriyoruz. ve bu mücadeleyi verebilmek, insanlık adına doğru yerde durabilmek, gerçek bir cesaret ve dirayet istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, tam da bu cesareti ve dirayeti temsil eden bir liderlik. Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, Filistin'de, İsrail'in sürdürdüğü zulüm politikalarında, diğer taraftan Suriye krizinde, Libya'da ve Etiyopya- Somali arasında ortaya çıkan krizin çözümünde, bütün bunlar da Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçek bir inisiyatif ortaya koyuyor ve Türkiye, bu bağlamda artık içine kapanan, küresel adaletsizliklerle uğraşmak bir yana, bu küresel adaletsizliklerden ortaya çıkan zulümleri nasıl yöneteceğini bilemeyen bir ülke değil. Türkiye, bir taraftan kendi iç bütünlüğünü, iç cephesini sağlamlaştıran ama öte taraftan da bununla birlikte kendi istikrarını sağladıktan sonra da bölgesine ve küresel alana istikrar ihraç eden, istikrarlaştırıcı bir güç konumunda" şeklinde konuştu.

YILIN DÜNYA VATANDAŞI ÖDÜLÜ AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN

Konuşmanın ardından, ödüller sahiplerine teslim edildi. Eğitimci Ödülü Rana Dajani'ye, İletişimci Ödülü Azima Dhanje ve Arhum Isthiaq'a, Gençlik Ödülü Helene Ba'ya, TRT Özel Ödülü Dr. Amani Ballour'a, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Steve Sosebee'ye takdim edildi. Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü'nü ise işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi adına babası Mehmet Suat Eygi aldı.