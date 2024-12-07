Fatih Erbakan: "Irak Gibi Suriye'nin de Bölünmesi, Arkasından Türkiye ve İran'ın Bölünmesini Getirir. Türkiye Bu Oyuna Asla Fırsat Vermemelidir"

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili; "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı, Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır. Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Dürzi, İsmaili, Kürt, Türkmen, Nusayri, Ermeni, Arap ve diğer azınlıkları da kapsayan bir hükümet yapısı kurulmalıdır. Esad'ın da içinde bulunacağı bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı. Irak gibi Suriye'nin de bölünmesi -Allah vermesin- arkasından Türkiye ve İran'ın bölünmesini getirir. Türkiye bu oyuna asla fırsat vermemelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin aralık ayı Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Erbakan, Türkiye'nin Suriye'de ABD ve İsrail oyunlarına fırsat vermemesi gerektiğini belirtti.

Suriye'de olayları İsrail, ABD, PKK ve diğer aktörlerin de yakından takip ederek pozisyon aldığını ifade eden Erbakan, Türkiye'nin rolünün hayati önem taşıdığını söyledi. Erbakan, şöyle konuştu:

"Suriye ve hatta bütün Orta Doğu denklemini derinden etkileyen gelişmeleri yaşıyoruz. Halep ve Hamas zincirine Humus da eklenirse rejimin elinde sadece Şam, Tartus ve Lazkiye kalacak. Ayrıca Şam'ın Akdeniz'le bağlantısı kopacak. Yaşanan bu olayları İsrail, ABD, PKK ve diğer aktörler de yakından takip ediyor ve ona göre pozisyon alıyor.

"Suriye'nin de bölünmesi arkasından Türkiye ve İran'ın bölünmesini getirir"

İşte tam bu noktada Türkiye'nin rolü hayati önem taşıyor. Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı. Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır. Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Dürzi, İsmaili, Kürt, Türkmen, Nusayri, Ermeni, Arap ve diğer azınlıkları da kapsayan bir hükümet yapısı kurulmalıdır. İsrail ve ABD'nin planlarına karşı bir emniyet supabı olarak Esad'ın da içinde bulunacağı bu hükümet, Suriye'nin tamamını temsil eden bir nitelikle siyasi temsil niteliği kazanmalı ve İsrail, ABD ve PKK başta olmak üzere çeşitli güçlerin Suriye ile ilgili planlarına geçit verilmemeli. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı. Irak gibi Suriye'nin de bölünmesi -Allah vermesin- arkasından Türkiye ve İran'ın bölünmesini getirir. Türkiye bu oyuna asla fırsat vermemelidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail ile ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişinin tutuklanmasını eleştiren Erbakan, "İsrail ile ticaret protestosunu gerçekleştiren 9 kardeşimiz herhangi bir suç delili olmamasına rağmen haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmışlardı. Dün akşam son derece sevindirici bir gelişme yaşandı ve zaten hak ettikleri bir sonuç olarak tutukluluk hali ortadan kaldırıldı. Bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz ve gençlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

"İktidarı 'Önce Millet' anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz"

Erbakan, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi Türkiye'nin ve vatandaşın asıl gündeminin ekonomi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye gündeminde ekonomi var. Vatandaşın gündeminde çocuğunun beslenme çantasına koyacak bir sandviç bir sütü bulamama, bir taze ekmek alamayıp askıda ekmek kuyruklarında bekleme var. Ödeyemediği kredi kartı borçları, ödeyemediği doğal gaz ve elektrik faturaları var. Asgari ücrete biz kul hakkı zaviyesinden bakıyoruz. Biz Milli Görüş olarak adil düzenin temsilcileriyiz. Biz Milli Görüş olarak 'önce imtiyazlılar, önce güçlüler değil; önce millet ve önce ezilenler' diyoruz.

İktidar yılbaşında vergi, harç ve cezalara yüzde 44 oranında zam uygularken, memur ve memur emeklilerinin maaşına ise yaklaşık yüzde 12.9 işçi, esnaf, işçi ve çiftçi emeklilerinin aylığına yüzde 17.14 zam yapılacağı aşağı yukarı netleşti denilebilir. Bu rakamların hiçbiri açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının 70 bin lira olduğu bir ülkede kabul edilemez. "

"Erdoğan'ın kendi yaptığı market alışverişi bile yüzde 78 zamlandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi'nde yaptığı alışverişi hatırlatan Fatih Erbakan, gelen zam üzerinden vatandaşın durumunu şöyle anlattı:

"İktidar tarafı 'çalışanları enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz' söylemlerine devam ediyor. Ancak Erdoğan'ın kendi yaptığı market alışverişi bile yüzde 78 zamlandı. Erdoğan'ın 2021 yılı Ekim ayında İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınlarındaki Tarım Kredi Kooperatifleri Marketi'nde yaptığı alışveriş o gün 1002 lira tutmuştu. Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markette fiyatlar 3 senede tam 5 kat, geçen yıla göre de yüzde 78 arttı. Asgari ücrete 2025 yılı için bu oranda zam yapılırsa yeni asgari ücretin 30 bin 263 lira olması gerekiyor."

"Çocuklarımız derslere aç girmektedir"

Türkiye'de çocukların yoksulluk çektiğini ve okula aç gittiklerini söyleyen Erbakan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan araştırmalar Türkiye'de 7 milyon çocuğun yani 3 çocuktan birinden fazlasının yoksulluk içinde olduğunu gösteriyor. Yine araştırmalar okul çağındaki her 3 çocuktan birinin okula aç gitmekte olduğunu, bir simit alacak harçlığı dahi bulamadığını ortaya koymaktadır. Haftalık 5 okul günü yaklaşık 700 liraya mal olan bir sandviç, bir meyve ve bir kutu sütten oluşan en sıradan bir beslenme çantası hazırlama maliyeti aylık olarak da 3 bin liraya yaklaşmıştır. İki çocuğu olan bir velinin beslenme çantası için aylık 6 bin lira 3 çocuğu olan velinin 9 bin lira civarı harcama yapması gerekmektedir ki bu o çocukların haftada beş gün sadece bir öğününü karşılamaktadır. Bu maliyetler yüzünden çocuklarımız derslere aç girmektedir.

"Vatandaşı her Allah'ın günü bir vergi icad edip ezmeseniz nasıl olur acaba?"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Halkbank Genç İz Gençlik Zirvesi'nde yatırım tavsiyesinde bulundu. Arkadaşlara 'bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir' diye sordum, 75,24 liraymış. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 lira diyen Şimşek, 'Bunu sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank'a koyarsanız, 147 bin lira elde edersiniz. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir' dedi. Kendilerinin bir yılda milletin 2 trilyon lira parasını faize vermeleri yetmiyor gibi, bir de vatandaşı faize yönlendiriyorlar. Sayın Şimşek insanlarımızı faize teşvik etmek yerine, harcamalarından kısmaya davet etmek yerine, Maliye Bakanı olarak kaynak üretseniz de vatandaşı her Allah'ın günü bir vergi icat edip ezmeseniz nasıl olur acaba ama hiç mümkün mü? Biz lafı kime söylüyoruz."

"Öcalan, 'silah bırakın' diyecekse bulunduğu yerden desin"

Erbakan, konuşmasının sonunda bir gazetecinin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM Parti yüz yüze görüşmeli" çağrısına ilişkin sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Eğer bir irtibat sağlanacaksa Abdullah Öcalan'ın her hangi bir talebinin yerine getirilmesi veya Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması umut hakkından yararlanması noktasında kesinlikle olmamalı. Bir irtibat olacaksa HDP ya da devlet yetkilileri tarafından Abdullah Öcalan 'silahları bırakın' çağrısını bulunduğu yerden yapması lazım. Biz daha önceden beri söylüyoruz. 40 bin insanın katili olan terörist başının serbest bırakılması, umut hakkından yararlanması, hele hele Meclise gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. 'Silah bırakın' diyecekse bulunduğu yerden desin."

Erbakan, konuşması sonrası Ak Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katılan eski Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdürrezzak Aksak'a rozet taktı.