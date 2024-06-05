Fatih'te Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
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Fatih'te Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi

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Fatih'te 21 yaşındaki eşi Fatma Narman'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Yalçın Narman hakkında savcı, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Yalçın Narman, 'Eşim şiddet mağduru değildir. Eğer öyle olsaydı etrafına anlatmaz mıydı?' şeklinde konuştu. Olay, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli ölüm ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri Fatma Narman'ın cansız bedenini yerde sırtüstü halde buldu. İddiaya göre Fatma Narman, eşi Yalçın Narman'ın başka bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle boşanmak istedi. Bunun üzerine Yalçın Narman, eşi Fatma Narman'ı çocuklarının gözü önünde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

05.06.2024 11:00
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Melihcan ÇALIŞKAN/ FATİH'te 21 yaşındaki eşi Fatma Narman'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Yalçın Narman hakkında savcı, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Yalçın Narman, "Eşim şiddet mağduru değildir. Eğer öyle olsaydı etrafına anlatmaz mıydı" şeklinde konuştu.

Olay, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli ölüm ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri Fatma Narman'ın cansız bedenini yerde sırtüstü halde buldu. İddiaya göre Fatma Narman, eşi Yalçın Narman'ın başka bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle boşanmak istedi. Bunun üzerine Yalçın Narman, eşi Fatma Narman'ı çocuklarının gözü önünde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Yalçın Narman ve olaya karıştığı iddia edilen kardeşi Bahattin Narman'ın yargılanmasına İstanbul 31.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman, ölen Fatma Narman'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı olayda kullanıldığı iddia edilen silahın dosyaya eklendiğini ve raporda bulunan 7.65'lik silahın vahim silahlar arasında yer aldığının ve cinayetin bu silahla işlendiğinin belirtildiğini ifade etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak; Bahattin Narman'ın suç unsurlarının oluşmadığını ifade ederek beraatini talep ederken, Yalçın Narman'ın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

"KIZIM SUÇSUZ GÜNAHSIZDI"

Ölen Fatma Narman'ın babası mütalaaya karşı ifadesinde, "Kızım suçsuz günahsızdı. Ömür boyu cezalandırılmasını istiyorum. Adaletinize güveniyorum," dedi. Savunma için söz verilen tutuklu sanık Yalçın Narman, "Savunmamı hazırlamak için ek süre istiyorum. Eşim, benim tarafımdan zarar göreceğini bilse her zaman ailesinden yardım isteyebilirdi. Eşim şiddet mağduru değildir. Eğer öyle olsaydı, etrafına anlatmaz mıydı?" şeklinde konuştu. Mahkeme, taraflara mütalaa dolayısıyla savunmalarına ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Olay, 24 Nisan 2022'de Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi. Fatma Narman'ın kocası Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan Ayşe G. ile alınan mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da sanığın evliliğine son vermek istediğini gösterdiği belirtildi. İddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da 2 adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde sanık Yalçın Narman ve Fatma Narman dışında kimsenin olmadığı ve sanık Yalçın Narman'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi. Yalçın Narman'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığı, Bahattin Narman'ın çocukları araç içine alıp bekleyerek ağabeyinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. Yalçın Narman'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Bahattin Narman'ın ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İlk duruşmada ifade veren Fatma Narman'ın annesi Şekra Genç, "O gün kızım beni aradı, 'Kocam benim üzerime kuma getiriyor, yeniden evleniyor' dedi. Ben de 'Kuma getirsin kızım, yuvanı bozma' dedim. 6 aylık çocuğu varken kızımı öldürdü" demişti.

Fatih\'te Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talebi - Son Dakika

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